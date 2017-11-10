Рецепт нежнейшей курицы для всей семьи.

Вам понадобится:

Куриная грудка на коже — 1 шт.

Соль/перец

Сыр копченый сулугуни — 60 г

Шпинат мороженый листовой — 50 г

Огурец свежий — 100 г

Мята свежая — 5 г

Кинза свежая — 5 г

Чеснок — 1 зубчик

Петрушка — 5 г

Сметана «Домик в деревне» 20% — 50 г

Розовый сухой перец — 1 г

Приготовление:

Сделать надрез у куриной грудки и уложить шпинат, предварительно размороженный и отжатый, и ломтик сыра, обсыпать специями и маслом и поставить запекаться до готовности Натереть огурец на крупной терке и с помощью полотенца хорошо отжать. В миску ввести сметану и мелко нарезанный чеснок и зелень, все хорошо перемешать и ввести обсушенные огурцы и все перемешать. На тарелку уложить сметанный соус и сверху запеченную куриную грудку ,посыпать все дробленым розовым перцем.