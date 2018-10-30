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Воздушные меренги-привидения

За границей празднуют в этот день Хэллоуин. Хотите присоединиться - приготовьте эти забавные меренги от компании Paulig.

Вам понадобится:

  • Яичные белки — 4 Штуки
  • Сахар ванильный Santa Maria — 1 Стакан
  • Шоколад горький — 20 Грамм

Приготовление:

Для приготовления мы используем свежие охлажденные белки. Взбейте их миксером до густой белой пены. В три этапа добавьте сахар, затем взбейте белки на маленькой скорости миксера, чтобы сахарные крупинки не растворились. Противень застелите пергаментной бумагой и выложите тельце привидения. Сначала одну ложку, прижмите, потом вторую. Когда будете выкладывать верхний слой, ложку потяните вверх, чтобы получился острый вытянутый кончик. Выпекайте меренги в разогретой до 100 градусов духовке в течение часа. Готовые меренги должны быть ломкими, слегка затвердевшими и хрупкими.

На водяной бане растопите горький шоколад и "натыкайте" глазки. Меренги-привидения на Хэллоуин готовы!

Фото: компании Paulig

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