Деликатесы, которые вы могли попроборобовась ику сными только в ресторане

Хаггис – все гениальное просто!

Как появилось это блюдо? Когда забивали барашка к праздничному столу знатных господ, все внутренности не выкидывали, а разрешали слугам оставить себе для приготовления в пищу. Так и появилось необыкновенное блюдо – Хаггис. Но есть и другая версия. Жены горцев, отправляющихся продавать стадо овец на ярмарку, готовили в дорогу еду – рубленные приготовленные на огне потроха овец. А «заворачивали» их в желудок, т.к. это было удобно и практично.

Хаггис является самым знаменитым национальным блюдом Шотландии, хотя и имеет не очень привлекательный вид. Каждый, кто хоть раз слышал про это блюдо, не устоял перед искушением его попробовать!

Вам понадобится:

бараний желудок – 1 шт сердце – 1 шт. печень – 1 шт сало – 200 гр лук репчатый – 3 шт. соль – 1 ч.л. перец черный – ½ ч.л. перец кайенский – ¼ ч.л. мускатный орех – ½ ч.л. бульон – ¾ стакана.

Приготовление:

Тщательно промываем бараний желудок со всех сторон и замачиваем на сутки. Если нет возможности замочить под проточной водой, то можно просто периодически менять воду. Субпродукты нарезаем кубиком, примерно в 5-6 мм. Обжариваем на сале вместе с нашинкованным луком. Обжаренные субпродукты тушим около часа. По желанию, можно добавить бараньего бульона. За десять минут до готовности положите специи: перец, мускатный орех. Остужаем, и не очень плотно начиняем желудок, т.к при готовке стенки желудка будут сокращаться. Варим Хаггис три часа в подсоленной воде, подливая воду, по мере выкипания. Как сварится, подпекаем в духовке 5 минут, чтобы вышла лишняя влага и для получения корочки.