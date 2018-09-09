Цесарка с тыквой и яблоком

Вам понадобится:

Филе цесарки (или любаядругаядичь) 210 гр

Соевый соус 10 гр

Масло растительное 20 гр

Мед 10 гр

Тыква 80 гр

Яблоко 70 гр

Клюква 10 гр

Масло сливочное 20 гр

Розмарин 2 гр

Соус брусничный 6 гр

Соус из чернослива 55 гр

Процесс приготовления:

Соус черносливовый - 200гр

Мелко нарезаем лук репчатый -60 гр на сливочном масле (30 гр) и обжариваем до золотистой корочки. Режем чернослив-100 гр, добавляем к луку. Добавляем немного воды и тушим до того момента, когда чернослив станет мягким. Загружаем в блендер чернослив с луком, добавляем красное вино 100 гр, соль, перец по вкусу и пробиваем до состояния пюре. Добавляем к пюре сливки 22% - 100 гр, тщательно размешиваем, соус готов.

Цесарка:

Филе замариновать в смеси соевого соуса и меда. Обжарить с двух и довести до готовнсти в ж\ш в течении 10 мин при Т180гр. Кабачки и тыкву нарезать кубиком и обжарить на сл масле,в конце добавить клюкву. На блюдо выложить гарнир рядом налить соус и на него уложить цесарку. При подаче украсить розмарином и брусничным соусом.

Фото: архив ресторана