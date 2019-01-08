Паштет из лосося и еще 5 невероятно вкусных вариантов традиционной закуски

Вам потребуется:

1 банка консервированной белой фасоли,

1 зубчик чеснока, соль,

0,5 ложки паприки,

несколько капель кунжутного масла.

Как приготовить:

Фасоль промыть под проточной водой, дать жидкости стечь. Пюрировать в блендере до состояния пасты. В ступке перетереть зубчик чеснока с щепоткой соли. Переложить к фасолевой пасте. Продолжить взбивать в течение минуты. Переложить паштет в миску, присыпать паприкой, сбрызнуть кунжутным маслом. Подавать с хрустящими лепёшками или брусочками из сельдерея или моркови.

Паштет из перцев и помидоров

Вам потребуется:

2 болгарских перца,

2 помидора,

100 г творожного сыра,

соль и перец.

Как приготовить:

Перцы помыть и тщательно высушить. Помидоры разрезать на четвертинки. Переложить овощи в форму для запекания и отправить в хорошо разогретую духовку. Помидоры можно чуть-чуть присыпать сахаром, так они лучше закарамелизируются. Когда кожура перца почернеет, вынуть его из духовки и положить в пакет на 10 минут. После этой процедуры кожура без труда очистится. Пюрировать овощи, добавить соль и перец, соединить с творожным сыром и взбить еще раз. Подавать с тостами, сверху выложить кусочки обжаренной куриной грудки.

Печеночный паштет