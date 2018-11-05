6 полезных осенних блюд из сезонных овощей и фруктов

Тосканский салат панцанелла
Вам понадобится:
Гренки: 1 чиабатта с очень хрустящей корочкой, 2 столовые ложки оливкового масла Заправка: ¼ стакана оливкового масла, 1 столовая ложка красного винного уксуса, соль и свежемолотый черный перец
Для салата:
- 4 нарезанных дольками томата (желательно разных сортов),
- 1 огурец, очищенный от семян и нарезанный дольками,
- ½ красной луковицы, нарезанной полукольцами,
- 20-25 тонко нарезанных листиков свежего базилика и еще немного целых листиков для украшения, тертый пармезан,
- соль и свежемолотый черный перец
Приготовление:
Для гренок: предварительно разогрейте духовку до 135º С. Нарежьте хлеб кубиками со стороной примерно 2,5 см и выложите их на противень. Сбрызните гренки оливковым маслом и перемешайте, чтобы они покрылись им со всех сторон. Поставьте противень в духовку и высушите хлеб, не переворачивая, до появления легкого хруста – в течение 20-25 минут. Достаньте гренки из духовки и дайте им остыть. Для заправки: в небольшой банке смешайте оливковое масло, уксус, соль и перец. Хорошо все встряхните. Для салата: в глубокой миске соедините томаты, огурец, лук и гренки. Полейте салат заправкой, аккуратно помешивая. Добавьте нарезанные листики базилика и пармезан, перемешайте ингредиенты еще раз. Слегка посолите и поперчите, украсьте целыми листиками базилика.
Запеканка из брокколи с диким рисом
Вам понадобится:
- 2 стакана дикого риса,
- 8 стаканов слабосоленого куриного бульона,
- 3 головки брокколи, разрезанные на соцветия,
- 8 столовых ложек сливочного масла,
- 450 г мелко нарезанных шампиньонов,
- 1 мелко нарезанная луковица среднего размера,
- 2 очищенные и мелко нарезанные моркови,
- 2 мелко нарезанных стебля сельдерея,
- ¼ стакана муки для выпечки,
- ½ стакана жирных сливок,
- 1 чайная ложка соли (или больше – по вкусу),
- 1 чайная ложка черного перца (или больше – по вкусу),
- 1 стакан панировочных сухарей,
- 2 столовые ложки свежей рубленой петрушки.
Приготовление:
В сотейник среднего размера засыпьте рис и залейте 5 стаканов куриного бульона. Доведите воду до кипения на большом огне, после этого убавьте его и накройте сотейник крышкой. Продолжайте варить рис, пока он не начнет «раскрываться» и слегка не размягчится – на это вам потребуется 35-40 минут. После этого отставьте рис на время. Пока варится рис, залейте в кастрюлю воду, доведите ее до кипения и подготовьте ледяную баню. Засыпьте брокколи в кастрюлю и слегка отварите в течение 1,5-2 минут – пока соцветья не станут ярко-зелеными и немного хрустящими. После этого сразу же слейте воду и переложите брокколи в ледяную баню, чтобы процесс варки остановился. Достаньте брокколи из воды и отложите на время. Разогрейте глубокую кастрюлю на высоком огне, затем растопите в ней 6 столовых ложек масла. Выложите в кастрюлю шампиньоны и лук и готовьте, периодически помешивая, пока из них не начнет испаряться жидкость – это займет около 3-4 минут. Добавьте морковь и сельдерей и продолжайте готовить, пока овощи не размягчатся и масса не начнет темнеть – в течение 3-4 минут. Посыпьте овощи мукой, хорошо перемешайте все ингредиенты и продолжайте готовить еще примерно 1 минуту. Залейте в кастрюлю оставшиеся 3 стакана бульона и еще раз все перемешайте. Доведите смесь до легкого кипения и подождите, пока она загустеет (порядка 3 минут). Постоянно помешивая, добавьте сливки. Продолжайте готовить, пока масса не загустеет. Посолите, поперчите, попробуйте на вкус и при необходимости приправьте еще. Разогрейте духовку до 190º С. Соедините рис и брокколи и переложите получившуюся массу на противень объемом 2,5 литра. С помощью ложки распределите овощную смесь равномерно поверх брокколи и риса, полностью покрывая их. Оставшиеся 2 столовые ложки масла растопите, а затем перелейте в отдельную миску с панировочными сухарями. Хорошо перемешайте, чтобы сухари полностью пропитались маслом. После этого посыпьте сухарями запеканку. Накройте запеканку фольгой и выпекайте в течение 20 минут. Затем снимите фольгу и продолжайте готовить, пока запеканка не подрумянится – на это вам потребуется около 15 минут. Перед подачей посыпьте блюдо петрушкой.
