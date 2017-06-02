Вам понадобится:
Для теста:
- мука пшеничная –320 г;
- йогурт натуральный без добавок – 25 г;
- сода – 5 г;
- манная крупа – 1,5-2 ч. ложки;
- вода очищенная – 360 мл;
Для сиропа:
- сахар-песок – 400 г;
- сок лимонный – 20 мл;
- вода очищенная – 240 мл;
- масло для фритюра.
Приготовление:
Смешать просеянную муку с манной крупой. В отдельной мисочке соединяем йогурт натуральный и соду пищевую и перемешиваем. Теперь выливаем йогурт с содой к муке, добавляем при этом воду, перемешиваем и хорошо взбиваем массу при помощи миксера до однородности и воздушности.
Тесто нужно выдержать несколько часов в тепле до появления выраженного шипения и начального брожения.
Для сиропа смешиваем сахар-песок и воду очищенную, добавляем сок лимонный и прогреваем компоненты на огне, постоянно помешивая. Сироп должен немного загустеть – в этот момент снимаем его с плиты и оставляем остывать.
Жарим жалеби также как и в предыдущем случае в раскаленном масле, выдавливая тонкой струйкой тесто спиральками и подрумянивая их с двух сторон.
По готовности выкладываем десерт на салфетки. Даем лишнему маслу впитаться, после чего окунаем их в сироп на семь-десять секунд, а затем извлекаем на поднос для подсыхания.