Запеченный тофу пюре из баклажанов, тартар из манго, вяленые помидоры

Рецепт (на 4 персоны):

Сыр тофу - 400 гр.

Мисо паста - 40 гр.

Агар-агар – 4 гр.

Свежее манго – 120 гр.

Пюре из баклажанов – 200 гр.

Картофельные чипсы – 20 гр.

Помидоры черри- 80 гр.

Тимьян

Соль

Черный молотый перец

Оливковое масло

Приготовление:

Тофу смешать с мисо пастой и агар-агаром. Полученную массу раскатать в цилиндр диаметром 4 см и разрезать его на 8 равных частей. Запечь тофу в духовке при температуре 90°С в течение 45 минут. Мякоть свежего манго нарезать мелким кубиком. Помидоры черри разрезать на 2 половинки, каждую посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и запечь с тимьяном в духовке при температуре 180°С в течение 5 минут. На каждую тарелку выложить по 2 части тофу, тартар из манго, запеченный помидоры черри, пюре из баклажанов и слайсы картофельных чипсов.