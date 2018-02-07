Когда делаешь блины, а точнее еще тесто к ним, хочется, чтоб они получились идеальными, правда. Тогда вам подарок от Passion.ru и шеф - повара, который раскрывает секрет самого правильного теста и блинов, вкуснее, которых вы не пекли не ели. Воспользуйтесь этим рецептом и ваш первый блин не будет комом.

Николай Мартыненко, шеф - повар ресторана про Одессу "Рыбачка Соня"

Мука должна быть высшего сорта , желательно, сорт Экстра. Покупать ее лучше в бумажной упаковке, так как в этих условиях она лучше «дышит». Просеивать обязательно. Во-первых, мука обогащается кислородом, а во – вторых, чтобы избавиться от инородных тел, если такие имеются.

, желательно, сорт Экстра. Покупать ее лучше в бумажной упаковке, так как в этих условиях она лучше «дышит». Просеивать обязательно. Во-первых, мука обогащается кислородом, а во – вторых, чтобы избавиться от инородных тел, если такие имеются. Очередность закладывания ингредиентов в тесто влияет на его качество и вкус. Итак, по мере замешивания ингредиенты надо класть так: яйца, сахар, соль, 1/2 молоко, мука, оставшееся молоко, вода, растительное масло. Последний ингредиент - масло добавляют в тесто для того, чтобы оно не прилипало к сковороде и было эластичнее.

влияет на его качество и вкус. Итак, по мере замешивания ингредиенты надо класть так: яйца, сахар, соль, 1/2 молоко, мука, оставшееся молоко, вода, растительное масло. Последний ингредиент - масло добавляют в тесто для того, чтобы оно не прилипало к сковороде и было эластичнее. Блины можно делать пышными. Для этого в тесто добавляют дрожжи, пиво, соду гашеную в кефире или минеральную воду. Удобнее всего работать с дрожжами, которые в свою очередь бывают живыми и сухими. Действуют на тесто они одинаково, а какие лучше выбрать, это дело индивидуальное. Соотношение сухих к живым дрожжам 1 / 3, а в тесто добавляют 1,5 – 2 % дрожжей от массы муки.

Все слышали поговорку: «Первый блин комом». Чтоб такого не было необходимо, в первую очередь, обзавестись хорошей сковородой для блинов с тефлоновым покрытием, хорошо разогреть сковороду, смазать растительным маслом и только потом выливать тесто для блинов на сковородку. Кстати знаете, откуда пошла такая поговорка? Вовсе не из-за плохих хозяек. Дело в том, что пословица имеет отношение к языческому славянскому празднику Комоедица, или Масленица - как сейчас его называют. Этот праздник отмечал начало весны и пробуждение медведей. И первый блин принято отдавать медведям – комам.

Чтоб такого не было необходимо, в первую очередь, обзавестись хорошей сковородой для блинов с тефлоновым покрытием, хорошо разогреть сковороду, смазать растительным маслом и только потом выливать тесто для блинов на сковородку. Кстати знаете, откуда пошла такая поговорка? Вовсе не из-за плохих хозяек. Дело в том, что пословица имеет отношение к языческому славянскому празднику Комоедица, или Масленица - как сейчас его называют. Этот праздник отмечал начало весны и пробуждение медведей. И первый блин принято отдавать медведям – комам. Для того чтобы испеченный блин был еще вкуснее, его желательно сразу смазывать сливочным маслом как только сняли со сковороды, посыпать сверху сахаром и так далее пока не закончится тесто, и сразу приступать к трапезе. Поделюсь рецептом теста универсальных блинов, которые я постепенно доработал и они, на мой взгляд, стали идеальными. В эти блинчики можно положить как сладкие, так и не сладкие начинки, можно просто, смазав сливочным маслом, подавать их с джемами, любимым вареньем, медом, икрой. Тесто и блины идеальные