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Паштет из лосося и еще 5 невероятно вкусных вариантов традиционной закуски

Паштет – блюдо-перевертыш. Само слово Pastete в переводе означает «начинка для пирога». Однако сегодня паштет – это начинка, которая утратила оболочку и стала самостоятельным блюдом. Мы привыкли воспринимать паштет как легкую закуску, которую можно наскоро намазать на хлеб. Тем удивительнее читать, как описывает А. Дюма обед Гримо и виконта де Бражелона: «Они съели целый паштет без остатка и выпили до дна бутылку старого маконского вина». И это нормально, так как в то время паштет был самостоятельным блюдом, притом очень сытным, способным утолить голод двух взрослых мужчин.

Классика жанра

Классический паштет с момента рождения делался из печени, однако не исключаются и другие ингредиенты, в любых пропорциях и сочетаниях. Мясо, птица, грибы, яйца, ливер, бобовые и овощи – словом, все, что угодно. Словом, паштет предполагает свободу импровизации, многообразие сочетаний и… удобство. Готовить его можно не прямо перед застольем, а сильное заранее, и хранить в холодильнике. Паштетов на свете великое множество. Например, во Франции, которая претендует первенство в паштетном деле, различают две кушанья - pâté и terrine. Pâté – это, собственно, паштет в классическом понимании, начинка для пирога. Pâté готовился из слоеного теста с начинкой из мелко нарубленого мяса, рыбы или птицы. Со временем оболочка из теста исчезла, а начинка стала именоваться pâté и приобрела самостоятельное значение для кулинарии. Terrine – это глиняная миска с крышкой, в которой запекали паштет. У такого паштета тестяной оболочки не было, только крышечка из теста. Pâté можно есть как теплым, так и холодным, а вот terrine – непременно охлажденным.

Деликатес фуа - гра

Особый сорт паштета готовится из фуа-гра – печени перекормленного гуся или утки. Положа руку на сердце, это ничто иное, как цероз печени водоплавающих. И если вам не удалось освоить рецепт фуа-гра - не расстраивайтесь сильно. А так создан этот паштет в 1778 году, однако первые свидетельства об этом блюде историки датируют еще 2500 г. до н.э. Во Франции этот деликатес имеет такое же культовое значение, как в России – черная игра. Это, например, обязательный элемент праздничного стола. Видов фуа-гра великое множество - и с апельсинами, и с киви, и со смородиной, и с коньяком. Самый дорогой вид – Эльзасский, в котором есть вкрапления цельных кусочков гусиной печенки. А мусс фуа-гра состоит из печени птиц и говяжьей 50 на 50. Важно, что любой этот паштет едят холодным, а вот хлеб для него надо чуть подогреть. Намазывать надо специальным ножом без зубчиков, а запивать – сухим вином. Это классика, но есть и другие варианты. Популярное средиземноморское блюдо хумус тоже, по сути, паштет, только вегетарианский. И форшмак – в своем роде паштет, из сельди и яблок. В приготовлении любого паштета важно довести смесь до однородной, в буквальном смысле нежной консистенции. Так что стоит поэкспериментировать – результат может понравиться!

Паштет с курагой и фисташками

Вам понадобится:

  • 400 куриной печени,
  • 3/4 стакана красного сухого вина,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 1 луковица,
  • 3-4 горошины черного перца,
  • 2 гвоздички,
  • 20 фисташек,
  • 10 штук кураги,
  • 150 г сливочного масла,
  • соль и молотый перец.

Как приготовить:

Для начала надо отложить половину масла, а оставшееся разогреть и обжарить в нем печень в течение 2-3 минут. Добавить перец горошком, гвоздику, лавровый лист, соль. Влить вино и продолжать тушить до полного выпаривания. Отдельно обжарить измельченный чеснок и лук. Вынуть гвоздику и лавровый лист, добавить обжаренные лук и чеснок, пюрировать. Курагу мелко нарезать, фисташки измельчить скалкой. Добавить это в паштет и осторожно перемешать. Отложенное масло растопить, смазать формочки, выложить паштет и сверху залить маслом. Остудить и убрать в холодильник. Подавать на поджареных тостах белого хлеба.

