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4 лайфхака от Джейми Оливера, как приготовить необычные блюда с забытыми продуктами

Около трети продуктов, которые мы покупаем, отправляется в мусорку… Такие неутешительные данные приводят зарубежные исследователи и добавляют, что если проблему не решить сейчас, через пару лет эта цифра вырастет до немыслимых 40 процентов! Редакция Passion.ru обратила внимание на эту тему и отправилась в Лондон, где бренд Hotpoint совместно со знаменитым поваром, ресторатором и телеведущим Джейми Оливером запустили кампанию «Свежие идеи для забытых продуктов».

В рамках проекта Джейми поделился своими кулинарными секретами и представил концепцию трех шагов на пути к правильному отношению к еде, которые основываются на осознанных покупках, качественном хранении и улучшении навыков приготовления пищи.

Изменить к лучшему ситуацию с нерациональным использованием продуктов несложно: достаточно творчески подходить к приготовлению еды и изменять рецепты под свой вкус
Джейми Оливер
Лайфхак №1: дарим овощам вторую жизнь

Чтобы готовить из остатков овощей по-настоящему вкусные и оригинальные блюда, первым делом необходимо включить креативность! Ведь обычные салаты или нарезки – не лучший вариант в данном случае – овощи уже потеряли былой аромат, поэтому вряд ли будут хороши в свежем виде. Зато отлично подойдут для приготовления утреннего омлета или вегитарианской пасты!

Прекрасный вариант – паста пенне в ореховом соусе. Приготовить ее проще простого – томаты черри смешиваем (можно руками, так вкуснее!) с оливковым маслом, травами, чесноком и крошкой миндаля и добавляем к отваренной до состояния аль-денте пасте. Украшаем пармезаном и базеликом.

Вообще итальянская кухня прекрасна в плане рационального использования продуктов. Помидоры всегда можно перетереть и приготовить томатный суп с хлебом, а если этот самый хлеб черствый – сделать салат с гренками.

Лайфхак №2: холод – лучший друг

Морозильная камера – уникальное место, которое способно долго сохранять свежесть еды, а когда знаешь, как правильно пользоваться этой продуктовой капсулой времени, можно вытворять настоящие кулинарные шедевры!

Тем более, что современные холодильники способны замораживать продукты моментально, что позволяет сохранить максимум полезных веществ. Например, в холодильнике Hotpoint Day1 существует функция Super Freeze +, которая ускоряет процесс заморозки в два раза по сравнению с обычной. Более того, такая заморозка наиболее безопасна - структура продукта остается прежней, без повреждения внутренних волокон тканей.

Поэтому идеально – приготовить полезный смузи из замороженных фруктов и ягод – так блюдо получается еще и вкусным, плотным и насыщенным. Или сделать универсальную приправу для приготовления мяса и гарниров – в формочки для льда нарезать травы, залить их маслом и отправить под отрицательную температуру, а потом в любое удобное время доставать и добавлять в любимые блюда.

Заморозить можно все, что душе угодно! Оставшееся кокосовое молоко и домашнюю пасту для карри тоже можно сохранить, чтобы потом быстро приготовить ароматный карри для всей семьи.
Лайфхак №3: готовим основные блюда

Еду, которую на семейном обеде или ужине оценят все домочадцы, можно готовить и из того, что вы собирались выкинуть. Джейми Оливер отмечает, что такой продукт, как готовая курица – больше других недоедают и выбрасывают, а ведь из нее можно сделать множество отличных блюд.

Курица – очень вкусный продукт, который чаще других заканчивает свою жизнь в мусорном ведре. Это просто сумасшествие, ведь есть, наверное, миллион способов, как использовать ее в разных вариациях!

Джейми предлагает делать из птицы блюда с лапшой, салаты, пироги, жаркое или ризотто, суп и многое другое. Этот продукт стойкий к термической обработке, поэтому при повторном приготовлении не потеряет вкусовых свойств.

Кстати, у того же Hotpoint есть особенные духовые шкафы с автоматическими рецептами, которые разработаны с участием опытных шеф-поваров. Достаточно выбрать продукт и указать вес, а духовка самостоятельно подберет все необходимые параметры: температуру, время и настройки циркуляции воздуха.

Лайфхак №4: Правильно храним продукты

Порядок – всему голова и в бережном отношении к продуктам это правило играет первостепенную роль. Очень важно помнить, что лежит в вашем холодильнике и не допускать, чтобы продуты завалялись где-то в закромах.

Все знают, что тепло поднимается вверх, поэтому мясо или рыбу надо хранить на нижних полках, молочные продукты – на средних, а домашние заправки для салатов – наверху или на боковых полках, чтобы их легко было достать.

Если же у вас осталась еда после приема пищи или готовки, просто переместите ее в прозрачные контейнеры или пакеты, поставьте дату – и тогда вы точно будете знать, что этот продукт можно использовать для приготовления других блюд.

И, кстати, мы редко обращаем внимание на температуру, которая установлена в нашем холодильнике, а она всегда должна быть на уровне 4°C или ниже.

Рациональный подход к использованию продуктов – это вовсе не занудная просьба гринписовцев, а уникальная возможность экономить и при этом готовить на своей кухне необычные блюда! Тем самым мы получаем возможность делать мир лучше, а свой рацион разнообразнее и интереснее с каждым днем.

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