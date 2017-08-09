Рецепт от ресторана «Erwin.РекаМореОкеан и Erwin.Река»
87 ккал
Зеленый салат с миндальным орехом и греческим сыром
  • соус фета - 35 г
  • микс салат – 40 г
  • сыр фета – 70 г
  • яблоко зеленое – 30 г
  • лепестки миндаля – 5 г
  • масло растительное – 5 г
  • Соус:
  • горчица дижонская – 25 г
  • мёд – 25 г
  • лимонный сок – 14 г
  • масло растительное – 75 г
  • масло оливковое – 25 г
  • соль – 1 г
  • перец молотый – 1 г
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Способ приготовления

  1. Для приготовления соуса все ингредиенты смешать и тонкой струйкой влить масло двух видов, в конце добавить лимонный сок и соль перец по вкусу.

  2. На дно тарелки налить соус, сверху выложить горкой микс салат, по краям кубики нарезанного сыра Фета, тонкие слайсы зеленого яблока и посыпать слайсами обжаренного миндаля.