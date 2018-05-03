Вам понадобится:

Для теста песочного:

масло сливочное — 315 г

пудра сахарная — 100 г

яйцо куриное — 1 шт.

сироп глюкозы — 40 г

соль — 6 г

мука в/с — 520 г

разрыхлитель теста — 4 г

ваниль натуральная — 0,5 г

Все ингредиенты, кроме яиц, смешать в чаше миксера и смешать до состояния мокрого песка, добавить яйцо, замесить тесто и убрать в холодильник до необходимости.

Для заварного крема:

молоко — 1 л

желток — 200 г

крахмал кукурузный — 100 г

сахар — 200 г

масло сливочное — 200 г

мука в/с — 25 г

Приготовление:

Прогреть молоко, желток с сахаром перемешать, добавить крахмал, муку, проварить на медленном огне 3-5 минут. В конце добавить сливочное масло.

Для крема из вареной сгущенки:

крем заварной —300 г

молоко сгущенное вареное —150 г

ликер — 30 г

сметана 30% — 150 г

Все ингредиенты смешать в миксере до однородной массы.

Для клубничного пюре:

клубника — 1 кг

сахар песок — 80 г

лимонная кислота — 10 г

Клубнику прогреть с сахаром, пробить в блендере и добавить лимонную кислоту.

Тарт с земляникой:

крем из вареной сгущенки — 50 г

земляника — 50 г

тесто песочное — 50 г

пюре клубничное — 20 г

Приготовление:

Из теста испечь маленькие тарталетки (или купить). На дно выложить крем. Землянику перемешать с пюре и выложить сверху крема.

Фото: архив ресторана