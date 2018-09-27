5 вариантов приготовления мидий, которые оценят даже гурманы

Вам понадобится:

мидии очищенные — 200 г

мидии неочищенные — 6 шт.

масло оливковое — 60 г

вино белое сухое — 30 г

соль — по вкусу

перец чили — 1 г

вода — 100 мл

рыбный бульон — 100 мл

фета — 60 г

перец болгарский красный — 100 г

лук репчатый — 120 г

томаты в собственном соку — 130 г

паста томатная — 20 г

сахар — 10 г

петрушка — 20 г

Соус:

Лук и перец нарезаем мелким кубиком. Лук обжариваем в сотейнике на оливковом масле до золотистого цвета. Добавляем вино и выпариваем алкоголь. На другой сковороде обжариваем болгарский перец, высыпаем в сотейник к луку, добавляем томаты в собственном соку, томатную пасту, воду, соль, перец, перец чили, сахар. Тушим 20 минут до полной готовности на среднем огне. Доводим до вкуса, соус должен получиться сладко-острый.

Мидии:

Разогреваем сковороду и обжариваем мидии (две-три минуты), до выделения сока. Далее добавляем рыбный бульон, получившийся соус тушим в течение шести минут, доводим до вкуса. В последнюю очередь добавляем 10 г петрушки и 30 г феты.

При подаче добавляем оставшуюся часть петрушки и феты.

Мидии на пару от ресторана Black Thai