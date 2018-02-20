Запеченная молодая морковь с киноа
Вареная или тушеная морковка мало у кого вызывает радость на лице. Попробуйте приготовить ее по рецепту шеф-повара брассери Pate&Co Виталия Ковалева и поймете, сколько в жизни вкусного вы пропустили!
Вам понадобится:
- Молодая морковь — 150 г
- Тимьян — 1 г
- Мед — 5 г
- Соль/перец — 1 г
- Оливковое масло — 5 г
- Киноа отварное — 30 г
- Лайм — 15 г
- Кинза — 2 г
- Черный кунжут — 1 г
Способ приготовления:
Замариновать морковь в ингредиентах на час и потом запечь при 180 градусах в течение 15 минут. Обжечь горелкой. На тарелку выложить киноа, морковь, украсив кинзой, лаймом и кунжутом.
Фото: архив ресторана
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