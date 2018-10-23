Спортивный рацион: правильное меню для мужчины, мечтающего стать атлетом

Белок – строительный элемент для наших мышц, переоценить его важность просто невозможно, - говорил в одном из интервью Арнольд Шварценеггер, семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» и четырехкратный - «Мистер Вселенная», человек с самой узнаваемой мускулатурой в мире. – Когда я готовился к соревнованиям, мой выбор питания строился на том, сколько белка содержится в том или ином продукте. Я удовлетворял свою потребность в белке, при этом никогда не оставался голодным. Полный состав аминокислот, который был мне нужен, я получал из молочных продуктов, яиц, рыбы, курицы и мяса – это было основой моего рациона».

В ежедневном меню мужчины, который стремится набрать мышечную массу, протеин должен занимать 30-40%. Это могут быть не только творог, яйца и мясо, но и белковые колбасы. Омлет из двух-трех яиц и пара таких сосисок на завтрак, куриная грудка в обед и творог на ужин помогут легко закрыть суточную потребность в протеинах. Еще 50-60% - это сложные углеводы (крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи, цельнозерновой хлеб), которые будут давать необходимую энергию. На жиры стоит отводить 5-10% - то есть, достаточно добавить в овощной салат авокадо и заправить смесь оливковым маслом. Исключать их полностью нельзя, это может привести к довольно серьезным последствиям, вплоть до гормонального сбоя.

Принцип № 5: не должно быть недостатка в витаминах и минералах, поэтому свежие овощи и фрукты – обязательны