Зеленый салат с фруктами

Готовим чипсы из козьего сыра (можно натереть твердый сыр, выложить небольшими порциями на пергаментную бумагу и отправить в духовку на семь минут при температуре 180 градусов, затем остудить).

Виноград режем пополам, клубнику — на четыре части, из апельсина вырезаем мякоть и режем ее на дольки.

Из сока апельсина, оливкового масла и сахарной пудры готовим соус, тщательно все смешав.