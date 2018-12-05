5 оригинальных блюд из гороха, которые вам стоит попробовать

Вам потребуется: 200 г дробленого зеленого гороха, половина стебля лука-порея, половина батона, соль, 2 л воды, 7 ст. л. оливкового масла, 4 зубчика чеснока.

Как приготовить: предварительно замоченный горошек откинуть на дуршлаг, снова залить 2 л воды, варить до готовности. Лук-порей нарезать кружочками, обжарить на масле. Сделать крутоны — нарезать батон на кубики, чеснок пропустить через пресс, смешать с 3–4 ложками оливкового масла. Обвалять хлебные кубики в чесночной смеси, обжарить в масле до румяной корочки. Горошек и половину лука пюрировать и посолить. Сервировать оставшимся луком и крутонами.

Важно: чтобы избежать неприятных сюрпризов с кишечником после употребления гороха, добавьте в суп тертый корень петрушки. Он улучшит и вкус, и пищеварение.

Фалафель