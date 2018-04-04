Вам понадобится:

Рис карнаролле – 150 г

Бульон овощной – 230 г

Авокадо – 60 г

Спаржа – 30 г

Лук репчатый – 100 г

Горохорое пюре – 90 г

Соль – 1 г

Масло оливковое – 20 мл

Лимонный сок – 5 г

Кресс в ассортименте – 1 г

Приготовление:

На оливком масле обжарить репчатый лук 3 минуты. Высыпать сухой рис и затем постепенно вливать овощной бульон на среднем огне, потостоянно помешивая. Так в течении 13-18 минут, до состояния риса аль денте, пока не выпарится весь бульон. Добавить гороховое пюре, лимонный сок и нарезанное мелким кубиком авокадо (40 г) . Другие 20 г авокадо припечь насовороде ( повара опаливают фрукт специальной горлкой), нарезать более крупным купиком и оставить на украшение блюда. Выложить ризоттто на тарелку, сверху поместить авокадо и спаржу, украсить крессом.

Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана