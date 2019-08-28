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Запеченные персики, пирожки с вишней и еще 5 рецептов с сезонными ягодами и фруктами

Осень уже стучится в наши двери, но на прилавках магазинов пока еще по-летнему большой ассортимент фруктов и ягод. Да и урожай яблок в этом году выдался удивительно богатый. Потому самое время приготовить с последними дарами лета что-нибудь вкусное. Редакция Passion.ru предлагает вам попробовать один из рецептов с сезонными фруктами, которыми щедро поделились известные шефы.

Салат чука с яблоком и соусом «Гамадари»

рецепт от шеф-повара Антона Патанькина, ресторан «Макао»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 50 г соуса «Гамадари»
  • 20 г соуса «Понзу»
  • 80 г водорослей чука
  • 30 г яблок
  • 110 г орехового соуса
  • 15 г кабачков
  • 20 г сока лимона
  • 10 г кедровых орехов
  • 2 г кунжута
  • 10 г картофеля пай

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте 50 г орехового соуса с соусами «Гамадари» и «Понзу» до однородной массы. Отложите в сторону.

Шаг 2. Чуку смешайте с нарезанным соломкой яблоком и ореховым соусом.

Шаг 3. Кабачок нарежьте слайсами и замаринуйте в соке лимона.

Шаг 4. В тарелку выложите салат чука с яблоками, сверху – слайсы кабачка. Украсьте кунжутом, кедровыми орехами и картофелем пай.

Салат с яблоком и миксом салатов

рецепт от шеф-повара Алексея Павлова, ресторан Barceloneta

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 30 г микса салатов
  • 20 г зеленых яблок
  • 6 г редиса
  • 6 г сельдерея
  • 10 г слайсов огурца
  • 15 г заправки

для заправки:

  • лимонный сок
  • растительное масло
  • соевый соус

Как приготовить:

Шаг 1. Для приготовления заправки смешайте в пропорции 1:1 все ингредиенты.

Шаг 2. Яблоко очистите от кожуры. Огурец, редис, яблоко нарежьте тонкими слайсами. Сельдерей порежьте произвольно.

Шаг 3. Микс салата выложите на блюдо, добавьте слайсы яблока, огурца, серльдерея и редиса, заправьте полученным соусом.

Пирожки с вишней и с яблоками

рецепт от шеф-повара Павла Пантеты, ресторан «Кавказская пленница»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

для теста:

  • 200 г сметаны
  • 3 яйца
  • 700 г пшеничной муки
  • 300 г сливочного масла
  • 25 г сахара
  • 3 г соли

для яблочной начинки:

  • 1 кг яблок
  • 100 г сахара
  • 70 мл лимонного сока

для вишневой начинки:

  • 1 кг свежей вишни ¬- 100 г сахара

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте сахар и сливочное масло, затем добавьте яйца, сметану и муку. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы и поставьте тесто в холодильник на 30 минут.

Шаг 2. Приготовьте вишневую начинку: из вишни достаньте косточки, посыпьте ягоды сахаром и перемешайте.

Шаг 3. Приготовьте яблочную начинку: очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте маленькими кубиками, полейте лимонным соком и посыпьте сахаром. Перемешайте готовую начинку.

Шаг 4. Достаньте тесто из холодильника. Готовое тесто разделите на порции по 25 г, раскатайте каждую порцию в небольшую лепешку и положите по 30 г начинки в центр каждой лепешки.

Шаг 5. Сформируйте пирожки, смажьте каждый яичным желтком для румяной корочки.

Шаг 6. Поставьте пирожки в духовку, разогретую на 170 градусов, на 20 минут. При желании можно разделить тесто на порции по 40 г теста и добавить в каждую лепешку 50 г начинки – пирожки большего размера будет легче сформировать.

