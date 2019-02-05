5 необычных блюд из фейхоа, которые вы пока еще не пробовали

Микс из ананаса, крыжовника и клубники в огуречном дизайне буквально любого ботаника. Оказалось, что фейхоа прекрасно растет и в Европе, а плоды не только вкусны, но и очень полезны. Главное качество плодов фейхоа — высокое содержание водорастворимых соединений йода (как в морепродуктах), которые полностью усваиваются организмом. Пары спелых ягод достаточно для получения суточного запаса йода! Первые посадки появились в 1890 году во Франции, затем в других в средиземноморских странах, в Крыму и на Кавказе. Везде, где теплая зима практически без морозов. Созревает фейхоа с середины октября и почти до конца ноября, однако спелые плоды слишком нежные и непригодны для транспортировки. Поэтому в магазинах и на рынке можно встретить во всех смыслах зеленые ягоды. Не торопитесь - дайте им дозреть несколько дней в теплом месте. Кожура фейхоа достаточно плотная и терпкая на вкус, а мякоть мягкая и сочная, с небольшим количеством семян. Есть можно все целиком. Некоторые предпочитают употреблять только внутреннюю часть плода, забывая о том, что большое количество полезных веществ находится именно в кожуре. Хранится фейхоа недолго – до 2 недель, однако можно сделать из ягод «живое» варенье, которое будет радовать вкусом и наполнять йодом в течение всей зимы. Для этого нужно просто вымыть фейхоа, обрезать соцветие и перемолоть с сахаро в пропорции 1:1. Изначально варенье будет зеленого цвета, но позже может приобрести коричневый оттенок за счет пигмента семян. При таком способе заготовки фейхоа сохраняются все свои полезные свойства. Но вареньем с забавным названием не стоит ограничиваться. Ягода широко применяется в косметологии и медицине. И, конечно, в кулинарии. Из фейхоа делают компоты, варенье, пироги и кексы, соусы, салаты, маринады, вино. Словом, вот небольший обед фейхоа.

Салат из фейхоа и свеклы