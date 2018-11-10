4 лайфхака от Джейми Оливера, как приготовить необычные блюда с забытыми продуктами

Тем более, что современные холодильники способны замораживать продукты моментально, что позволяет сохранить максимум полезных веществ. Например, в холодильнике Hotpoint Day1 существует функция Super Freeze +, которая ускоряет процесс заморозки в два раза по сравнению с обычной. Более того, такая заморозка наиболее безопасна - структура продукта остается прежней, без повреждения внутренних волокон тканей.

Поэтому идеально – приготовить полезный смузи из замороженных фруктов и ягод – так блюдо получается еще и вкусным, плотным и насыщенным. Или сделать универсальную приправу для приготовления мяса и гарниров – в формочки для льда нарезать травы, залить их маслом и отправить под отрицательную температуру, а потом в любое удобное время доставать и добавлять в любимые блюда.