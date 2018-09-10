5 необычных вариантов пиццы, которые вам захочется попробовать

Пицца по-венгерски
Один из самых популярных стрит-фудов страны — лангош, или пицца по-венгерски. Блюдо представляет собой лепешку из дрожжевого теста, которую обжаривают во фритюре. Сверху кладут сметану, сыр и добавляют чесночный соус. Считается, что лангош венгры переняли у турков, и с тех пор это простое и пикантное угощение радует гостей ярмарок и торговых павильонов, а также туристов из разных стран.
Пицца-конус
Специально для тех, кто любит есть на ходу, придумали необычный вариант — пиццу в форме конуса. Такое блюдо похоже на рожок с мороженым, поэтому перекусывать им очень удобно. А в отличие от сладкого лакомства, оно еще и не тает. Добавляют в такую пиццу чаще всего стандартные начинки: смесь из сыров, овощи, грибы, мясо, различные копчености, а также соус из томатов, чеснока и специй.
Пицца с соусом терияки
Это блюдо с чувственной японской ноткой придется по душе ценителям культового соуса. Благодаря своему сладковатому вкусу и приятной кислинке терияки делает пиццу особенно вкусной и подчеркивает остальные ингредиенты. Попробовать это необычное блюдо можно, к примеру, в сети пиццерий «Папа Джонс», сочетающей соус с начинкой из нежной куриной грудки, ароматного сыра, сочного лука и пряного кунжута.
Черная пицца
Если вы увидите в каком-нибудь кафе человека, который с аппетитом ест черную пиццу, не стоит сразу пенять на навыки шеф-повара: она не сгорела, просто в тесто были добавлены чернила кальмара, которые и придают основе такой странный цвет. Кстати, в качестве начинки для этого блюда особенно часто используют различные морепродукты и сыр.
Десертная пицца
Когда фантазия кулинаров не знает границ, появляются необычные версии привычных нам блюд. Так, во многих странах можно попробовать десертные пиццы, где вместо традиционных сыра и помидоров вы получите начинку из шоколада, фруктов, зефира, печенья, кокосовой стружки, сиропов и других любимых сладкоежками ингредиентов, устоять перед которыми очень непросто.
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