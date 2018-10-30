Воздушные меренги-привидения

Вам понадобится:
- Яичные белки — 4 Штуки
- Сахар ванильный Santa Maria — 1 Стакан
- Шоколад горький — 20 Грамм
Приготовление:
Для приготовления мы используем свежие охлажденные белки. Взбейте их миксером до густой белой пены. В три этапа добавьте сахар, затем взбейте белки на маленькой скорости миксера, чтобы сахарные крупинки не растворились. Противень застелите пергаментной бумагой и выложите тельце привидения. Сначала одну ложку, прижмите, потом вторую. Когда будете выкладывать верхний слой, ложку потяните вверх, чтобы получился острый вытянутый кончик. Выпекайте меренги в разогретой до 100 градусов духовке в течение часа. Готовые меренги должны быть ломкими, слегка затвердевшими и хрупкими.
На водяной бане растопите горький шоколад и "натыкайте" глазки. Меренги-привидения на Хэллоуин готовы!
Фото: компании Paulig