7 блюд из риса, которые должна уметь готовить каждая женщина
Рисовая каша с ягодами от кафе «Мечтатели»
Вам понадобится:
- рис — 70 г
- молоко — 150 мл
- сливки — 50 мл
- сахар — 15 г
- соль — 5 г
- брусничное варенье — 15 г
- виноград — 30 г
Приготовление:
Промыть рис в холодной воде, пока вода не станет прозрачной. Налить два стакана холодной воды. Поставить на плиту, довести до кипения и варить под крышкой на очень слабом огне 20 минут. Когда испарится вода и рис будет готов, налить молоко и сливки. Варить, помешивая, еще 5-7 минут, в конце варки добавить соль и сахар. Подавать кашу с брусничным вареньем и виноградом.
Каша рисовая с вареньем из черешни и грецкого ореха от ресторана «Казбек»
Вам понадобится:
- рис басмати —160 г
- соль — 4 г
- молоко 3,5% — 920 мл
- масло сливочное — 40 г
- варенье из черешни с грецким орехом — 100 г
- корица молотая — 4 г
Приготовление:
Рис промыть, засыпать в кипящую воду и варить 8-10 минут, периодически помешивая (варить на медленном огне). Откинуть готовый рис на сито, промыть и дать стечь воде. В небольшой кастрюле подогреть молоко, всыпать рис, перемешать и варить на медленном огне, постоянно помешивая, в течение 15-20 минут. Каша при этом должна слегка кипеть. Перед подачей в кашу добавить сливочное масло, корицу и варенье из черешни с грецким орехом.
Суп с рисом и фрикадельками
Вам понадобится:
- фарш куриный — 500 г
- рис — 1/2 стакана
- картофель — 3-4 шт.
- морковь средняя — 1 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- томатная паста — 1 баночка
- яйцо — 1 шт.
- зелень, лавровый лист, соль, перец горошком, специи — по вкусу
Приготовление:
Поставить кастрюлю с водой (5 л) на огонь. Пока вода закипает, делаем фрикадельки: смешиваем фарш с яйцом и добавляем немного соли и зелени. Делаем шарики и обжариваем фрикадельки на растительном масле. В кипящую воду кладем фрикадельки и промытый рис, а также лавровый лист и перец. Как только вода снова закипит, закидываем картошку, нарезанную кубиками. Пока бульон уже снова закипает, обжариваем морковку и лук, добавляем столовую ложку томатной пасты, наливаем бульон из кастрюли и выливаем зажарку в суп. Даем закипеть, солим, кладем специи по вкусу. Подаем суп с зеленью.