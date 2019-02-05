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5 необычных блюд из фейхоа, которые вы пока еще не пробовали

Фейхоа называется вовсе не в честь того, о чем можно подумать, а в честь португальского натуралиста Жоао да Сильва Фейхо, который в середине 19 века обнаружил эти плоды во время экспедиции в субтропические леса Бразилии.

Микс из ананаса, крыжовника и клубники в огуречном дизайне буквально любого ботаника. Оказалось, что фейхоа прекрасно растет и в Европе, а плоды не только вкусны, но и очень полезны. Главное качество плодов фейхоа — высокое содержание водорастворимых соединений йода (как в морепродуктах), которые полностью усваиваются организмом. Пары спелых ягод достаточно для получения суточного запаса йода! Первые посадки появились в 1890 году во Франции, затем в других в средиземноморских странах, в Крыму и на Кавказе. Везде, где теплая зима практически без морозов. Созревает фейхоа с середины октября и почти до конца ноября, однако спелые плоды слишком нежные и непригодны для транспортировки. Поэтому в магазинах и на рынке можно встретить во всех смыслах зеленые ягоды. Не торопитесь - дайте им дозреть несколько дней в теплом месте. Кожура фейхоа достаточно плотная и терпкая на вкус, а мякоть мягкая и сочная, с небольшим количеством семян. Есть можно все целиком. Некоторые предпочитают употреблять только внутреннюю часть плода, забывая о том, что большое количество полезных веществ находится именно в кожуре. Хранится фейхоа недолго – до 2 недель, однако можно сделать из ягод «живое» варенье, которое будет радовать вкусом и наполнять йодом в течение всей зимы. Для этого нужно просто вымыть фейхоа, обрезать соцветие и перемолоть с сахаро в пропорции 1:1. Изначально варенье будет зеленого цвета, но позже может приобрести коричневый оттенок за счет пигмента семян. При таком способе заготовки фейхоа сохраняются все свои полезные свойства. Но вареньем с забавным названием не стоит ограничиваться. Ягода широко применяется в косметологии и медицине. И, конечно, в кулинарии. Из фейхоа делают компоты, варенье, пироги и кексы, соусы, салаты, маринады, вино. Словом, вот небольший обед фейхоа.

Салат из фейхоа и свеклы

Вам потребуется:

  • 150 г фейхоа,
  • 400 г свеклы,
  • 10 грецких орехов,
  • 4 столовые ложки оливкового масла, морская соль.

Как приготовить:

Предварительно отваренную свеклу очистить и нарезать тонкой соломкой. Фейхоа разрезать пополам, ложкой извлечь мякоть и измельчить. Орехи очистить и измельчить. Измельчить все ингредиенты, приправить оливковым маслом и посолить.

Запеченная рыба

Как приготовить:

  • 1 столовая ложка муки,
  • 2 столовые ложки миндаля,
  • 100 г фейхоа,
  • 2 столовые ложки растительного масла,
  • 1 луковица,
  • 200 г свинины без костей,
  • 0, 5 лайма, соевый соус.

Как приготовить:

Свинину вымыть, обсушить, нарезать тонкими брусками. Фейхоа и лайм вымыть, нарезать кружками. Лук очистить, тонко нарезать. Свинину обвалять в муке. Хорошо разогреть в сковороде растительное масло. Обжарить кусочки свинины, 2 мин. Добавить лайм, фейхоа и лук. Готовить еще 2 мин. Влить соевый соус, перемешать и снять с огня.Переложить салат в миску, посылать пластинками миндаля.

Мясной салат с фейхоа

Как приготовить:

  • 1 столовая ложка муки,
  • 2 столовые ложки миндаля,
  • 100 г фейхоа,
  • 2 столовые ложки растительного масла,
  • 1 луковица,
  • 200 г свинины без костей,
  • 0, 5 лайма, соевый соус.

Как приготовить:

Свинину вымыть, обсушить, нарезать тонкими брусками. Фейхоа и лайм вымыть, нарезать кружками. Лук очистить, тонко нарезать. Свинину обвалять в муке. Хорошо разогреть в сковороде растительное масло. Обжарить кусочки свинины, 2 мин. Добавить лайм, фейхоа и лук. Готовить еще 2 мин. Влить соевый соус, перемешать и снять с огня.Переложить салат в миску, посылать пластинками миндаля.

Кекс с фейхоа

Вам потребуется:

  • 200 г фейхоа,
  • 100 г муки,
  • 75 сливочного масла,
  • 120 г кокосовой стружки,
  • 100 миндальной муки,
  • 2 яйца,
  • 50 мл сливок,
  • 50 г сметаны,
  • 150 г сахарной пудры,
  • 0,5 лимона, разрыхлитель для теста.

Для пропитки:

  • 200 мл кокосового молока,
  • 20 г сахарной пудры,
  • цедра половины лимона.

Как приготовить:

Вымыть фейхоа, разрезать на половинки, десертной ложкой извлечь мякоть, нарезать ее кубиками и смешать с соком ½ лимона. Духовку разогреть до 160°C, форму для кекса застелить пекарской бумагой. Просеять муку и соединить с разрыхлителем, миндальной мукой и кокосовой стружкой. Отделить белки от желтков; взбить белки с щепоткой соли, затем добавить 1 столовую ложку сахара и хорошо взбить. Соединить сметану и сливки. Размягченное масло взбить с сахарной пудрой. По одному ввести в смесь желтки, каждый раз хорошо взбивая. Замесить густое тесто, поочередно добавляя муку с миндалем и кокосом и сливки со сметаной. Затем постепенно ввести в смесь взбитые белки и кусочки фейхоа с лимонным соком. Готовую смесь выложить в форму и выпекать в течение 1 часа, в это время смешать и подогреть все ингредиенты для пропитки. Готовый горячий кекс со всех сторон наколоть вилкой, залить пропиткой и посыпать кокосовой стружкой.

Крамбл с фейхоа и имбирем

Вам потребуется:

  • 10 фейхоа,
  • 1 столовая ложка сливочного масла,
  • 3 столовые ложки коричневого сахара,
  • 50 г овсяных хлопьев,
  • 1 чайная ложка молотого имбиря,
  • 50 г миндальных лепестков,
  • 1-2 столовых ложки оливкового масла.

Как приготовить:

Фейхоа нарезать кружочками, выложить в смазанную форму для выпечки. Смешать размягчённое масло, сахар, овсянку, имбирь и миндаль до состояния крошки. Покрыть фейхоа полученной крошкой и полить сверху маслом. Запекать при температуре 180 °C около 20 минут.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: vostock-photo

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