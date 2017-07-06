Национальная кухня

Нарежьте мясо кубиками. Растопите топленое масло и обжарьте мясо. Добавьте лук и жарьте, пока не подрумянится. Приправьте солью и перцем.

Налейте бульон, чтобы он почти покрывал мясо. Добавьте томатное пюре, паприку и тмин. Накройте крышкой и тушите 25 минут, пока мясо не станет мягким.