5 оригинальных блюд из гороха, которые вам стоит попробовать

Чем полезен горох
В России наибольшую популярность горох приобрел в XVII веке, был даже особый праздник — Горохов день. А уж блюд из гороха готовили — видимо-невидимо! Например, в книге «Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия» упоминается «горохъ битый, горохъ тертый, горохъ цеженый, сыр гороховый». Сегодня первое, что приходит в голову при слове «горох», — это суп. Однако используют горох куда более разнообразно. В Японии и Китае засушенные и засоленные горошины едят в качестве легкой закуски, в Индии добавляют в картофель с карри, в Англии делают пудинг, а в Средней Азии жарят с солью и специями.
И это естественно — нет таких областей в кулинарии, где нельзя было бы использовать горошек. Любые виды термической обработки раскрывают вкус этого растения, делая его более сладким. Просто незаменим горох во время Поста — как основа для сытных и вкусных блюд, для вегетарианцев и веганов. Но горох полезен не только как превосходный источник белка. В составе — большое количество триптофана (позволяет сохранять хорошее настроение), фолиевой кислоты, витамина B, магния. Желтый горошек отличается большим количеством грубой клетчатки, а зеленый — пиридоксина, который требуется для расщепления и синтеза аминокислот. Регулярное употребление гороха нормализует пищеварение, обмен веществ, помогает справиться с изжогой и регулировать вес.
Как выбрать правильный горошек для кулинарных экспериментов?
- Горох может быть желтым, почти белым или зеленым — это просто разные сорта. Однако в пакете должны быть горошины одинакового цвета и оттенка.
- Оптимальная величина горошин — от 3 до 4 миллиметров в диаметре. Слишком крупные горошины свидетельствуют о том, что продукт относится к категории кормовых культур
- Также бывает дробленый горох, молотый, в виде сечки и половинок. Для супа лучше брать дробленый или половинчатый — цельный останется твердым, а молотый пригорит.
- Горошины должны быть сухими, без пятен и пыли.
Суп-крем с луком
Вам потребуется: 200 г дробленого зеленого гороха, половина стебля лука-порея, половина батона, соль, 2 л воды, 7 ст. л. оливкового масла, 4 зубчика чеснока.
Как приготовить: предварительно замоченный горошек откинуть на дуршлаг, снова залить 2 л воды, варить до готовности. Лук-порей нарезать кружочками, обжарить на масле. Сделать крутоны — нарезать батон на кубики, чеснок пропустить через пресс, смешать с 3–4 ложками оливкового масла. Обвалять хлебные кубики в чесночной смеси, обжарить в масле до румяной корочки. Горошек и половину лука пюрировать и посолить. Сервировать оставшимся луком и крутонами.
Важно: чтобы избежать неприятных сюрпризов с кишечником после употребления гороха, добавьте в суп тертый корень петрушки. Он улучшит и вкус, и пищеварение.
Фалафель
Вам потребуется: 250 г дробленого гороха, 20 г свежего имбиря, половина перца чили, 4 зубчика чеснока, кинза, растительное масло, по 1 ч. л. молотого кумина и куркумы, 1 луковица, соль, разрыхлитель, 5 ст. л. готового кускуса, 3–4 ст. л. муки
Как приготовить: предварительно замоченный горох откинуть на дуршлаг, оставить немного воды, в которой он замачивался. Лук, чеснок, чили и имбирь очистить, мелко порубить. Кинзу промыть, обсушить, измельчить. Горох, кинзу, чеснок и имбирь поместить в чашу блендера, добавить воду, в которой замачивался горох, и измельчить до состояния пюре. Выложить гороховое пюре в миску, добавить кумин, куркуму, перец чили, измельченный лук, муку, разрыхлитель и кускус. Посолить, поперчить, перемешать, чтобы получилось густое тесто. Сформировать шарики среднего размера и жарить до золотистого цвета. Подавать с зелеными листьями салата и дольками лимона.
Гороховый сыр
Вам понадобится: 1 стакан хлопьев, 1 л воды, ломтик ржаного хлеба.
Как приготовить: для начала надо сделать закваску — овсяные хлопья и хлеб залить теплой кипяченой водой, оставить на 2–3 дня при комнатной температуре. Когда заквасится, слить и отжать жмых через сито. Поставить полученную закваску в холодильник, чтобы осела гуща. Половину прозрачной жидкости слить, а другую половину с осадком можно использовать. Перед употреблением закваску следует хорошо взбалтывать. Предварительно замоченный горох отварить до готовности, слить воду, пюрировать, остудить. Добавить растительное масло и закваску, еще раз взбить блендером. Полученную однородную массу выложить в форму, оставить на два дня. Теперь можно обсыпать тонким слоем соли и пряностей для вкуса и сохранности. Готовый сыр нарезать ломтиками и есть!
Запеканка со шпинатом
Вам потребуется: 2 стакана гороха, 300 г брынзы, пучок свежего шпината, 2 яйца, 2 ст. л. муки, черный молотый перец, 1 ст. л. растительного масла.
Как приготовить: заранее замоченный горох промыть проточной водой, высыпать в кастрюлю, залить 1 л холодной водой, довести до кипения, убавить огонь и варить до готовности. Откинуть на дуршлаг для удаления излишков жидкости, пюрировать блендером. Отдельно вымыть и измельчить шпинат. Брынзу мелко натереть, яйца взболтать с мукой. Соединить гороховое пюре, брынзу, взбитые яйца, шпинат, аккуратно перемешать и приправить молотым перцем. Форму смазать растительным маслом, выложить горохово-сырную массу, разровнять. Запекать в духовке при 180°C 25–30 минут до золотистой корочки. Отдельно подать сметану или несладкий йогурт.
Десерт из гороха со свежей клубникой
Вам потребуется: 250 г дробленого гороха, 200 г сливочного масла, 250 г клубники, 3 ст. л. кокосовой стружки, 2 ст. л. измельченных орехов, 1 стакан сахарной пудры, ванилин.
Как приготовить: горох измельчить в блендере как можно мельче. Растопить сливочное масло в сковороде, всыпать гороховую муку и поджаривать на среднем огне 20 минут. Затем добавить 2 столовые ложки кокосовой стружки, орехи и ванилин, готовить еще 10 минут. Теперь можно высыпать сахарную пудру, перемешать, пересыпать на противень и отправить в духовку еще минут на 15. Масса должна потемнеть и приобрести ореховый вкус. Остывшую массу пересыпать в блендер, добавить немного воды и пюрировать до консистенции густого меда. Отдельно в блендере сделать пюре из свежей клубники. Гороховое тесто выложить в контейнер. Сверху полить клубничным пюре и украсить кокосовой стружкой. Отправить в холодильник на несколько часов для застывания.
Текст: Юлия Шумилко
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