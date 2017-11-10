Запеченная куриная грудка с сыром и шпинатом на огуречно-сметанном тартаре
Рецепт нежнейшей курицы для всей семьи.
Вам понадобится:
- Куриная грудка на коже — 1 шт.
- Соль/перец
- Сыр копченый сулугуни — 60 г
- Шпинат мороженый листовой — 50 г
- Огурец свежий — 100 г
- Мята свежая — 5 г
- Кинза свежая — 5 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Петрушка — 5 г
- Сметана «Домик в деревне» 20% — 50 г
- Розовый сухой перец — 1 г
Приготовление:
Сделать надрез у куриной грудки и уложить шпинат, предварительно размороженный и отжатый, и ломтик сыра, обсыпать специями и маслом и поставить запекаться до готовности Натереть огурец на крупной терке и с помощью полотенца хорошо отжать. В миску ввести сметану и мелко нарезанный чеснок и зелень, все хорошо перемешать и ввести обсушенные огурцы и все перемешать. На тарелку уложить сметанный соус и сверху запеченную куриную грудку ,посыпать все дробленым розовым перцем.
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