Запеченные персики, пирожки с вишней и еще 5 рецептов с сезонными ягодами и фруктами

Салат чука с яблоком и соусом «Гамадари»
рецепт от шеф-повара Антона Патанькина, ресторан «Макао»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 г соуса «Гамадари»
- 20 г соуса «Понзу»
- 80 г водорослей чука
- 30 г яблок
- 110 г орехового соуса
- 15 г кабачков
- 20 г сока лимона
- 10 г кедровых орехов
- 2 г кунжута
- 10 г картофеля пай
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте 50 г орехового соуса с соусами «Гамадари» и «Понзу» до однородной массы. Отложите в сторону.
Шаг 2. Чуку смешайте с нарезанным соломкой яблоком и ореховым соусом.
Шаг 3. Кабачок нарежьте слайсами и замаринуйте в соке лимона.
Шаг 4. В тарелку выложите салат чука с яблоками, сверху – слайсы кабачка. Украсьте кунжутом, кедровыми орехами и картофелем пай.
Салат с яблоком и миксом салатов
рецепт от шеф-повара Алексея Павлова, ресторан Barceloneta
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 30 г микса салатов
- 20 г зеленых яблок
- 6 г редиса
- 6 г сельдерея
- 10 г слайсов огурца
- 15 г заправки
для заправки:
- лимонный сок
- растительное масло
- соевый соус
Как приготовить:
Шаг 1. Для приготовления заправки смешайте в пропорции 1:1 все ингредиенты.
Шаг 2. Яблоко очистите от кожуры. Огурец, редис, яблоко нарежьте тонкими слайсами. Сельдерей порежьте произвольно.
Шаг 3. Микс салата выложите на блюдо, добавьте слайсы яблока, огурца, серльдерея и редиса, заправьте полученным соусом.
Пирожки с вишней и с яблоками
рецепт от шеф-повара Павла Пантеты, ресторан «Кавказская пленница»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
для теста:
- 200 г сметаны
- 3 яйца
- 700 г пшеничной муки
- 300 г сливочного масла
- 25 г сахара
- 3 г соли
для яблочной начинки:
- 1 кг яблок
- 100 г сахара
- 70 мл лимонного сока
для вишневой начинки:
- 1 кг свежей вишни ¬- 100 г сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте сахар и сливочное масло, затем добавьте яйца, сметану и муку. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы и поставьте тесто в холодильник на 30 минут.
Шаг 2. Приготовьте вишневую начинку: из вишни достаньте косточки, посыпьте ягоды сахаром и перемешайте.
Шаг 3. Приготовьте яблочную начинку: очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте маленькими кубиками, полейте лимонным соком и посыпьте сахаром. Перемешайте готовую начинку.
Шаг 4. Достаньте тесто из холодильника. Готовое тесто разделите на порции по 25 г, раскатайте каждую порцию в небольшую лепешку и положите по 30 г начинки в центр каждой лепешки.
Шаг 5. Сформируйте пирожки, смажьте каждый яичным желтком для румяной корочки.
Шаг 6. Поставьте пирожки в духовку, разогретую на 170 градусов, на 20 минут. При желании можно разделить тесто на порции по 40 г теста и добавить в каждую лепешку 50 г начинки – пирожки большего размера будет легче сформировать.
Персики, запеченные с корицей
рецепт от шеф-повара Сергея Ерошенко, ресторан «Честная кухня»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 г персиков
- 50 г мартини
- 5 г корицы
- 70 г карамели
- 1 стручок ванили
- 3 г мяты
Как приготовить:
Шаг 1. Персики освободите от косточек. Полейт сверху мартини и запекайте до состояния мягкости. В домашних условиях запекать нужно в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут.
Шаг 2. После того, как персики запекутся, добавьте палочку корицы и ваниль, полейте карамелью и отправьте в духовку еще на 2 минуты. Перед подачей украсьте листочком мяты.
Муссовый торт
рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 г печенья «Юбилейное»
- 80 г сливочного масла
- 30 г цветочного меда
- 160 г сахарной пудры
- 280 г жирных сливок
- 320 г сыра Cremetta
- 320 г кокосового молока
- 25 г листового желатина
- 200 г малинового пюре
Как приготовить:
Шаг 1. Перемелите печенье в мелкую крошку, добавьте мед, размягченное сливочное масло и все тщательно перемешайте.
Шаг 2. Готовую массу выложите в форму и оставьте на время.
Шаг 3. Взбейте сливки до пышной консистенции, уберите в холодильник.
Шаг 4. Смешайте кокосовое молоко и сливочный сыр до однородной массы. добавьте сахарную пудру. Перемешайте. Добавьте в массу малиновое пюре и полностью растворенный желатин (предварительно замочить в воде). Все тщательно перемешайте.
Шаг 5. Молочно-малиновую смесь влейте постепенно во взбитые сливки и аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой до однородной массы.
Шаг 6. Готовый крем влейте в форму с коржом. Уберите торт в холодильник на сутки. При подаче украсьте ягодами.
Смузи «Ежевичная прохлада»
рецепт от бар-менеджера Федора Парфения, Кафе «Дружба. Мануфактура Еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 125 г свежезамороженной ежевики
- 20 г свежей ежевики
- 35 мл ежевичного сиропа
- 80 мл сливок
- 5 г сахарной пудры
- 5 г свежей мяты
- 150 г льда
Для украшения:
- 2-3 ягоды ежевики
- сахарная пудра
- листья мяты
Как приготовить:
Шаг 1. Все ингредиенты поочередно добавьте в блендер и взбейте до однородной массы (но частички льда могут присутствовать).
Шаг 2. Перелейте в бокал и украсьте ежевикой, листком мяты и посыпьте пудрой.
Яблочный пирог
рецепт от шеф-повара Сергея Ерошенко, ресторан «Честная кухня»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
для теста:
- 200 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 4 яйца
- 310 г пшеничной муки
- 10 г разрыхлителя
- растительное масло для смазки
для карамели:
- 3,5 кг яблок
- 20 г корицы
- 500 г сахара
- 50 г сливочного масла
- 200 мл 33%-ных сливок
- шарик мороженого – для подачи
Как приготовить:
Шаг 1. Сливочное масло и сахар взбейте до пышной белой пены. Добавьте 3 яйца и перемешайте. Добавьте 300 г пшеничной муки, разрыхлитель муки, замесите тесто.
Шаг 2. Тесто разделите на 2 части. Форму смажьте растительным маслом и посыпьте мукой.
Шаг 3. Одну часть теста раскатайте и выложите в форму. Запеките в духовом шкафу до полуготовности при температуре 220 С градусов в течение 7-10 минут.
Шаг 4. Яблоки почистите, нарежьте на 8 долек, обваляйте в корице.
Шаг 5. Сахар растопите со сливочным маслом, добавьте сливки 33%, яблоки, обваленные в корице, и жарьте до тех пор, пока яблоки не станут мягкими, но останутся цельными дольками. Яблоки откиньте, чтобы стекла лишняя карамель и дайте им остыть.
Шаг 6. На полуготовое тесто сверху выложите яблоки и накройте вторым пластом теста. Смажьте взбитым вилкой яйцом, посыпьте сахаром и выпекайте до готовности 20-30 минут.
Шаг 7. Подавайте пирог горячим с шариком ванильного мороженого.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами
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