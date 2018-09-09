Цесарка с тыквой и яблоком

Вам понадобится:
- Филе цесарки (или любаядругаядичь) 210 гр
- Соевый соус 10 гр
- Масло растительное 20 гр
- Мед 10 гр
- Тыква 80 гр
- Яблоко 70 гр
- Клюква 10 гр
- Масло сливочное 20 гр
- Розмарин 2 гр
- Соус брусничный 6 гр
- Соус из чернослива 55 гр
Процесс приготовления:
Соус черносливовый - 200гр
Мелко нарезаем лук репчатый -60 гр на сливочном масле (30 гр) и обжариваем до золотистой корочки. Режем чернослив-100 гр, добавляем к луку. Добавляем немного воды и тушим до того момента, когда чернослив станет мягким. Загружаем в блендер чернослив с луком, добавляем красное вино 100 гр, соль, перец по вкусу и пробиваем до состояния пюре. Добавляем к пюре сливки 22% - 100 гр, тщательно размешиваем, соус готов.
Цесарка:
Филе замариновать в смеси соевого соуса и меда. Обжарить с двух и довести до готовнсти в ж\ш в течении 10 мин при Т180гр. Кабачки и тыкву нарезать кубиком и обжарить на сл масле,в конце добавить клюкву. На блюдо выложить гарнир рядом налить соус и на него уложить цесарку. При подаче украсить розмарином и брусничным соусом.
Фото: архив ресторана