Паштет из фасоли

Вам потребуется:

  • 1 банка консервированной белой фасоли,
  • 1 зубчик чеснока, соль,
  • 0,5 ложки паприки,
  • несколько капель кунжутного масла.

Как приготовить:

Фасоль промыть под проточной водой, дать жидкости стечь. Пюрировать в блендере до состояния пасты. В ступке перетереть зубчик чеснока с щепоткой соли. Переложить к фасолевой пасте. Продолжить взбивать в течение минуты. Переложить паштет в миску, присыпать паприкой, сбрызнуть кунжутным маслом. Подавать с хрустящими лепёшками или брусочками из сельдерея или моркови.

Паштет из перцев и помидоров

Вам потребуется:

  • 2 болгарских перца,
  • 2 помидора,
  • 100 г творожного сыра,
  • соль и перец.

Как приготовить:

Перцы помыть и тщательно высушить. Помидоры разрезать на четвертинки. Переложить овощи в форму для запекания и отправить в хорошо разогретую духовку. Помидоры можно чуть-чуть присыпать сахаром, так они лучше закарамелизируются. Когда кожура перца почернеет, вынуть его из духовки и положить в пакет на 10 минут. После этой процедуры кожура без труда очистится. Пюрировать овощи, добавить соль и перец, соединить с творожным сыром и взбить еще раз. Подавать с тостами, сверху выложить кусочки обжаренной куриной грудки.

Печеночный паштет

Вам потребуется:

  • 500 г телячьей печени,
  • 1 луковица, среднюю луковицу),
  • 50 г несоленого сливочного масла,
  • 100 г жирных сливок,
  • 100 г белого вина,
  • 5 столовых ложек оливкового масла ,
  • щепотку тертого мускатного ореха и кориандра,
  • соль, молотый черный перец,
  • 100 г сливочного масла.

Как приготовить:

Печень очистить от пленок, нарезать крупными кусками. Лук порезать кольцами, чеснок измельчить. На сковороде растопить сливочное масло в оливковом, всыпать лук и чеснок, пассеровать. Выложить печень, обжарить в течение 10 минут, затем добавить вино, соль и специи. Протушить еще 5 минут, влить сливки и довести до кипения. Отдельно растопить 100 г сливочного масла, убрать сыворотку. Печень пюрировать, выложить в формочки, залить маслом , накрыть пищевой пленкой. Остудить и поместить в холодильник. Подавать со ржаным хлебом и вином.

Паштет из лосося с вялеными томатами

Вам потребуется:

  • 100 г свежесоленого лосося или семги,
  • 500 свежей семги,
  • 5 столовых ложек майонеза,
  • 300 г сливочного сыра,
  • 100 мл жирных сливок,
  • пучок укропа,
  • 10 вяленых помидоров,
  • 1 яйцо,

Как приготовить:

Лимонная цедра, соль, лимонный перец, мускатный орех, 10 мл оливкового масла. Как приготовить: Рыбу отделить от кожицы и косточек, нарезать кусочками, сбрызнуть лимонным соком и измельчить блендером. Соединить 2 вида семги, добавить майонез, сливочный сыр. Смешать блендером в однородную массу, добавить белок и взбить миксером на средней скорости до однородной пышности. Во время взбивания добавить все специи. Укроп, вяленые томаты измельчить и добавить в массу. Духовку нагреть на 180°С. Форму смазать оливковым маслом и выложить массу. Разровнять сверху. Форму с массой поставить в поддон с водой так, чтобы вода доходила до середины формы. Верх прикрыть фольгой. Выпекать 20 минут при 180°С. Паштет охладить и извлечь из формы, нарезать ломтиками и подавать с темным хлебом и вялеными томатами.

Текст: Юлия Шумилко

Фото; shuterstostock

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