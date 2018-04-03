Вам понадобится:
- Капуста 100 г
- Молоко кокосовое 50 г
- Тростниковый сахар (неочищенный) 5 г
- Халва 25 г
- Микрогрин ( миниатюрная молодая зелень) 2 г
- Соль, перец по вкусу
Приготовления:
Капусту промыть, просушить, посыпать тростниковым сахаром и запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Достать капусту из духовки, быстро обжарить на раскаленной сковороде, добавить кокосовое молоко, соль, перец и немного тростникового сахара. Выложить капусту на тарелку и посыпать крошкой из подсолнечной халвы, украсить микрогрином.
Фото: архив ресторане