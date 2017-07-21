Скарлетт обожает мексиканскую кухню. Тортилья — ее самое любимое блюдо. Специально для наших читательниц — рецепт тортильи с фасолью от голливудской звезды.

Вам понадобится:

мука (пшеничная, кукурузная) — 400 г

соль мелкая — 0,5 ч. ложки

вода теплая — 250-300 мл

масло оливковое или топленое — 3 ст. ложки

Как приготовить:

В большую миску просейте муку с солью, хорошо перемешайте венчиком. Влейте масло и, понемногу добавляя воду, замесите мягкое тесто. Переложите тесто на стол и вымесите, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Накройте тесто салфеткой и оставьте на 30 минут. Стол присыпьте мукой, тесто разделите на небольшие шарики. Каждый шарик раскатайте в очень тонкую круглую лепешку. Сковороду с антипригарным покрытием хорошо разогрейте (без масла) и обжарьте лепешки с двух сторон. Готовые тортильи храните в холодильнике (в течение 2-3 дней) и разогревайте перед употреблением.

Для начинки:

Вам понадобится:

фарш говяжий — 500 г

фасоль консервированная — 1 банка

соус томатный — 200 г

сыр твердый — 150 г

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 1-2 зубчика

перец чили (по желанию) — 1 шт.

зелень (кинза, петрушка) — 1 небольшой пучок

соль, перец — по вкусу

масло растительное для жарки

тортильи — 3-5 шт.

Как приготовить:

Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте к луку фарш и жарьте, пока он не станет коричневым. С фасоли слейте жидкость, саму фасоль переложите к фаршу и перемешайте. Влейте в сковороду томатный соус, добавьте нарезанный кружочками перец чили (по желанию), посолите и поперчите, тушите 5-7 минут. Зелень мелко нарежьте, сыр измельчите на крупной терке. Сковороду снимите с огня, добавьте зелень, перемешайте. Тортилью разложите на тарелке, на один край положите немного начинки, посыпьте сыром. Заверните начинку в тортилью, подгибая края.