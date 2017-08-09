Зеленый салат с миндальным орехом и греческим сыром
Рецепт от ресторана «Erwin.РекаМореОкеан и Erwin.Река»
87 ккал
Зеленый салат с миндальным орехом и греческим сыром
- соус фета - 35 г
- микс салат – 40 г
- сыр фета – 70 г
- яблоко зеленое – 30 г
- лепестки миндаля – 5 г
- масло растительное – 5 г
- Соус:
- горчица дижонская – 25 г
- мёд – 25 г
- лимонный сок – 14 г
- масло растительное – 75 г
- масло оливковое – 25 г
- соль – 1 г
- перец молотый – 1 г
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Способ приготовления
Для приготовления соуса все ингредиенты смешать и тонкой струйкой влить масло двух видов, в конце добавить лимонный сок и соль перец по вкусу.
На дно тарелки налить соус, сверху выложить горкой микс салат, по краям кубики нарезанного сыра Фета, тонкие слайсы зеленого яблока и посыпать слайсами обжаренного миндаля.