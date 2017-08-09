Достаточно часто на своей странице в Instagram Анита Цой выкладывает фото и рецепты блюд. В этот раз с поклонниками певица делится невероятно вкусным вареньем из сливы.

Маленькие хитрости от Аниты: Крупные сливы лучше разрезать не на две, а на четыре части. Мелкие можно вообще не разрезать, а просто аккуратно удалить косточку. И еще: при современных способах закатывания банок уваривать варенье до классической готовности вовсе не обязательно: можно прервать процесс на любой стадии, на ваше усмотрение. Вам понадобится: сливы спелые, сочные, мясистые — 1 кг

сахар — 1 кг

вода — 2 стакана

Приготовление: Сливы переберите, удалите плодоножки, тщательно вымойте, дайте воде стечь. Разрежьте по бороздке на две половинки. Извлеките косточки. Подготовленные плоды сложите в варочный таз. В отдельную кастрюлю налейте воду, положите сахар. Сварите сироп. Залейте сиропом сливы. Оставьте на четыре часа для пропитки. Поставьте на средний огонь. Осторожно помешивая, доведите до кипения, снимая пену. Варите до готовности, пока капля сиропа, помещенная на блюдце, не будет растекаться. Дайте варенью остыть. Расфасуйте в чистые сухие банки с бюгельным замком. Можете воспользоваться старинным бабушкиным способом и завязать баночки тряпочными крышечками.

Предлагаем видеорецепт варенья из сливы, смотрите: