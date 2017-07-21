Звездный рецепт: Скарлетт Йоханссон готовит тортилью с фасолью
Вам понадобится:
- мука (пшеничная, кукурузная) — 400 г
- соль мелкая — 0,5 ч. ложки
- вода теплая — 250-300 мл
- масло оливковое или топленое — 3 ст. ложки
Как приготовить:
В большую миску просейте муку с солью, хорошо перемешайте венчиком. Влейте масло и, понемногу добавляя воду, замесите мягкое тесто. Переложите тесто на стол и вымесите, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Накройте тесто салфеткой и оставьте на 30 минут. Стол присыпьте мукой, тесто разделите на небольшие шарики. Каждый шарик раскатайте в очень тонкую круглую лепешку. Сковороду с антипригарным покрытием хорошо разогрейте (без масла) и обжарьте лепешки с двух сторон. Готовые тортильи храните в холодильнике (в течение 2-3 дней) и разогревайте перед употреблением.
Для начинки:
Вам понадобится:
- фарш говяжий — 500 г
- фасоль консервированная — 1 банка
- соус томатный — 200 г
- сыр твердый — 150 г
- лук репчатый — 1 шт.
- чеснок — 1-2 зубчика
- перец чили (по желанию) — 1 шт.
- зелень (кинза, петрушка) — 1 небольшой пучок
- соль, перец — по вкусу
- масло растительное для жарки
- тортильи — 3-5 шт.
Как приготовить:
Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте к луку фарш и жарьте, пока он не станет коричневым. С фасоли слейте жидкость, саму фасоль переложите к фаршу и перемешайте. Влейте в сковороду томатный соус, добавьте нарезанный кружочками перец чили (по желанию), посолите и поперчите, тушите 5-7 минут. Зелень мелко нарежьте, сыр измельчите на крупной терке. Сковороду снимите с огня, добавьте зелень, перемешайте. Тортилью разложите на тарелке, на один край положите немного начинки, посыпьте сыром. Заверните начинку в тортилью, подгибая края.
Фото: istock, global look press