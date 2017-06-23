Зеленый салат с апельсином и томатами
От ресторана MOLON LAVE
145 ккал
Зеленый салат с апельсином и томатами
- салат ромен — 60 г
- сыр халуми — 90 г
- масло оливковое — 10 г
- апельсин очищенный — 80 г
- помидор — 90 г
- бальзамик апельсиновый — 20 г
- морская соль — по вкусу
- перец белый молотый — по вкусу
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Способ приготовления
Листья салата ромен крупно рвем и поливаем оливковым маслом.
Апельсин чистим и нарезаем кольцами, кладем произвольно в салатные листья, помидор режем крупными кусочками и также кладем в салат.
Сыр халуми смазываем оливковым маслом, обжариваем на гриле по три минуты с каждой стороны и горячим кладем в центр салата.