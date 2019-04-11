Вэрзэре, луковые лепешки и еще 3 рецепта сытных пирогов с овощными начинками

Фасолевый пирог с шампиньонами и сыром

Сложность: 3 из 1.

Время приготовления: 1 час 30 минут + время на разбухание фасоли.

Что нужно:

стакан белой фасоли

2 помидора

300 г сыра твердых сортов

300 г свежих или замороженных шампиньонов

2 ст. л. муки

2 луковицы

соль, специи, свежий укроп

Как приготовить:

Шаг 1. Замочите фасоль в холодной воде, лучше на ночь. Затем отварите ее в течение 30-40 минут. Затем остудите. Как вариант можно использовать консервированную.

Шаг 2. Отваренную фасоль выложите в чашу блендера и измельчите до однородности.

Шаг 3. Шампиньоны промойте, порежьте средними кусочками. Лук очистите и мелко нашинкуйте.

Шаг 4. Грибы обжарьте, затем добавьте лук и доведите до золотистости. Помидоры помойте, вырежьте плодоножки и измельчите блендером до кашеобразного состояния.

Шаг 5. Смешайте томатную пасту с луком и грибами, а также с фасолевой массой. Посолите, поперчите, при желании добавьте специи. Укроп мелко порубите, отправьте в тесто, сюда же всыпьте немного муки. Хорошенько перемешайте.

Шаг 6. Сыр натрите на мелкой терке. Половину сразу отправьте в тесто и еще раз перемешайте.

Шаг 7. Застелите дно разъемной формы бумагой для выпекания, натрите бумагу и бока формы маслом, выложите тесто и сверху посыпьте оставшимся сыром.

Шаг 8. Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте пирог 40-50 минут.

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