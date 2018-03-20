Вам понадобится:

фарш куриный — 500 г

рис — 1/2 стакана

картофель — 3-4 шт.

морковь средняя — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

томатная паста — 1 баночка

яйцо — 1 шт.

зелень, лавровый лист, соль, перец горошком, специи — по вкусу

Приготовление:

Поставить кастрюлю с водой (5 л) на огонь. Пока вода закипает, делаем фрикадельки: смешиваем фарш с яйцом и добавляем немного соли и зелени. Делаем шарики и обжариваем фрикадельки на растительном масле. В кипящую воду кладем фрикадельки и промытый рис, а также лавровый лист и перец. Как только вода снова закипит, закидываем картошку, нарезанную кубиками. Пока бульон уже снова закипает, обжариваем морковку и лук, добавляем столовую ложку томатной пасты, наливаем бульон из кастрюли и выливаем зажарку в суп. Даем закипеть, солим, кладем специи по вкусу. Подаем суп с зеленью.