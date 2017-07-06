Звездный рецепт: Джон Траволта готовит гуляш по-венгерски
В последнее время Джон увлекся венгерской кухней — и мастерски готовит гуляш. Специально для Passion.ru мы раздобыли рецепт того самого венгерского блюда, ловите рецепт!
Национальная кухня
Нарежьте мясо кубиками. Растопите топленое масло и обжарьте мясо. Добавьте лук и жарьте, пока не подрумянится. Приправьте солью и перцем.
Налейте бульон, чтобы он почти покрывал мясо. Добавьте томатное пюре, паприку и тмин. Накройте крышкой и тушите 25 минут, пока мясо не станет мягким.
Добавьте кислую капусту и тушите 10 минут. Добавьте сметану, помешайте и сервируйте. Подавайте с рисом или картофельным пюре.