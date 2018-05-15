После пикника: что можно приготовить из оставшегося шашлыка

Наверняка вы брали с собой на природу и маслины, и лимон, и соленые огурцы, и копченую колбаску. А в холодильнике, скорее всего, есть капуста. Готовим солянку!

Вам понадобится:

готовый (или сырой) шашлык — 5-7 кусков

колбаски копченые — 1-3 шт.

соленые огурцы — 3-4 шт.

лимон — 0,5 шт.

капуста квашеная — 2 горсти

маслины — 10-20 шт.

лавровый лист, черный перец, приправы — по вкусу

зелень — по вкусу

Приготовление:

Положите в кастрюлю с водой шашлык и колбаски, залейте водой и дайте закипеть. Если капуста свежая — добавляете, если нет, положите пока нарезанную колбасу. Нарежьте кружками или пополам маслины, добавьте в кастрюлю. Как все закипит, опустите квашеную капусту и измельченные соленые огурцы, лавровый лист, перец и приправы. Дайте закипеть (солянка должна быть густой, но можно подлить воды для тех, кто любит бульон) и добавьте кружки лимона и зелень. Накройте крышкой, выключите огонь и дайте немного настояться. Подавать лучше со сметаной.

Пицца «Завтрак на траве»