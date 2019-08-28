Запеченные персики, пирожки с вишней и еще 5 рецептов с сезонными ягодами и фруктами

Что нужно:

для теста:

200 г сметаны

3 яйца

700 г пшеничной муки

300 г сливочного масла

25 г сахара

3 г соли

для яблочной начинки:

1 кг яблок

100 г сахара

70 мл лимонного сока

для вишневой начинки:

1 кг свежей вишни ¬- 100 г сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте сахар и сливочное масло, затем добавьте яйца, сметану и муку. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы и поставьте тесто в холодильник на 30 минут.

Шаг 2. Приготовьте вишневую начинку: из вишни достаньте косточки, посыпьте ягоды сахаром и перемешайте.

Шаг 3. Приготовьте яблочную начинку: очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте маленькими кубиками, полейте лимонным соком и посыпьте сахаром. Перемешайте готовую начинку.

Шаг 4. Достаньте тесто из холодильника. Готовое тесто разделите на порции по 25 г, раскатайте каждую порцию в небольшую лепешку и положите по 30 г начинки в центр каждой лепешки.

Шаг 5. Сформируйте пирожки, смажьте каждый яичным желтком для румяной корочки.

Шаг 6. Поставьте пирожки в духовку, разогретую на 170 градусов, на 20 минут. При желании можно разделить тесто на порции по 40 г теста и добавить в каждую лепешку 50 г начинки – пирожки большего размера будет легче сформировать.

Персики, запеченные с корицей

рецепт от шеф-повара Сергея Ерошенко, ресторан «Честная кухня»