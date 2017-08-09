Яблочный татен
- 1 кгЯблоки
- 100 гТростниковый сахар
- 30 гВода
- 1 гКорица молотая
- 1 шт.Стручок ванили
- 30 гЛимонный фреш
- 200 гМука
- 240 гМасло сливочное
- 90 гВода
- 5 гСоль
Яблоки очистить, удалить сердцевину. Разрезать на восемь долек.
Из тростникового сахара приготовить карамель: смешать с водой, корицей, ванилью и лимонным соком, довести до кипения. Добавить яблоки и готовить 5-7 минут.
Сливочное масло нарезать кубиками, добавить муку, соль и сахар. Вымесить до образования крошки. Влить холодную воду и замесить до гладкого теста.
Тесто завернуть в пленку и убрать в холодильник на два часа.
Тесто раскатать между двумя листами пергамента до толщины 3-4 мм, опять убрать в холодильник на 15-20 минут.
Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут. Из горячего теста вырезать заготовки и заморозить их.
Форму для выпечки выстелить пергаментной бумагой. На дно выложить готовое тесто, затем яблоки. Выпекать 10 минут при температуре 200 градусов.