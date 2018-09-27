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5 вариантов приготовления мидий, которые оценят даже гурманы

Сезон мидий длится с июня по февраль. Удивительно, но этот род моллюсков относится к устрицам. Конечно, они менее благородные, их даже называют «устрицами для бедняков». И все-таки правильно приготовленные моллюски не менее вкусные, чем их царственные родственники. Попробуйте приготовить и выберите свой рецепт, сделайте его фирменным для семьи.

Чашушули из мидий от ресторана «Казбек» и шеф-повара Мамия Джоджуа

Вам понадобится:

  • мидии в ракушках — 300 г
  • томатная паста — 10 г
  • вино белое — 50 мл
  • соль сванская — 5 г
  • лук репчатый — 50 г
  • аджика красная — 5 г
  • томаты в собственном соку — 150 г
  • масло сливочное — 10 г

Приготовление:

Лук промыть, очистить и обжарить на сливочном масле. Добавить к луку мидии в ракушках, влить белое вино, томатную пасту, томаты в собственном соку, аджику и сванскую соль. Тушить на медленном огне в течение 15 минут.

Мидии в томатном соусе от ресторана Nofar

Вам понадобится:

  • мидии свежие — 500 г
  • чеснок — 3 зубчика
  • лук-шалот — 1 шт.
  • оливковое масло — 20 мл
  • сливочное масло — 40 г
  • томаты очищенные в собственном соку — 240 г
  • соль — по вкусу
  • перец — по вкусу
  • петрушка — 8 г

Приготовление:

Чеснок и лук обжарить на оливковом масле, добавить рубленые томаты, соль и перец по вкусу, после добавить сливочное масло. К соусу выложить мидии и дать им раскрыться в течение четырех минут. Посыпать рубленой петрушкой.

Мидии беломорские в белом вине от гастроцентра «Зарядье» и шеф-повара Павла Петухова

Вам понадобится:

  • мидии — 600 г
  • белое вино — 150 г
  • оливковое масло — 20 г
  • лук-шалот — 80 г
  • чеснок — по вкусу
  • базилик свежий — 10 г
  • сливочное масло — 20 г

Приготовление:

На разогретую сковородку налить оливковое масло, добавить перец, чеснок, сливочное масло. Выложить мидии, перемешать, добавить белое сухое вино, выпарить. Добавить зелень, соль по вкусу, проварить две-три минуты.

Мидии саганаки от ресторана ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

Вам понадобится:

  • мидии очищенные — 200 г
  • мидии неочищенные — 6 шт.
  • масло оливковое — 60 г
  • вино белое сухое — 30 г
  • соль — по вкусу
  • перец чили — 1 г
  • вода — 100 мл
  • рыбный бульон — 100 мл
  • фета — 60 г
  • перец болгарский красный — 100 г
  • лук репчатый — 120 г
  • томаты в собственном соку — 130 г
  • паста томатная — 20 г
  • сахар — 10 г
  • петрушка — 20 г

Соус:

Лук и перец нарезаем мелким кубиком. Лук обжариваем в сотейнике на оливковом масле до золотистого цвета. Добавляем вино и выпариваем алкоголь. На другой сковороде обжариваем болгарский перец, высыпаем в сотейник к луку, добавляем томаты в собственном соку, томатную пасту, воду, соль, перец, перец чили, сахар. Тушим 20 минут до полной готовности на среднем огне. Доводим до вкуса, соус должен получиться сладко-острый.

Мидии:

Разогреваем сковороду и обжариваем мидии (две-три минуты), до выделения сока. Далее добавляем рыбный бульон, получившийся соус тушим в течение шести минут, доводим до вкуса. В последнюю очередь добавляем 10 г петрушки и 30 г феты.

При подаче добавляем оставшуюся часть петрушки и феты.

Мидии на пару от ресторана Black Thai

Вам понадобится:

  • сахар пальмовый — 10 г
  • перец чили — 1 г
  • базилик зеленый — 6 г
  • молоко кокосовое — 180 г
  • паста том ям — 25 г
  • соус рыбный — 5 г
  • мидии вареные — 200 г

Приготовление:

Смешать пасту том ям, кокосовое молоко, пальмовый сахар, рыбный соус. Перемешать до получения однородного соуса. Затем добавить мидии и несколько минут томить на плите. В конце добавить тайский базилик. Выложить на тарелку. Полить кокосовым молоком. Посыпать стружкой чили перца.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: архив ресторанов

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