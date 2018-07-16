Для каких напитков подходят бокалы, фужеры, рюмки, стаканы и другие виды посуды

Посуда для напитков изготавливается, из стекла и хрусталя - стекла с добавлением свинца. Именно, благодаря ему, они блестят и переливаются от света. Начнем с шампанского. Его пьют из бокалов Флюте, а бокал в форме широкой низкой чаши на высокой ножке был создан специально для шампанского в Англии в 17 веке. Сейчас его чаще вcего используют на свадьбах или других банкетов в виде каскада - красивое зрелище. Но правильнее всего пить шампанское из бокалов, о которых мы говорили выше Флюте.

Бокалы для вина