Печеные овощи с йогуртовым соусом
Вам онадобится:
Йогуртовый соус с зеленью:
- 2 стакана греческого йогурта без добавок,
- 3 столовые ложки мелко рубленной свежей мяты,
- 3 столовые ложки мелко рубленной петрушки,
- 1 столовая ложка мелко рубленного укропа,
- 2 тертых зубчика чеснока,
- цедра одного лимона
- сок ½ лимона,
- соль и свежемолотый черный перец.
Печеные овощи:
- 5 корней пастернака,
- 3 моркови,
- 2 кабачка – все овощи необходимо нарезать соломкой,
- 2 красные луковицы, нарезанные четвертинками,
- ½ чашки оливкового масла,
- соль и свежемолотый черный перец.
Приготовление:
Для йогуртового соуса: в миске среднего размера смешайте йогурт, мяту, петрушку, укроп, чеснок, цедру и сок лимона, 1 чайную ложку соли и ½ ложки перца. Хорошо перемешайте все ингредиенты и попробуйте, достаточно ли соус приправлен. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник до последующего использования.
Для печеных овощей: предварительно разогрейте духовку до 250º C.
Выложите пастернак и морковь на противень равномерным слоем. На другом противне так же равномерно распределите кабачки и лук. Сбрызните все овощи оливковым маслом, немного посолите и поперчите. Запекайте пастернак и морковь, пока они не начнут приобретать коричневый оттенок, но при этом останутся твердыми (примерно 10 минут). Кабачки и лук держите в духовке, пока они не подрумянятся, но не размякнут (около 7-8 минут). Переложите овощи в пакет для хранения овощей и остудите в холодильнике. Подавайте овощи к столу вместе с йогуртовой заправкой.
Баклажановые «стейки» по-гречески
Вам понадобится:
- 2 баклажана,
- немного оливкового масла для подачи,
- щепотка порошка чили,
- щепотка соли,
- щепотка свежемолотого черного перца,
- 230 г нарезанного кубиками сыра фета,
- 4 крупных томата, нарезанных кубиками,
- 1 парниковый огурец, очищенный от семян и нарезанный кубиками,
- 1 стакан рубленой свежей петрушки, 1 лимон, разрезанный пополам.
Приготовление:
Прогрейте гриль на среднем огне. Разрежьте баклажаны вдоль – на 3 ломтика каждый. Сбрызните оливковым маслом, приправьте чили, солью и перцем. Обжаривайте баклажаны на гриле, пока они не станут мягкими и на них не появятся следы от решетки – примерно по 4 минуты с каждой стороны. Переложите каждый «стейк» на отдельную тарелку, сверху посыпьте сыром, томатами, огурцами, рубленой петрушкой и укропом. Сбрызните лимонным соком. Блюдо готово к подаче.
Персики и ананас на гриле
Вам понадобится:
- кулинарный спрей или растительное масло для смазывания решетки гриля,
- ¼ стакана оливкового масла,
- ¼ стакана кленового сиропа и еще немного для подачи,
- 6 персиков, разрезанных пополам, без косточки,
- 1 ананас, нарезанный ломтиками,
- ванильное мороженое для украшения,
- 1 стакан дробленых орехов пекан.
Дополнительно вам понадобится решетка для гриля с крупными прорезями.
Приготовление:
Подготовьте гриль, разогрев его на низком огне и смазав кулинарным спреем. В небольшой миске соедините оливковое масло и кленовый сироп, затем полученной смесью смажьте персики и кусочки ананаса. Выложите фрукты мякотью вниз на гриль и медленно обжаривайте их в течение примерно 5 минут, перевернув в середине процесса приготовления. По ходу обжарки следите, чтобы температура не поднималась и кленовый сироп не сгорел, а слегка подрумянился. Снимите фрукты с гриля и остудите. Перед подачей выложите фрукты поверх ванильного мороженого, посыпьте блюдо орехами и сбрызните дополнительно кленовым сиропом.
Ягодно-йогуртовый парфе
Вам онадобится:
Фруктовая прослойка:
- 140 г черники,
- 140 г ежевики,
- 140 г нарезанной клубники,
- 3 столовые ложки меда
Йогуртовая прослойка: 2 стакана греческого йогурта без добавок, 3 столовые ложки меда, 1 стручок ванили, разрезанный и очищенный.
Приготовление:
Для фруктовой прослойки: в миске соедините ягоды, мед и ванильный экстракт и хорошо все перемешайте. Оставьте пропитаться соком на 10 минут. Для йогуртовой прослойки: в отдельной миске смешайте йогурт, мед и ваниль. Для того, чтобы сформировать парфе, возьмите маленькие баночки (ингредиентов хватит на 4 порции). На дно каждой из них выложите ягоды и покройте слоем йогурта. Повторите так несколько раз, пока баночки не заполнятся. Блюдо можно подавать сразу, а можно предварительно немного охладить.
Фото: Shutterstock, архив пресс-службы