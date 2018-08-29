Сациви: все, что вам нужно знать о холодной грузинской закуске

Как правильно есть сациви?

Обычно перед приходом гостей на стол ставят несколько блюд с холодными закусками: пхали, соленья, зелень, сациви. Сациви каждый сам себе накладывает в глубокую миску. До сих пор не в ресторанах, а дома, соус едят, макая в него хлеб, а курицу — руками. Попробуйте сациви с грузинским хлебом, выпеченным в печи тоне. Это изумительно вкусно. Кстати сациви придумали в Мегрелии и хотя базовый рецепт общий, соус может быть жидкий или густой, некоторые хозяйки добавляют сванскую соль, другие хозяйки любят добавлять имеретинское масло (настоянное на цветках имеретинского шафрана). Стоит отметить, что одинакового сациви не получается, даже если готовить блюдо по одному рецепту. Все зависит от количества, качества и пропорций специй и приправ. Но результат в любом случае превосходит ожидания. В любом случае сациви - это холодная закуска по-грузински и приготовить ее можно даже в мультиварке.

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