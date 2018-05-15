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После пикника: что можно приготовить из оставшегося шашлыка

Как показывает практика, часто после пикника остается приличное количество шашлыка и замаринованного мяса, овощи, зелень, а также фрукты. Куда это все девать? Делимся секретами блюд, которые можно приготовить из... шашлыка.

Итак, вы принесли домой остатки готового мяса, жареные шпикачки, массу зелени и овощей, фруктов. С последними все понятно: фруктовый салат — отличное блюдо на все времена, а вот что делать с остальным? Ловите рецепты.

Солянка майская

Наверняка вы брали с собой на природу и маслины, и лимон, и соленые огурцы, и копченую колбаску. А в холодильнике, скорее всего, есть капуста. Готовим солянку!

Вам понадобится:

  • готовый (или сырой) шашлык — 5-7 кусков
  • колбаски копченые — 1-3 шт.
  • соленые огурцы — 3-4 шт.
  • лимон — 0,5 шт.
  • капуста квашеная — 2 горсти
  • маслины — 10-20 шт.
  • лавровый лист, черный перец, приправы — по вкусу
  • зелень — по вкусу

Приготовление:

Положите в кастрюлю с водой шашлык и колбаски, залейте водой и дайте закипеть. Если капуста свежая — добавляете, если нет, положите пока нарезанную колбасу. Нарежьте кружками или пополам маслины, добавьте в кастрюлю. Как все закипит, опустите квашеную капусту и измельченные соленые огурцы, лавровый лист, перец и приправы. Дайте закипеть (солянка должна быть густой, но можно подлить воды для тех, кто любит бульон) и добавьте кружки лимона и зелень. Накройте крышкой, выключите огонь и дайте немного настояться. Подавать лучше со сметаной.

Пицца «Завтрак на траве»

Вам понадобится:

  • основа для пиццы — 1-2 шт.
  • тонко нарезанный шашлык — 2-3 кусочка
  • колбаса двух-трех видов — 200 г
  • сосиски — 1-2 шт.
  • свежие помидоры — 2-3 шт.
  • кетчуп — 2 ст. ложки
  • майонез — 2 ст. ложки
  • сыр — 150 г
  • зелень — по вкусу

Приготовление:

Размораживаем основу для пиццы, разогреваем духовку до 170-190 градусов. Нарезаем колбасу, сосиски кружочками, помидоры кружочками, трем сыр на крупной терке. Намазываем кетчуп или кетчуп с майонезом на основу для пиццы, выкладываем помидоры, а затем все мясное. Посыпаем сыром и отправляем в духовку на 15-20 минут. Вынимаем подрумяневшееся блюдо и посыпаем зеленью. Пожеланию в пиццу можно добавить оливки, грибы.

Теплый салат с мясом и зеленью

Вам понадобится:

  • шашлык — 3-5 кусочков
  • мята — 1-2 веточки
  • помидоры свежие — 2-3 шт.
  • любая зелень
  • соевый соус или терияки

Приготовление:

Нарезать всю зелень. Шашлык нарезать тонкими слайсами и немного потушить на сковороде с соевым соусом или терияки. Нарезать помидоры большими кусками. Смешать и заправить соусом бальзамико. Сверху украсить салат веточками мяты.

Шаурма по-домашнему

Вам пнадобится:

  • шашлык (лучше куриный) — 5-6 кусочков
  • зелень — по вкусу
  • свежие помидоры — 1-2 шт.
  • соленые огурцы — 1 шт.
  • горчица, кетчуп, майонез
  • тонкий лаваш — 2-3 шт.

Приготовление:

Мелко режем мясо в салатницу, потом зелень, мелко режем помидоры и огурец, добавляем немного горчицы и майонеза и тщательно перемешиваем. Раскладываем тонкий лаваш одним слоем и намазываем кетчупом, если кто-то любит острое, добавляем табаско. Выладываем на лаваш наш «салат»в самую середину. Накрываем начинку лавашом с трех сторон и сворачиваем трубочкой и кладем на сковороду-гриль или двухсторонний пресс, бутербродницу. Поджариваем с двух сторон.

Окрошка лесная

Вам понадобится:

  • зелень — по вкусу
  • редис — 5-7 шт.
  • свежие огурцы — 1-2 шт.
  • шашлык (говядина, курица) — 5-6 кусочков
  • яйца, сваренные вкрутую — 2-3 шт.
  • горчица — 1 ч. ложка
  • квас или кефир + минеральная вода

Приготовление:

Мелко нарезать зелень, посолить. Режем квадратиками мясо, крошим яйцо. Как можно тоньше нарезаем редис. Добавляем ложку горчицы и аккуратно перемешиваем. Заправляем квасом или кефиром, добавив в него минеральную воду. Готово!

P.S. Кстати, мясо в маринаде можно прекрасно запечь в духовке. Более того, шашлык можно заморозить!

Фото: Shutterstock

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