5 вариантов перекусов с высоким содержанием протеина

В случае, если вы предпочитаете плотный перекус, который при этом оставался бы легким и полезным, обратите внимание на роллы с индейкой. Их можно приготовить самостоятельно: понадобится лепешка из пшеничного теста, листья салата, помидоры, индейка и мягкий сыр. Такое блюдо может быть также отличной заменой полноценному ужину или обеду, ведь оно содержит в себе протеин, клетчатку, полезные вещества и микроэлементы.

Запеченный сладкий картофель