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Цесарка с тыквой и яблоком

Шеф-повар Юрий Ламонов из "Шотландской клетки" любит дичь и тыкву. Давате приготовим вкусное и красивое блюда для любимого или гостей.

Вам понадобится:

  • Филе цесарки (или любаядругаядичь) 210 гр
  • Соевый соус 10 гр
  • Масло растительное 20 гр
  • Мед 10 гр
  • Тыква 80 гр
  • Яблоко 70 гр
  • Клюква 10 гр
  • Масло сливочное 20 гр
  • Розмарин 2 гр
  • Соус брусничный 6 гр
  • Соус из чернослива 55 гр

Процесс приготовления:

Соус черносливовый - 200гр

Мелко нарезаем лук репчатый -60 гр на сливочном масле (30 гр) и обжариваем до золотистой корочки. Режем чернослив-100 гр, добавляем к луку. Добавляем немного воды и тушим до того момента, когда чернослив станет мягким. Загружаем в блендер чернослив с луком, добавляем красное вино 100 гр, соль, перец по вкусу и пробиваем до состояния пюре. Добавляем к пюре сливки 22% - 100 гр, тщательно размешиваем, соус готов.

Цесарка:

Филе замариновать в смеси соевого соуса и меда. Обжарить с двух и довести до готовнсти в ж\ш в течении 10 мин при Т180гр. Кабачки и тыкву нарезать кубиком и обжарить на сл масле,в конце добавить клюкву. На блюдо выложить гарнир рядом налить соус и на него уложить цесарку. При подаче украсить розмарином и брусничным соусом.

Фото: архив ресторана

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