Вам понадобится:

Для теста:

мука пшеничная –320 г;

йогурт натуральный без добавок – 25 г;

сода – 5 г;

манная крупа – 1,5-2 ч. ложки;

вода очищенная – 360 мл;

Для сиропа:

сахар-песок – 400 г;

сок лимонный – 20 мл;

вода очищенная – 240 мл;

масло для фритюра.

Приготовление:

Смешать просеянную муку с манной крупой. В отдельной мисочке соединяем йогурт натуральный и соду пищевую и перемешиваем. Теперь выливаем йогурт с содой к муке, добавляем при этом воду, перемешиваем и хорошо взбиваем массу при помощи миксера до однородности и воздушности.

Тесто нужно выдержать несколько часов в тепле до появления выраженного шипения и начального брожения.

Для сиропа смешиваем сахар-песок и воду очищенную, добавляем сок лимонный и прогреваем компоненты на огне, постоянно помешивая. Сироп должен немного загустеть – в этот момент снимаем его с плиты и оставляем остывать.

Жарим жалеби также как и в предыдущем случае в раскаленном масле, выдавливая тонкой струйкой тесто спиральками и подрумянивая их с двух сторон.

По готовности выкладываем десерт на салфетки. Даем лишнему маслу впитаться, после чего окунаем их в сироп на семь-десять секунд, а затем извлекаем на поднос для подсыхания.