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Сациви: все, что вам нужно знать о холодной грузинской закуске

Сациви — одно из обязательных блюд праздничного грузинского застолья. О том, как правильно его приготовить, а также, как правильно есть расскажет, наш эксперт, шеф-повар ресторана.
Бадри Лемоннджава,
бренд-шефа грузинского винного бара Megobari

Из чего и когда?

Раньше в Грузии сациви готовили к Новому году и запах орехов считался таким же праздничным для грузин, как для нас аромат мандаринов. Почему орехов? Потому что у современного сациви три главных составляющих: курица, ореховый соус и специи. Специи в сациви - это очень важно. Главное хмели - сунели или уцхо - сунели. Иногда в сациви добавляют мяту, сельдерей, лавровый лист.

Как правильно есть сациви?

Обычно перед приходом гостей на стол ставят несколько блюд с холодными закусками: пхали, соленья, зелень, сациви. Сациви каждый сам себе накладывает в глубокую миску. До сих пор не в ресторанах, а дома, соус едят, макая в него хлеб, а курицу — руками. Попробуйте сациви с грузинским хлебом, выпеченным в печи тоне. Это изумительно вкусно. Кстати сациви придумали в Мегрелии и хотя базовый рецепт общий, соус может быть жидкий или густой, некоторые хозяйки добавляют сванскую соль, другие хозяйки любят добавлять имеретинское масло (настоянное на цветках имеретинского шафрана). Стоит отметить, что одинакового сациви не получается, даже если готовить блюдо по одному рецепту. Все зависит от количества, качества и пропорций специй и приправ. Но результат в любом случае превосходит ожидания. В любом случае сациви - это холодная закуска по-грузински и приготовить ее можно даже в мультиварке.

Вам понадобится:

Для соуса баже - аджика(1000 г)

  • Орех грецкий очищенный – 500 г
  • Чеснок свежий – 20 г
  • Перец красный молотый – 2 г
  • Хмели-сунели – 3 г
  • Кинза свежая – 5 г
  • Лук репчатый – 30 г
  • Масло оливковое – 20 мл
  • Соль – 8 г
  • Вода – 700 мл

Приготовление:

Все ингредиенты положить в блендер, налить воду и взбивать до получения однородной массы. На порцию сациви нужно 150 г соуса баже и 80 г отварного куриного филе, порезанного на мелкие кусочки.

Фото: Shutterstock, архив ресторана

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