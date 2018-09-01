Детсадовский омлет

Вам понадобится:

яйцо — 3 шт.

молоко — 40 г

сыр — 30 г

шпинат или зеленый лук — 30 г

масло растительное — 20 г

соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Взять яйца, отделить белки от желтков, взбить белки в густую пену отдельно, желтки взбить с молоком. Разогреть сковороду, смазать растительным маслом. Смешать обе массы, добавить соль и вылить все на сковородку. Перевести на медленный огонь и накрыть крышкой. За минуту до готовности посыпать тертым сыром и свежим шпинатом или луком, снова накрыть крышкой — и можно подавать с хрустящим хлебом и сливочным маслом.

Приятного аппетита!