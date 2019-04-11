Вэрзэре, луковые лепешки и еще 3 рецепта сытных пирогов с овощными начинками

Фасолевый пирог с шампиньонами и сыром
Сложность: 3 из 1.
Время приготовления: 1 час 30 минут + время на разбухание фасоли.
Что нужно:
- стакан белой фасоли
- 2 помидора
- 300 г сыра твердых сортов
- 300 г свежих или замороженных шампиньонов
- 2 ст. л. муки
- 2 луковицы
- соль, специи, свежий укроп
Как приготовить:
Шаг 1. Замочите фасоль в холодной воде, лучше на ночь. Затем отварите ее в течение 30-40 минут. Затем остудите. Как вариант можно использовать консервированную.
Шаг 2. Отваренную фасоль выложите в чашу блендера и измельчите до однородности.
Шаг 3. Шампиньоны промойте, порежьте средними кусочками. Лук очистите и мелко нашинкуйте.
Шаг 4. Грибы обжарьте, затем добавьте лук и доведите до золотистости. Помидоры помойте, вырежьте плодоножки и измельчите блендером до кашеобразного состояния.
Шаг 5. Смешайте томатную пасту с луком и грибами, а также с фасолевой массой. Посолите, поперчите, при желании добавьте специи. Укроп мелко порубите, отправьте в тесто, сюда же всыпьте немного муки. Хорошенько перемешайте.
Шаг 6. Сыр натрите на мелкой терке. Половину сразу отправьте в тесто и еще раз перемешайте.
Шаг 7. Застелите дно разъемной формы бумагой для выпекания, натрите бумагу и бока формы маслом, выложите тесто и сверху посыпьте оставшимся сыром.
Шаг 8. Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте пирог 40-50 минут.
Луковые лепешки на газированной воде
Фото: vostock-photo/shutterstock
Сложность: 2 из 10.
Время приготовления: 1 час 10 минут.
Что нужно:
- 1 луковица
- 180 мл газированной минеральной воды
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сухих дрожжей
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 350 г муки
- 2 ст. л. кунжута
Как приготовить:
Шаг 1. Лук очистите и натрите на мелкой терке или измельчите блендером.
Шаг 2. Муку просейте, добавьте дрожжи, сахар, измельченный лук и 2 ст. л. растительного масла, залейте слегка подогретой, но не горячей газированной минеральной водой. Затем тщательно вымесите тесто в миске.
Шаг 3. Посыпьте стол мукой, выложите тесто на стол и продолжите вымешивать его руками. Когда оно станет однородным и перестанет прилипать к рукам, накройте его миской и оставьте «подходить» на 20-30 минут.
Шаг 4. Смажьте руки растительным маслом, разделите тесто на равные части и раскатайте луковые лепешки.
Шаг 5. Разогрейте духовку до 190 градусов. Противень застелите пергаментом, выложите на него лепешки. Каждую из них смажьте смесью воды и растительного масла (пропорция 1 к 1). Попрокалывайте каждую лепешку вилкой, посыпьте кунжутом и отправьте в духовку на 30-35 минут.
Легкий овощной пирог
Фото: vostock-photo/shutterstock
Сложность: 2 из 10.
Время приготовления: 1 час.
Что нужно:
- 170 г муки
- 50 мл воды
- 2 помидора
- 2 луковицы
- 1 сладкий перец (лучше зеленый)
- 50 мл оливкового масла для теста и 5 ст. л. – для начинки
- 3 зубчика чеснока
- соль, перец белый
Как приготовить:
Шаг 1. В глубокую миску влейте сначала воду, затем оливковое масло. Постепенно всыпьте просеянную муку и тщательно все перемешайте. Посолите и замесите крепкое тесто. Отложите его на 1 час в теплое место.
Шаг 2. Посыпьте стол мукой, выложите на него тесто и раскатайте его в тонкий пласт.
Шаг 3. Переложите тесто в смазанную маслом форму и сформируйте аккуратные бортики. Шаг 4. Чеснок очистите и мелко нашинкуйте. Овощи тонко нарежьте и смешайте с чесноком. Заправьте оливковым маслом, посолите, поперчите и хорошенько перемешайте.
Шаг 4. Овощи распределите по тесту и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте в течение 45 минут.
Картофельный пирог с грибами
Фото: vostock-photo/shutterstock
Сложность: 4 из 10.
Время приготовления: 1 час + время на варку картофеля.
Что нужно:
- 600 г картофеля
- 3 стакана муки
- 4 ст. л. растительного масла
- 200-300 г свежих или замороженных грибов
- 2-3 веточки петрушки
- 2-3 луковицы
- соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Грибы промойте и нарежьте. Картофель промойте и отварите в мундире до готовности. Лук очистите и нарежьте кубиками.
Шаг 2. Сковороду разогрейте, на растительном масле обжарьте лук и грибы в течение 7-10 минут. Затем посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и снимите с огня.
Шаг 3. Картофель очистите и разомните в пюре, пока он еще теплый. Посолите, влейте растительное масло и всыпьте муку. Вымесите тесто.
Шаг 4. Форму смажьте маслом, распределите по ней тесто, сформировав бортики. Выложите поверх грибную начинку и выпекайте в разогретой до 160-180 градусов духовке в течение 20 минут. Готовый пирог посыпьте рубленой зеленью.
Вэрзэре (молдавские пирожки с капустой)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Сложность: 2 из 10.
Время приготовления: 40 минут.
Что нужно:
- 2 стакана муки
- ½ стакана воды
- ½ стакана подсолнечного масла
- 1 ч. л. соли
- 300 г свежей капусты
- 1 небольшая морковь
- ½ стакана томатного сока
Как приготовить:
Шаг 1. Сначала смешайте в глубокой миске соль, воду и растительное масло. Затем постепенно всыпьте просеянную муку и тщательно вымесите тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным. Как только оно будет готово, накройте его салфеткой и оставьте на 30 минут.
Шаг 2. Морковь натрите на терке, капусту нашинкуйте, и поставьте овощи тушиться, добавив томатный сок.
Шаг 3. Тесто разделите на отдельные шарики, затем раскатайте каждый и в центр положите капустную начинку. Сверните рулетиками и выложите на противень, застеленный пергаментом.
Шаг 4. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте вэрзэре в течение 20 минут.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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