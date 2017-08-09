Рецепт от ресторана «Гранд Европейский Экспресс».
146 ккал
Яблочный татен
  • 1 кгЯблоки
  • 100 гТростниковый сахар
  • 30 гВода
  • 1 гКорица молотая
  • 1 шт.Стручок ванили
  • 30 гЛимонный фреш
  • 200 гМука
  • 240 гМасло сливочное
  • 90 гВода
  • 5 гСоль
60 минут
Способ приготовления

  1. Яблоки очистить, удалить сердцевину. Разрезать на восемь долек.

  2. Из тростникового сахара приготовить карамель: смешать с водой, корицей, ванилью и лимонным соком, довести до кипения. Добавить яблоки и готовить 5-7 минут.

  3. Сливочное масло нарезать кубиками, добавить муку, соль и сахар. Вымесить до образования крошки. Влить холодную воду и замесить до гладкого теста.

  4. Тесто завернуть в пленку и убрать в холодильник на два часа.

  5. Тесто раскатать между двумя листами пергамента до толщины 3-4 мм, опять убрать в холодильник на 15-20 минут.

  6. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут. Из горячего теста вырезать заготовки и заморозить их.

  7. Форму для выпечки выстелить пергаментной бумагой. На дно выложить готовое тесто, затем яблоки. Выпекать 10 минут при температуре 200 градусов.