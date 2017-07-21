В такое лето хочется сладкого! Шеф-повара лучших московских ресторанов делятся с читательницами Passion.ru рецептами нежных и легких десертов, которые не навредят фигуре.

Приготовление: Готовим клубничный суп: пробиваем в блендере до однородной массы свежую клубнику, банан, лимонный фреш, свежую мяту, сок имбиря. Процеживаем от семян клубники. Затем декорируем тарелку пюре из ревеня, нарезаем свежую клубнику, добавляем йогуртовый мусс. Заливаем все это клубничным супом. Подаем с ванильным печеньем «Мадлен».

Вам понадобится: Для тарталетки из миндально-кокосового теста:

масло сливочное — 150 г

пудра миндальная — 30 г

мука пшеничная — 220 г

кокосовая стружка — 30 г

сахарная пудра — 90 г

соль морская — 2 г

яйцо — 60 г

Приготовление: Муку измельчить в блендере с кокосовой стружкой. Все компоненты, кроме яиц, положить в миксер с лопаткой и замесить тесто на средней скорости до образования однородной массы. Быстро добавить яйца и замесить тесто. Дать постоять два часа.

Для крема ванильно-орехового:

масло сливочное — 56 г

мед цветочный — 200 г

сахар тростниковый — 60 г

яйцо — 2 шт.

желток — 2 шт.

сливки — 50 г

орех грецкий молотый — 300 г

бисквитная крошка — 80 г

Приготовление: Смешать в блендере все ингредиенты и пробить до однородной консистенции.

Пропитка:

сахар — 100 г

вода — 100 г

Приготовление: Смешать воду и сахар 1:1, подогреть до полного растворения сахара в воде, затем дать остынуть.

Тарталетка:

тесто — 200 г

пропитка — 180 г

крем ванильно-ореховый — 80 г

кисташки молотые – 16 г

Приготовление: Раскатать тесто толщиной 2,5 см и выложить в небольшие круглые формы. Пропитать минимум четыре раза. Заполнить форму ванильно-ореховым кремом. Абрикос разрезать пополам, извлечь косточку и выложить поверх крема на тарталетки, выпекать в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Тарталетки посыпать сверху дроблеными фисташками.

«Жандарм из Сен-Тропе»

от ресторана Sixty