Персики, запеченные с корицей

рецепт от шеф-повара Сергея Ерошенко, ресторан «Честная кухня»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 200 г персиков
  • 50 г мартини
  • 5 г корицы
  • 70 г карамели
  • 1 стручок ванили
  • 3 г мяты

Как приготовить:

Шаг 1. Персики освободите от косточек. Полейт сверху мартини и запекайте до состояния мягкости. В домашних условиях запекать нужно в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут.

Шаг 2. После того, как персики запекутся, добавьте палочку корицы и ваниль, полейте карамелью и отправьте в духовку еще на 2 минуты. Перед подачей украсьте листочком мяты.

Муссовый торт

рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 200 г печенья «Юбилейное»
  • 80 г сливочного масла
  • 30 г цветочного меда
  • 160 г сахарной пудры
  • 280 г жирных сливок
  • 320 г сыра Cremetta
  • 320 г кокосового молока
  • 25 г листового желатина
  • 200 г малинового пюре

Как приготовить:

Шаг 1. Перемелите печенье в мелкую крошку, добавьте мед, размягченное сливочное масло и все тщательно перемешайте.

Шаг 2. Готовую массу выложите в форму и оставьте на время.

Шаг 3. Взбейте сливки до пышной консистенции, уберите в холодильник.

Шаг 4. Смешайте кокосовое молоко и сливочный сыр до однородной массы. добавьте сахарную пудру. Перемешайте. Добавьте в массу малиновое пюре и полностью растворенный желатин (предварительно замочить в воде). Все тщательно перемешайте.

Шаг 5. Молочно-малиновую смесь влейте постепенно во взбитые сливки и аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой до однородной массы.

Шаг 6. Готовый крем влейте в форму с коржом. Уберите торт в холодильник на сутки. При подаче украсьте ягодами.

Смузи «Ежевичная прохлада»

рецепт от бар-менеджера Федора Парфения, Кафе «Дружба. Мануфактура Еды»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 125 г свежезамороженной ежевики
  • 20 г свежей ежевики
  • 35 мл ежевичного сиропа
  • 80 мл сливок
  • 5 г сахарной пудры
  • 5 г свежей мяты
  • 150 г льда

Для украшения:

  • 2-3 ягоды ежевики
  • сахарная пудра
  • листья мяты

Как приготовить:

Шаг 1. Все ингредиенты поочередно добавьте в блендер и взбейте до однородной массы (но частички льда могут присутствовать).

Шаг 2. Перелейте в бокал и украсьте ежевикой, листком мяты и посыпьте пудрой.

Яблочный пирог

рецепт от шеф-повара Сергея Ерошенко, ресторан «Честная кухня»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

для теста:

  • 200 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 4 яйца
  • 310 г пшеничной муки
  • 10 г разрыхлителя
  • растительное масло для смазки

для карамели:

  • 3,5 кг яблок
  • 20 г корицы
  • 500 г сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 200 мл 33%-ных сливок
  • шарик мороженого – для подачи

Как приготовить:

Шаг 1. Сливочное масло и сахар взбейте до пышной белой пены. Добавьте 3 яйца и перемешайте. Добавьте 300 г пшеничной муки, разрыхлитель муки, замесите тесто.

Шаг 2. Тесто разделите на 2 части. Форму смажьте растительным маслом и посыпьте мукой.

Шаг 3. Одну часть теста раскатайте и выложите в форму. Запеките в духовом шкафу до полуготовности при температуре 220 С градусов в течение 7-10 минут.

Шаг 4. Яблоки почистите, нарежьте на 8 долек, обваляйте в корице.

Шаг 5. Сахар растопите со сливочным маслом, добавьте сливки 33%, яблоки, обваленные в корице, и жарьте до тех пор, пока яблоки не станут мягкими, но останутся цельными дольками. Яблоки откиньте, чтобы стекла лишняя карамель и дайте им остыть.

Шаг 6. На полуготовое тесто сверху выложите яблоки и накройте вторым пластом теста. Смажьте взбитым вилкой яйцом, посыпьте сахаром и выпекайте до готовности 20-30 минут.

Шаг 7. Подавайте пирог горячим с шариком ванильного мороженого.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами

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