«Жандарм из Сен-Тропе», земляника с цветной капустой и другие легкие летние десерты
Клубничный суп
от ресторана Sixty
Вам понадобится:
- пюре из ревеня — 50 г
- клубника свежая — 125 г
- банан — 10 г
- лимонный фреш — 1 г
- свежая мята — 1 г
- сок имбиря — 1 г
- йогуртовый мусс — 25 г
- ванильное печенье «Мадлен» — 1 шт.
Приготовление: Готовим клубничный суп: пробиваем в блендере до однородной массы свежую клубнику, банан, лимонный фреш, свежую мяту, сок имбиря. Процеживаем от семян клубники. Затем декорируем тарелку пюре из ревеня, нарезаем свежую клубнику, добавляем йогуртовый мусс. Заливаем все это клубничным супом. Подаем с ванильным печеньем «Мадлен».
Тарталетка с абрикосом
от кафе-пекарни «Хлебная Лавка»
Вам понадобится: Для тарталетки из миндально-кокосового теста:
- масло сливочное — 150 г
- пудра миндальная — 30 г
- мука пшеничная — 220 г
- кокосовая стружка — 30 г
- сахарная пудра — 90 г
- соль морская — 2 г
- яйцо — 60 г
Приготовление: Муку измельчить в блендере с кокосовой стружкой. Все компоненты, кроме яиц, положить в миксер с лопаткой и замесить тесто на средней скорости до образования однородной массы. Быстро добавить яйца и замесить тесто. Дать постоять два часа.
Для крема ванильно-орехового:
- масло сливочное — 56 г
- мед цветочный — 200 г
- сахар тростниковый — 60 г
- яйцо — 2 шт.
- желток — 2 шт.
- сливки — 50 г
- орех грецкий молотый — 300 г
- бисквитная крошка — 80 г
Приготовление: Смешать в блендере все ингредиенты и пробить до однородной консистенции.
Пропитка:
- сахар — 100 г
- вода — 100 г
Приготовление: Смешать воду и сахар 1:1, подогреть до полного растворения сахара в воде, затем дать остынуть.
Тарталетка:
- тесто — 200 г
- пропитка — 180 г
- крем ванильно-ореховый — 80 г
- кисташки молотые – 16 г
Приготовление: Раскатать тесто толщиной 2,5 см и выложить в небольшие круглые формы. Пропитать минимум четыре раза. Заполнить форму ванильно-ореховым кремом. Абрикос разрезать пополам, извлечь косточку и выложить поверх крема на тарталетки, выпекать в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Тарталетки посыпать сверху дроблеными фисташками.
«Жандарм из Сен-Тропе»
от ресторана Sixty
Вам понадобится:
- бисквит — 10 г
- шоколадный мусс — 100 г
- соус черешневый — 40 г
- черешня — 60 г
- шоколад черный — 20 г
- шоколад молочный — 50 г
- желатин — 4 г
- сливки 38%-ные — 50 г
- яйцо — 2 г
- мука — 50 г
- сахар — 50 г
Приготовление:
Для шоколадного мусса необходимо часть сливок довести до кипения, добавить замоченный желатин, перемешать до его растворения. Влить смесь в растопленный шоколад, перемешать и добавить оставшуюся часть взбитых сливок. Чтобы приготовить бисквит, необходимо взбить яйца до пышной массы, добавить муку и сахар, все аккуратно перемешать. Разлить по формочкам и отправить в духовку на пять минут при 180 градусах. Готовый бисквит выложить в формочки, залить шоколадным муссом и убрать в холодильник на два часа. Готовый десерт украсить свежей черешней, соусом из черешни и шоколадными дисками
Земляника с цветной капустой
от гастробара «Никуда не едем»
Вам понадобится:
- земляника — 35 г
- белый шоколад — 130 г
- цветная капуста — 10 г
- сливки 33%-ные — 350 г
- молоко — 150 г
- сахарная пудра — 15 г
Приготовление: Отдельно приготовить в сифоне сливки, молоко, 120 г белого шоколада с добавлением сахарной пудры. Полученную массу выдавить на блюдо, сверху выложить землянику, украсить слайсами свежей цветной капусты и натереть белый шоколад.
Ананас и персик гриль
от ресторана Meatless
Вам понадобится:
(на одну порцию)
- ананасы консервированные — 160 г или пять колец
- персики свежие — 80 г или ½ плода
- мята свежая (листики) — 0,5 г или несколько штук
- сахарная пудра — 1 г или щепотка
Приготовление:
Персик разрезать пополам, вынуть косточку. Кружки ананасов и половину персика обжарить на гриле. Выложить на деревянную доску, простеленную пергаментом, посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.
Фото: istockphoto.com, архив ресторанов