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6 полезных осенних блюд из сезонных овощей и фруктов

Теплые деньки остались в прошлом, но сохранить солнечное настроение и заряд бодрости на всю осень – не проблема. В этом помогут полезные, вкусные и совсем несложные рецепты от ведущей программы «Из города на ранчо. Вкусные рецепты от Ри», которая выходит на телеканале Food Network.

Тосканский салат панцанелла

Вам понадобится:

Гренки: 1 чиабатта с очень хрустящей корочкой, 2 столовые ложки оливкового масла Заправка: ¼ стакана оливкового масла, 1 столовая ложка красного винного уксуса, соль и свежемолотый черный перец

Для салата:

  • 4 нарезанных дольками томата (желательно разных сортов),
  • 1 огурец, очищенный от семян и нарезанный дольками,
  • ½ красной луковицы, нарезанной полукольцами,
  • 20-25 тонко нарезанных листиков свежего базилика и еще немного целых листиков для украшения, тертый пармезан,
  • соль и свежемолотый черный перец

Приготовление:

Для гренок: предварительно разогрейте духовку до 135º С. Нарежьте хлеб кубиками со стороной примерно 2,5 см и выложите их на противень. Сбрызните гренки оливковым маслом и перемешайте, чтобы они покрылись им со всех сторон. Поставьте противень в духовку и высушите хлеб, не переворачивая, до появления легкого хруста – в течение 20-25 минут. Достаньте гренки из духовки и дайте им остыть. Для заправки: в небольшой банке смешайте оливковое масло, уксус, соль и перец. Хорошо все встряхните. Для салата: в глубокой миске соедините томаты, огурец, лук и гренки. Полейте салат заправкой, аккуратно помешивая. Добавьте нарезанные листики базилика и пармезан, перемешайте ингредиенты еще раз. Слегка посолите и поперчите, украсьте целыми листиками базилика.

Запеканка из брокколи с диким рисом

Вам понадобится:

  • 2 стакана дикого риса,
  • 8 стаканов слабосоленого куриного бульона,
  • 3 головки брокколи, разрезанные на соцветия,
  • 8 столовых ложек сливочного масла,
  • 450 г мелко нарезанных шампиньонов,
  • 1 мелко нарезанная луковица среднего размера,
  • 2 очищенные и мелко нарезанные моркови,
  • 2 мелко нарезанных стебля сельдерея,
  • ¼ стакана муки для выпечки,
  • ½ стакана жирных сливок,
  • 1 чайная ложка соли (или больше – по вкусу),
  • 1 чайная ложка черного перца (или больше – по вкусу),
  • 1 стакан панировочных сухарей,
  • 2 столовые ложки свежей рубленой петрушки.

Приготовление:

В сотейник среднего размера засыпьте рис и залейте 5 стаканов куриного бульона. Доведите воду до кипения на большом огне, после этого убавьте его и накройте сотейник крышкой. Продолжайте варить рис, пока он не начнет «раскрываться» и слегка не размягчится – на это вам потребуется 35-40 минут. После этого отставьте рис на время. Пока варится рис, залейте в кастрюлю воду, доведите ее до кипения и подготовьте ледяную баню. Засыпьте брокколи в кастрюлю и слегка отварите в течение 1,5-2 минут – пока соцветья не станут ярко-зелеными и немного хрустящими. После этого сразу же слейте воду и переложите брокколи в ледяную баню, чтобы процесс варки остановился. Достаньте брокколи из воды и отложите на время. Разогрейте глубокую кастрюлю на высоком огне, затем растопите в ней 6 столовых ложек масла. Выложите в кастрюлю шампиньоны и лук и готовьте, периодически помешивая, пока из них не начнет испаряться жидкость – это займет около 3-4 минут. Добавьте морковь и сельдерей и продолжайте готовить, пока овощи не размягчатся и масса не начнет темнеть – в течение 3-4 минут. Посыпьте овощи мукой, хорошо перемешайте все ингредиенты и продолжайте готовить еще примерно 1 минуту. Залейте в кастрюлю оставшиеся 3 стакана бульона и еще раз все перемешайте. Доведите смесь до легкого кипения и подождите, пока она загустеет (порядка 3 минут). Постоянно помешивая, добавьте сливки. Продолжайте готовить, пока масса не загустеет. Посолите, поперчите, попробуйте на вкус и при необходимости приправьте еще. Разогрейте духовку до 190º С. Соедините рис и брокколи и переложите получившуюся массу на противень объемом 2,5 литра. С помощью ложки распределите овощную смесь равномерно поверх брокколи и риса, полностью покрывая их. Оставшиеся 2 столовые ложки масла растопите, а затем перелейте в отдельную миску с панировочными сухарями. Хорошо перемешайте, чтобы сухари полностью пропитались маслом. После этого посыпьте сухарями запеканку. Накройте запеканку фольгой и выпекайте в течение 20 минут. Затем снимите фольгу и продолжайте готовить, пока запеканка не подрумянится – на это вам потребуется около 15 минут. Перед подачей посыпьте блюдо петрушкой.

