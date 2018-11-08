5 необычных способов засолки капусты, о которых вы не знали (или забыли)

Вам понадобится:

1 кг белокочанной капусты,

200 г свеклы,

200 г сельдерея,

100 г зелени эстрагона, базилика, мяты и укропа,

щепотка красного острого перца, 3-5 горошин черного перца.

Для заливки на 0,5 л воды: 25-30 г соли, 0,5 л винного уксуса.

Как приготовить:

Капусту разрезать вначале на 8 частей, затем на более мелкие части. Нарезанную капусту переложить в кастрюлю, залить кипятком и варить 2-3 минуты. Вынуть и охладить в холодной воде. Свеклу очистить и нарезать тонкими пластинками. Одновременно с приготовлением капусты в другую кастрюлю положить очищенный и нарезанный сельдерей, чеснок, 1 ч. ложку соли, залить водой и довести до кипения. В подготовленную емкость слоями положить капусту, свеклу, сельдерей, чеснок, посыпать пряностями. Приготовить заливку: воду довести до кипения, добавить уксус, кипятить 2-3 минуты, затем охладить и залить в посуду с овощами. Закрыть полиэтиленовой крышкой и оставить в теплом помещении на 2 дня, после чего хранить в холодном месте. К столу подавать без свеклы.

Текст: Мнна Щепетко

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