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5 необычных вариантов пиццы, которые вам захочется попробовать

Пицца — итальянское блюдо, сумевшее в короткие сроки завоевать целый мир. Сегодня ее готовят во всех уголках планеты, а количество рецептов этого угощения просто не дает оставаться равнодушным к нему. И даже если вы успели попробовать немало вариаций этого блюда, кулинарам со всего мира все еще есть чем вас удивить. Например, вот этими пятью необычными пиццами, которые мы советуем обязательно попробовать.

Пицца по-венгерски

Один из самых популярных стрит-фудов страны — лангош, или пицца по-венгерски. Блюдо представляет собой лепешку из дрожжевого теста, которую обжаривают во фритюре. Сверху кладут сметану, сыр и добавляют чесночный соус. Считается, что лангош венгры переняли у турков, и с тех пор это простое и пикантное угощение радует гостей ярмарок и торговых павильонов, а также туристов из разных стран.

Пицца-конус

Специально для тех, кто любит есть на ходу, придумали необычный вариант — пиццу в форме конуса. Такое блюдо похоже на рожок с мороженым, поэтому перекусывать им очень удобно. А в отличие от сладкого лакомства, оно еще и не тает. Добавляют в такую пиццу чаще всего стандартные начинки: смесь из сыров, овощи, грибы, мясо, различные копчености, а также соус из томатов, чеснока и специй.

Пицца с соусом терияки

Это блюдо с чувственной японской ноткой придется по душе ценителям культового соуса. Благодаря своему сладковатому вкусу и приятной кислинке терияки делает пиццу особенно вкусной и подчеркивает остальные ингредиенты. Попробовать это необычное блюдо можно, к примеру, в сети пиццерий «Папа Джонс», сочетающей соус с начинкой из нежной куриной грудки, ароматного сыра, сочного лука и пряного кунжута.

Черная пицца

Если вы увидите в каком-нибудь кафе человека, который с аппетитом ест черную пиццу, не стоит сразу пенять на навыки шеф-повара: она не сгорела, просто в тесто были добавлены чернила кальмара, которые и придают основе такой странный цвет. Кстати, в качестве начинки для этого блюда особенно часто используют различные морепродукты и сыр.

Десертная пицца

Когда фантазия кулинаров не знает границ, появляются необычные версии привычных нам блюд. Так, во многих странах можно попробовать десертные пиццы, где вместо традиционных сыра и помидоров вы получите начинку из шоколада, фруктов, зефира, печенья, кокосовой стружки, сиропов и других любимых сладкоежками ингредиентов, устоять перед которыми очень непросто.

Фото: Shutterstock

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