Печеные овощи с йогуртовым соусом

Вам онадобится:

Йогуртовый соус с зеленью:

  • 2 стакана греческого йогурта без добавок,
  • 3 столовые ложки мелко рубленной свежей мяты,
  • 3 столовые ложки мелко рубленной петрушки,
  • 1 столовая ложка мелко рубленного укропа,
  • 2 тертых зубчика чеснока,
  • цедра одного лимона
  • сок ½ лимона,
  • соль и свежемолотый черный перец.

Печеные овощи:

  • 5 корней пастернака,
  • 3 моркови,
  • 2 кабачка – все овощи необходимо нарезать соломкой,
  • 2 красные луковицы, нарезанные четвертинками,
  • ½ чашки оливкового масла,
  • соль и свежемолотый черный перец.

Приготовление:

Для йогуртового соуса: в миске среднего размера смешайте йогурт, мяту, петрушку, укроп, чеснок, цедру и сок лимона, 1 чайную ложку соли и ½ ложки перца. Хорошо перемешайте все ингредиенты и попробуйте, достаточно ли соус приправлен. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник до последующего использования. Для печеных овощей: предварительно разогрейте духовку до 250º C.
Выложите пастернак и морковь на противень равномерным слоем. На другом противне так же равномерно распределите кабачки и лук. Сбрызните все овощи оливковым маслом, немного посолите и поперчите. Запекайте пастернак и морковь, пока они не начнут приобретать коричневый оттенок, но при этом останутся твердыми (примерно 10 минут). Кабачки и лук держите в духовке, пока они не подрумянятся, но не размякнут (около 7-8 минут). Переложите овощи в пакет для хранения овощей и остудите в холодильнике. Подавайте овощи к столу вместе с йогуртовой заправкой.

Баклажановые «стейки» по-гречески

Вам понадобится:

  • 2 баклажана,
  • немного оливкового масла для подачи,
  • щепотка порошка чили,
  • щепотка соли,
  • щепотка свежемолотого черного перца,
  • 230 г нарезанного кубиками сыра фета,
  • 4 крупных томата, нарезанных кубиками,
  • 1 парниковый огурец, очищенный от семян и нарезанный кубиками,
  • 1 стакан рубленой свежей петрушки, 1 лимон, разрезанный пополам.

Приготовление:

Прогрейте гриль на среднем огне. Разрежьте баклажаны вдоль – на 3 ломтика каждый. Сбрызните оливковым маслом, приправьте чили, солью и перцем. Обжаривайте баклажаны на гриле, пока они не станут мягкими и на них не появятся следы от решетки – примерно по 4 минуты с каждой стороны. Переложите каждый «стейк» на отдельную тарелку, сверху посыпьте сыром, томатами, огурцами, рубленой петрушкой и укропом. Сбрызните лимонным соком. Блюдо готово к подаче.

Персики и ананас на гриле

Вам понадобится:

  • кулинарный спрей или растительное масло для смазывания решетки гриля,
  • ¼ стакана оливкового масла,
  • ¼ стакана кленового сиропа и еще немного для подачи,
  • 6 персиков, разрезанных пополам, без косточки,
  • 1 ананас, нарезанный ломтиками,
  • ванильное мороженое для украшения,
  • 1 стакан дробленых орехов пекан.

Дополнительно вам понадобится решетка для гриля с крупными прорезями.

Приготовление:

Подготовьте гриль, разогрев его на низком огне и смазав кулинарным спреем. В небольшой миске соедините оливковое масло и кленовый сироп, затем полученной смесью смажьте персики и кусочки ананаса. Выложите фрукты мякотью вниз на гриль и медленно обжаривайте их в течение примерно 5 минут, перевернув в середине процесса приготовления. По ходу обжарки следите, чтобы температура не поднималась и кленовый сироп не сгорел, а слегка подрумянился. Снимите фрукты с гриля и остудите. Перед подачей выложите фрукты поверх ванильного мороженого, посыпьте блюдо орехами и сбрызните дополнительно кленовым сиропом.

Ягодно-йогуртовый парфе

Вам онадобится:

Фруктовая прослойка:

  • 140 г черники,
  • 140 г ежевики,
  • 140 г нарезанной клубники,
  • 3 столовые ложки меда

Йогуртовая прослойка: 2 стакана греческого йогурта без добавок, 3 столовые ложки меда, 1 стручок ванили, разрезанный и очищенный.

Приготовление:

Для фруктовой прослойки: в миске соедините ягоды, мед и ванильный экстракт и хорошо все перемешайте. Оставьте пропитаться соком на 10 минут. Для йогуртовой прослойки: в отдельной миске смешайте йогурт, мед и ваниль. Для того, чтобы сформировать парфе, возьмите маленькие баночки (ингредиентов хватит на 4 порции). На дно каждой из них выложите ягоды и покройте слоем йогурта. Повторите так несколько раз, пока баночки не заполнятся. Блюдо можно подавать сразу, а можно предварительно немного охладить.

Фото: Shutterstock, архив пресс-службы

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