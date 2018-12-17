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Запеченный тофу пюре из баклажанов, тартар из манго, вяленые помидоры

Ресторан Коперник и его шеф-повар Егор Макаров - дарит вам классный и необычный рецепт.
Егор Макаров
шеф-повар

Рецепт (на 4 персоны):

  • Сыр тофу - 400 гр.

  • Мисо паста - 40 гр.

  • Агар-агар – 4 гр.

  • Свежее манго – 120 гр.

  • Пюре из баклажанов – 200 гр.

  • Картофельные чипсы – 20 гр.

  • Помидоры черри- 80 гр.

  • Тимьян

  • Соль

  • Черный молотый перец

  • Оливковое масло

Приготовление:

Тофу смешать с мисо пастой и агар-агаром. Полученную массу раскатать в цилиндр диаметром 4 см и разрезать его на 8 равных частей. Запечь тофу в духовке при температуре 90°С в течение 45 минут. Мякоть свежего манго нарезать мелким кубиком. Помидоры черри разрезать на 2 половинки, каждую посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и запечь с тимьяном в духовке при температуре 180°С в течение 5 минут. На каждую тарелку выложить по 2 части тофу, тартар из манго, запеченный помидоры черри, пюре из баклажанов и слайсы картофельных чипсов.

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