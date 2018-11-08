5 необычных способов засолки капусты, о которых вы не знали (или забыли)

Квашеная капуста – это классика. Добавление соли и пряностей не только делает ее вкус богаче и интереснее, но и позволяет приготовить капусту быстрее, а сохранить дольше. Соль используют лишь в небольшой концентрации, чтобы не слишком затормозить действие молочнокислых бактерий. Кстати, добавки в капусту влияют не только на вкус. Пряности содержат немного фитонцидов, которые предотвращают распространение плесени и дрожжей, а дубовые или смородиновые листья привносят дубильные вещества для оптимальной консистенции и аппетитного хруста.
ОсобенностИ капустной засолки
- Правильная капуста: берите крупные кочаны со светлыми листьями. Листья у такого овоща сочные, вкусные, слегка сладковатые. Наличие сладкого вкуса указывает на то, что листья скопили необходимое количество сахара.
- Много сахара: если капуста недостаточно сладкая, можно добавить 0,5-1% сахара от общей массы продукта.
- Минимум кислорода: капусту надо утрамбовывать как можно плотнее и (или) полностью покрывать рассолом. За уровнем необходимо постоянно следить и при необходимости доливать рассол.
- Оптимальная температура. Процесс брожения должен проходить при температуре 15-22ºС. Для ускорения ферментации можно выдержать емкость держать при комнатной температуре (18-20ºС). Готовую капусту надо хранить при температуре примерно от 0 до 5 градусов.
- Чистота. Все продукты, инструменты, рабочие поверхности и посуда должны быть в идеальном состоянии.
5 оригинальных рецептов засолки
Капуста по-абхазски
Вам понадобится:
- большой кочан капусты на 3-5 килограммов,
- 1 морковь,
- 1-2 стручка острого перца,
- 3-5 зубчиков чеснока,
- 20-40 г соли.
Как приготовить:
Овощи помыть, морковь очистить от кожицы, нашинковать соломкой небольшой толщины. Чеснок почистить и измельчить в специальном гаджете. Все овощи перемешать, переложить в подходящую емкость, засыпать солью. Поставить гнет и в течение трех дней периодически перемешивать. Теперь можно перекладывать смесь в банки. Хранить в прохладном месте.
Капуста по-карельски
Вам понадобится:
- 3 кг капусты,
- 1 крупная морковь,
- 80 г соли,
- 2 ст.л. тмина
Как приготовить:
Подготовить емкость – дно должно быть покрыто цельными листьями капусты. Остальную капусту нашинковать соломкой, морковь натереть на крупной терке, смешать. Добавить соль и семена тмина, перетереть до появления сока. Теперь переложить в подготовленную емкость, тщательно утрамбовывать, прикрыть капустными листьями, поставить под гнет. Капуста квасится при температуре выше 20 градусов в течение 3-5 дней. Важно дважды в день прокалывать капустный пласт вилкой для выхода газовых пузырьков. Затем можно переложить в банки и хранить в прохладном месте. В Карелии готовят из такой капусты салат, добавляя ягоды клюквы, немного сахара и подсолнечного масла. Приятного аппетита!
Цветная капуста по-польски
Вам понадобится:
- 2 кг цветной капусты,
- 1 л воды,
- 50 г соли,
- 3 г лимонной кислоты.
Как приготовить:
Головки цветной капусты вымыть, очистить от листьев, разрезать соцветия на кусочки 3-5 см в диаметре. Бланшировать 3-4 минуты в кипящей подкисленной или подсоленной воде (1 г лимонной соли или 10 г соли на 1 л воды), остудить в холодной воде. Плотно уложить капусту в подготовленную посуду и залить рассолом. Сверху накрыть холщовой тканью или марлей, положить под гнет. Держать при комнатной температуре. Когда начнется брожение (заливка помутнеет, на поверхности образуется пена), перенести капусту в холодное место.
Капуста по-японски
Вам понадобится:
- 1 кг белокочанной капусты,
- 4 огурца,
- 3 ст. ложки измельченного корня имбиря,
- соль и соевый соус.
Как приготовить:
Капусту очистить от верхних листьев, нашинковать. Огурцы очистить от кожицы и семян, нарезать соломкой. Овощи смешать, добавить соль и мелко нарезанный корень имбиря и помять рукой, чтобы выделился сок. Лишний сок отжать и заправить соевым соусом. Капуста готова уже через день. Но если ее утрамбовать в банку, она прекрасно сохранится в холодильнике некоторое время.
Капуста по-грузински
Вам понадобится:
- 1 кг белокочанной капусты,
- 200 г свеклы,
- 200 г сельдерея,
- 100 г зелени эстрагона, базилика, мяты и укропа,
- щепотка красного острого перца, 3-5 горошин черного перца.
- Для заливки на 0,5 л воды: 25-30 г соли, 0,5 л винного уксуса.
Как приготовить:
Капусту разрезать вначале на 8 частей, затем на более мелкие части. Нарезанную капусту переложить в кастрюлю, залить кипятком и варить 2-3 минуты. Вынуть и охладить в холодной воде. Свеклу очистить и нарезать тонкими пластинками. Одновременно с приготовлением капусты в другую кастрюлю положить очищенный и нарезанный сельдерей, чеснок, 1 ч. ложку соли, залить водой и довести до кипения. В подготовленную емкость слоями положить капусту, свеклу, сельдерей, чеснок, посыпать пряностями. Приготовить заливку: воду довести до кипения, добавить уксус, кипятить 2-3 минуты, затем охладить и залить в посуду с овощами. Закрыть полиэтиленовой крышкой и оставить в теплом помещении на 2 дня, после чего хранить в холодном месте. К столу подавать без свеклы.
Текст: Мнна Щепетко
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