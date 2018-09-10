5 необычных вариантов пиццы, которые вам захочется попробовать

Пицца — итальянское блюдо, сумевшее в короткие сроки завоевать целый мир. Сегодня ее готовят во всех уголках планеты, а количество рецептов этого угощения просто не дает оставаться равнодушным к нему. И даже если вы успели попробовать немало вариаций этого блюда, кулинарам со всего мира все еще есть чем вас удивить. Например, вот этими пятью необычными пиццами, которые мы советуем обязательно попробовать.