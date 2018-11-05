6 полезных осенних блюд из сезонных овощей и фруктов

Вам понадобится:

2 стакана дикого риса,

8 стаканов слабосоленого куриного бульона,

3 головки брокколи, разрезанные на соцветия,

8 столовых ложек сливочного масла,

450 г мелко нарезанных шампиньонов,

1 мелко нарезанная луковица среднего размера,

2 очищенные и мелко нарезанные моркови,

2 мелко нарезанных стебля сельдерея,

¼ стакана муки для выпечки,

½ стакана жирных сливок,

1 чайная ложка соли (или больше – по вкусу),

1 чайная ложка черного перца (или больше – по вкусу),

1 стакан панировочных сухарей,

2 столовые ложки свежей рубленой петрушки.

Приготовление:

В сотейник среднего размера засыпьте рис и залейте 5 стаканов куриного бульона. Доведите воду до кипения на большом огне, после этого убавьте его и накройте сотейник крышкой. Продолжайте варить рис, пока он не начнет «раскрываться» и слегка не размягчится – на это вам потребуется 35-40 минут. После этого отставьте рис на время. Пока варится рис, залейте в кастрюлю воду, доведите ее до кипения и подготовьте ледяную баню. Засыпьте брокколи в кастрюлю и слегка отварите в течение 1,5-2 минут – пока соцветья не станут ярко-зелеными и немного хрустящими. После этого сразу же слейте воду и переложите брокколи в ледяную баню, чтобы процесс варки остановился. Достаньте брокколи из воды и отложите на время. Разогрейте глубокую кастрюлю на высоком огне, затем растопите в ней 6 столовых ложек масла. Выложите в кастрюлю шампиньоны и лук и готовьте, периодически помешивая, пока из них не начнет испаряться жидкость – это займет около 3-4 минут. Добавьте морковь и сельдерей и продолжайте готовить, пока овощи не размягчатся и масса не начнет темнеть – в течение 3-4 минут. Посыпьте овощи мукой, хорошо перемешайте все ингредиенты и продолжайте готовить еще примерно 1 минуту. Залейте в кастрюлю оставшиеся 3 стакана бульона и еще раз все перемешайте. Доведите смесь до легкого кипения и подождите, пока она загустеет (порядка 3 минут). Постоянно помешивая, добавьте сливки. Продолжайте готовить, пока масса не загустеет. Посолите, поперчите, попробуйте на вкус и при необходимости приправьте еще. Разогрейте духовку до 190º С. Соедините рис и брокколи и переложите получившуюся массу на противень объемом 2,5 литра. С помощью ложки распределите овощную смесь равномерно поверх брокколи и риса, полностью покрывая их. Оставшиеся 2 столовые ложки масла растопите, а затем перелейте в отдельную миску с панировочными сухарями. Хорошо перемешайте, чтобы сухари полностью пропитались маслом. После этого посыпьте сухарями запеканку. Накройте запеканку фольгой и выпекайте в течение 20 минут. Затем снимите фольгу и продолжайте готовить, пока запеканка не подрумянится – на это вам потребуется около 15 минут. Перед подачей посыпьте блюдо петрушкой.

Печеные овощи с йогуртовым соусом