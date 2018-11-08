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5 необычных способов засолки капусты, о которых вы не знали (или забыли)

За вкус, пищевые достоинства, высокую урожайность, обилие различных сортов и видов капуста вошла в топ овощных культур многих стран мира. К тому же все ценные капустые достоинства легко сохранить на зиму. Потому заготавливают, квасят, маринуют и солят ее повсеместно.

Квашеная капуста – это классика. Добавление соли и пряностей не только делает ее вкус богаче и интереснее, но и позволяет приготовить капусту быстрее, а сохранить дольше. Соль используют лишь в небольшой концентрации, чтобы не слишком затормозить действие молочнокислых бактерий. Кстати, добавки в капусту влияют не только на вкус. Пряности содержат немного фитонцидов, которые предотвращают распространение плесени и дрожжей, а дубовые или смородиновые листья привносят дубильные вещества для оптимальной консистенции и аппетитного хруста.

ОсобенностИ капустной засолки

  • Правильная капуста: берите крупные кочаны со светлыми листьями. Листья у такого овоща сочные, вкусные, слегка сладковатые. Наличие сладкого вкуса указывает на то, что листья скопили необходимое количество сахара.
  • Много сахара: если капуста недостаточно сладкая, можно добавить 0,5-1% сахара от общей массы продукта.
  • Минимум кислорода: капусту надо утрамбовывать как можно плотнее и (или) полностью покрывать рассолом. За уровнем необходимо постоянно следить и при необходимости доливать рассол.
  • Оптимальная температура. Процесс брожения должен проходить при температуре 15-22ºС. Для ускорения ферментации можно выдержать емкость держать при комнатной температуре (18-20ºС). Готовую капусту надо хранить при температуре примерно от 0 до 5 градусов.
  • Чистота. Все продукты, инструменты, рабочие поверхности и посуда должны быть в идеальном состоянии.

5 оригинальных рецептов засолки

Капуста по-абхазски

Вам понадобится:

  • большой кочан капусты на 3-5 килограммов,
  • 1 морковь,
  • 1-2 стручка острого перца,
  • 3-5 зубчиков чеснока,
  • 20-40 г соли.

Как приготовить:

Овощи помыть, морковь очистить от кожицы, нашинковать соломкой небольшой толщины. Чеснок почистить и измельчить в специальном гаджете. Все овощи перемешать, переложить в подходящую емкость, засыпать солью. Поставить гнет и в течение трех дней периодически перемешивать. Теперь можно перекладывать смесь в банки. Хранить в прохладном месте.

Капуста по-карельски

Вам понадобится:

  • 3 кг капусты,
  • 1 крупная морковь,
  • 80 г соли,
  • 2 ст.л. тмина

Как приготовить:

Подготовить емкость – дно должно быть покрыто цельными листьями капусты. Остальную капусту нашинковать соломкой, морковь натереть на крупной терке, смешать. Добавить соль и семена тмина, перетереть до появления сока. Теперь переложить в подготовленную емкость, тщательно утрамбовывать, прикрыть капустными листьями, поставить под гнет. Капуста квасится при температуре выше 20 градусов в течение 3-5 дней. Важно дважды в день прокалывать капустный пласт вилкой для выхода газовых пузырьков. Затем можно переложить в банки и хранить в прохладном месте. В Карелии готовят из такой капусты салат, добавляя ягоды клюквы, немного сахара и подсолнечного масла. Приятного аппетита!

Цветная капуста по-польски

Вам понадобится:

  • 2 кг цветной капусты,
  • 1 л воды,
  • 50 г соли,
  • 3 г лимонной кислоты.

Как приготовить:

Головки цветной капусты вымыть, очистить от листьев, разрезать соцветия на кусочки 3-5 см в диаметре. Бланшировать 3-4 минуты в кипящей подкисленной или подсоленной воде (1 г лимонной соли или 10 г соли на 1 л воды), остудить в холодной воде. Плотно уложить капусту в подготовленную посуду и залить рассолом. Сверху накрыть холщовой тканью или марлей, положить под гнет. Держать при комнатной температуре. Когда начнется брожение (заливка помутнеет, на поверхности образуется пена), перенести капусту в холодное место.

Капуста по-японски

Вам понадобится:

  • 1 кг белокочанной капусты,
  • 4 огурца,
  • 3 ст. ложки измельченного корня имбиря,
  • соль и соевый соус.

Как приготовить:

Капусту очистить от верхних листьев, нашинковать. Огурцы очистить от кожицы и семян, нарезать соломкой. Овощи смешать, добавить соль и мелко нарезанный корень имбиря и помять рукой, чтобы выделился сок. Лишний сок отжать и заправить соевым соусом. Капуста готова уже через день. Но если ее утрамбовать в банку, она прекрасно сохранится в холодильнике некоторое время.

Капуста по-грузински

Вам понадобится:

  • 1 кг белокочанной капусты,
  • 200 г свеклы,
  • 200 г сельдерея,
  • 100 г зелени эстрагона, базилика, мяты и укропа,
  • щепотка красного острого перца, 3-5 горошин черного перца.
  • Для заливки на 0,5 л воды: 25-30 г соли, 0,5 л винного уксуса.

Как приготовить:

Капусту разрезать вначале на 8 частей, затем на более мелкие части. Нарезанную капусту переложить в кастрюлю, залить кипятком и варить 2-3 минуты. Вынуть и охладить в холодной воде. Свеклу очистить и нарезать тонкими пластинками. Одновременно с приготовлением капусты в другую кастрюлю положить очищенный и нарезанный сельдерей, чеснок, 1 ч. ложку соли, залить водой и довести до кипения. В подготовленную емкость слоями положить капусту, свеклу, сельдерей, чеснок, посыпать пряностями. Приготовить заливку: воду довести до кипения, добавить уксус, кипятить 2-3 минуты, затем охладить и залить в посуду с овощами. Закрыть полиэтиленовой крышкой и оставить в теплом помещении на 2 дня, после чего хранить в холодном месте. К столу подавать без свеклы.

Текст: Мнна Щепетко

Фото: Shutterstock

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