Яблочный татен

Яблоки очистить, удалить сердцевину. Разрезать на восемь долек.

Из тростникового сахара приготовить карамель: смешать с водой, корицей, ванилью и лимонным соком, довести до кипения. Добавить яблоки и готовить 5-7 минут.

Сливочное масло нарезать кубиками, добавить муку, соль и сахар. Вымесить до образования крошки. Влить холодную воду и замесить до гладкого теста.

Тесто завернуть в пленку и убрать в холодильник на два часа.

Тесто раскатать между двумя листами пергамента до толщины 3-4 мм, опять убрать в холодильник на 15-20 минут.

Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут. Из горячего теста вырезать заготовки и заморозить их.