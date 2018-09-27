5 вариантов приготовления мидий, которые оценят даже гурманы

Чашушули из мидий от ресторана «Казбек» и шеф-повара Мамия Джоджуа
Вам понадобится:
- мидии в ракушках — 300 г
- томатная паста — 10 г
- вино белое — 50 мл
- соль сванская — 5 г
- лук репчатый — 50 г
- аджика красная — 5 г
- томаты в собственном соку — 150 г
- масло сливочное — 10 г
Приготовление:
Лук промыть, очистить и обжарить на сливочном масле. Добавить к луку мидии в ракушках, влить белое вино, томатную пасту, томаты в собственном соку, аджику и сванскую соль. Тушить на медленном огне в течение 15 минут.
Мидии в томатном соусе от ресторана Nofar
Вам понадобится:
- мидии свежие — 500 г
- чеснок — 3 зубчика
- лук-шалот — 1 шт.
- оливковое масло — 20 мл
- сливочное масло — 40 г
- томаты очищенные в собственном соку — 240 г
- соль — по вкусу
- перец — по вкусу
- петрушка — 8 г
Приготовление:
Чеснок и лук обжарить на оливковом масле, добавить рубленые томаты, соль и перец по вкусу, после добавить сливочное масло. К соусу выложить мидии и дать им раскрыться в течение четырех минут. Посыпать рубленой петрушкой.
Мидии беломорские в белом вине от гастроцентра «Зарядье» и шеф-повара Павла Петухова
Вам понадобится:
- мидии — 600 г
- белое вино — 150 г
- оливковое масло — 20 г
- лук-шалот — 80 г
- чеснок — по вкусу
- базилик свежий — 10 г
- сливочное масло — 20 г
Приготовление:
На разогретую сковородку налить оливковое масло, добавить перец, чеснок, сливочное масло. Выложить мидии, перемешать, добавить белое сухое вино, выпарить. Добавить зелень, соль по вкусу, проварить две-три минуты.
Мидии саганаки от ресторана ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ
Вам понадобится:
- мидии очищенные — 200 г
- мидии неочищенные — 6 шт.
- масло оливковое — 60 г
- вино белое сухое — 30 г
- соль — по вкусу
- перец чили — 1 г
- вода — 100 мл
- рыбный бульон — 100 мл
- фета — 60 г
- перец болгарский красный — 100 г
- лук репчатый — 120 г
- томаты в собственном соку — 130 г
- паста томатная — 20 г
- сахар — 10 г
- петрушка — 20 г
Соус:
Лук и перец нарезаем мелким кубиком. Лук обжариваем в сотейнике на оливковом масле до золотистого цвета. Добавляем вино и выпариваем алкоголь. На другой сковороде обжариваем болгарский перец, высыпаем в сотейник к луку, добавляем томаты в собственном соку, томатную пасту, воду, соль, перец, перец чили, сахар. Тушим 20 минут до полной готовности на среднем огне. Доводим до вкуса, соус должен получиться сладко-острый.
Мидии:
Разогреваем сковороду и обжариваем мидии (две-три минуты), до выделения сока. Далее добавляем рыбный бульон, получившийся соус тушим в течение шести минут, доводим до вкуса. В последнюю очередь добавляем 10 г петрушки и 30 г феты.
При подаче добавляем оставшуюся часть петрушки и феты.
Мидии на пару от ресторана Black Thai
Вам понадобится:
- сахар пальмовый — 10 г
- перец чили — 1 г
- базилик зеленый — 6 г
- молоко кокосовое — 180 г
- паста том ям — 25 г
- соус рыбный — 5 г
- мидии вареные — 200 г
Приготовление:
Смешать пасту том ям, кокосовое молоко, пальмовый сахар, рыбный соус. Перемешать до получения однородного соуса. Затем добавить мидии и несколько минут томить на плите. В конце добавить тайский базилик. Выложить на тарелку. Полить кокосовым молоком. Посыпать стружкой чили перца.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: архив ресторанов