210 ккал
Зеленый салат с фруктами
  • руккола — 30 г
  • апельсин — 70 г (20 г на соус)
  • клубника — 30 г
  • виноград — 35 г
  • козий сыр — 52 г
  • масло оливковое — 10 г
  • сахарная пудра — 1 г
30
Способ приготовления

  1. Готовим чипсы из козьего сыра (можно натереть твердый сыр, выложить небольшими порциями на пергаментную бумагу и отправить в духовку на семь минут при температуре 180 градусов, затем остудить).

  2. Виноград режем пополам, клубнику — на четыре части, из апельсина вырезаем мякоть и режем ее на дольки.

  3. Из сока апельсина, оливкового масла и сахарной пудры готовим соус, тщательно все смешав.

  4. Смешиваем рукколу, ягоды и фрукты. Заправляем все соусом. При подаче украшаем чипсами из козьего сыра и сырной стружкой.