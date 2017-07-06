В последнее время Джон увлекся венгерской кухней — и мастерски готовит гуляш. Специально для Passion.ru мы раздобыли рецепт того самого венгерского блюда, ловите рецепт!
326 ккал
Гуляш по-венгерски

Национальная кухня

  • 600 гговядина
  • 2 ст. ложкитопленое масло
  • 2 шт.репчатый лук
  • по вкусусоль, белый перец
  • 500 млбульон
  • 2-3 ст. ложкитоматное пюре
  • 1 ч. ложкапаприка
  • 1 ч. ложкатмин
  • 800 гкислая капуста
  • 200 гсливки или сметана
40-50
Способ приготовления

  1. Нарежьте мясо кубиками. Растопите топленое масло и обжарьте мясо. Добавьте лук и жарьте, пока не подрумянится. Приправьте солью и перцем.

  2. Налейте бульон, чтобы он почти покрывал мясо. Добавьте томатное пюре, паприку и тмин. Накройте крышкой и тушите 25 минут, пока мясо не станет мягким.

  3. Добавьте кислую капусту и тушите 10 минут. Добавьте сметану, помешайте и сервируйте. Подавайте с рисом или картофельным пюре.