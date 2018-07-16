Для каких напитков подходят бокалы, фужеры, рюмки, стаканы и другие виды посуды

Кто есть кто?
На самом виде посуды для напитков не так много. Давайте, разбираться: бокал - это любой тонкостенный сосуд для напитков, в том числе алкогольных. Фужер - это тот же бокал, но на на высокой ножке для безалкогольных напитков. Рюмка - это бокал на ножке. Из нее пьют спиртные напитки. Пьют крепкие напитки и из стопок - стакан без ножки. В английском языке стопка звучит, как шот.
Шампанские и вина - каждому свой бокал
Посуда для напитков изготавливается, из стекла и хрусталя - стекла с добавлением свинца. Именно, благодаря ему, они блестят и переливаются от света. Начнем с шампанского. Его пьют из бокалов Флюте, а бокал в форме широкой низкой чаши на высокой ножке был создан специально для шампанского в Англии в 17 веке. Сейчас его чаще вcего используют на свадьбах или других банкетов в виде каскада - красивое зрелище. Но правильнее всего пить шампанское из бокалов, о которых мы говорили выше Флюте.
Бокалы для вина
Округлый высокий бокал на высокой ножке, зауженный кверху. Оптимальный объем бокала составляет 140-180 мл, но может быть и значительно больше. Это классический бокал для сухого карсного вина. Так же есть бокалы объема 75 мл. Их используют для подачи десертных и крепленых вин. А бокалы 100-125 мл. используются для подачи красных столовых вин.
А что для белого вина?
Широкий высокий бокал на высокой ножке, зауженный кверху. Оптимальный объем: 100-150 мл, но может быть и значительно больше. А бокал для воды - самый большой, его объем может достигать 850 мл.
От коктейлей до крепленых вин
Как известно - каждому коктейлю свой бокал - это стаканы Харрикейн. Он используется для тропических напитков. Коктейльная рюмка - для мартини с оливкой, подойдут и для коктейлей со льдом. Рюмка для сложных коктейлей. Стакан Хайболл знают практически все - его используют для безалкогольных напитков, холодных пуншей, крюшонов.
Стаканы Тумблер и Олд-фэшн "придуманы" для аперетивов и для подачи горячительных напитков со льдом - ромом или виски.
Еще теплее...
Стаканы, рюмки, шоты, рюмки - тюльпаны под арманьяк, рюмки под водку, кружки под пиво, кофейные бокалы из стекла под латте, капучино и так далее - все это может быть, а может и не присутствовать в вашем баре. Ведь главное не что вы пьете, а с кем у ас вечеринка ли просто девичник.
Текст: Инна Игорева
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