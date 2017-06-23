Зеленый салат с фруктами
210 ккал
Зеленый салат с фруктами
- руккола — 30 г
- апельсин — 70 г (20 г на соус)
- клубника — 30 г
- виноград — 35 г
- козий сыр — 52 г
- масло оливковое — 10 г
- сахарная пудра — 1 г
30
Способ приготовления
Готовим чипсы из козьего сыра (можно натереть твердый сыр, выложить небольшими порциями на пергаментную бумагу и отправить в духовку на семь минут при температуре 180 градусов, затем остудить).
Виноград режем пополам, клубнику — на четыре части, из апельсина вырезаем мякоть и режем ее на дольки.
Из сока апельсина, оливкового масла и сахарной пудры готовим соус, тщательно все смешав.
Смешиваем рукколу, ягоды и фрукты. Заправляем все соусом. При подаче украшаем чипсами из козьего сыра и сырной стружкой.