От ресторана MOLON LAVE
145 ккал
Зеленый салат с апельсином и томатами
  • салат ромен — 60 г
  • сыр халуми — 90 г
  • масло оливковое — 10 г
  • апельсин очищенный — 80 г
  • помидор — 90 г
  • бальзамик апельсиновый — 20 г
  • морская соль — по вкусу
  • перец белый молотый — по вкусу
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Способ приготовления

  1. Листья салата ромен крупно рвем и поливаем оливковым маслом.

  2. Апельсин чистим и нарезаем кольцами, кладем произвольно в салатные листья, помидор режем крупными кусочками и также кладем в салат.

  3. Сыр халуми смазываем оливковым маслом, обжариваем на гриле по три минуты с каждой стороны и горячим кладем в центр салата.