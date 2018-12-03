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5 вариантов перекусов с высоким содержанием протеина

Здоровый перекус после активной тренировки — залог прекрасных результатов. Особенно если вы употребите продукты, богатые протеином, ведь именно благодаря ему мышцы способны быстрее восстановиться и стать более крепкими. О том, что станет идеальным вариантом для перекуса после активной тренировки, расскажет амбассадор сервиса по доставке здорового питания Grow Food, четырехкратная чемпионка по пауэрлифтингу Марьяна Наумова.

Хумус с пшеничным крекером

Хумус славится своей питательностью и насыщенным кремовым вкусом. Это блюдо содержит в себе большое количество белка, железа и клетчатки, поэтому дарит быстрое ощущение сытости. Помимо этого в хумусе содержатся витамины группы В, которые способствуют улучшению работы мозга, а также полиненасыщенные незаменимые жирные кислоты, способствующие снижению массы тела. В сочетании с крекером из твердых сортов пшеницы хумус будет отличным плотным перекусом.

Миндаль

Если вы не из тех, кто после тренировки готов к полноценному приему пищи, возьмите горсть миндаля и сухофруктов. В них содержится большое количество питательных веществ, в том числе протеина, клетчатки и полезных жиров. Небольшая горсть позволит неплохо насытить организм, но при этом не оставит чувства тяжести и перенасыщения.

Дольки яблока с корицей и медом

Легкий и максимально полезный вариант перекуса — дольки сочного свежего яблока. Если вы предпочитаете полакомиться чем-то вкусным, то прекрасный вариант — посыпать дольки корицей и добавить немного меда. Такой вариант не только утолит вашу потребность в сладком, но и обеспечит суточную норму витамина С, пектина и антиоксидантов.

Роллы из пшеничного теста с индейкой

В случае, если вы предпочитаете плотный перекус, который при этом оставался бы легким и полезным, обратите внимание на роллы с индейкой. Их можно приготовить самостоятельно: понадобится лепешка из пшеничного теста, листья салата, помидоры, индейка и мягкий сыр. Такое блюдо может быть также отличной заменой полноценному ужину или обеду, ведь оно содержит в себе протеин, клетчатку, полезные вещества и микроэлементы.

Запеченный сладкий картофель

Также во всем мире он известен как батат. Обладает многими ценными качествами: богат клетчаткой, которая позволяет насытить организм, содержит витамин В6, который укрепляет стенки кровеносных сосудов, а также в нем содержится большое количество калия, который обеспечивает правильную работу нервных окончаний и мышечных волокон.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shutterstock

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