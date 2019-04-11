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Вэрзэре, луковые лепешки и еще 3 рецепта сытных пирогов с овощными начинками

Пироги – это всегда вкусно, но начинки к ним бывают не обязательно сладкие или мясные. Овощные варианты могут быть не менее сытными и аппетитными. Passion.ru выбрал 5 отличных рецептов пирогов, которые придутся по вкусу как вегетарианцам и людям, соблюдающим пост, так и просто любителям выпечки.

Фасолевый пирог с шампиньонами и сыром

Сложность: 3 из 1.

Время приготовления: 1 час 30 минут + время на разбухание фасоли.

Что нужно:

  • стакан белой фасоли
  • 2 помидора
  • 300 г сыра твердых сортов
  • 300 г свежих или замороженных шампиньонов
  • 2 ст. л. муки
  • 2 луковицы
  • соль, специи, свежий укроп

Как приготовить:

Шаг 1. Замочите фасоль в холодной воде, лучше на ночь. Затем отварите ее в течение 30-40 минут. Затем остудите. Как вариант можно использовать консервированную.

Шаг 2. Отваренную фасоль выложите в чашу блендера и измельчите до однородности.

Шаг 3. Шампиньоны промойте, порежьте средними кусочками. Лук очистите и мелко нашинкуйте.

Шаг 4. Грибы обжарьте, затем добавьте лук и доведите до золотистости. Помидоры помойте, вырежьте плодоножки и измельчите блендером до кашеобразного состояния.

Шаг 5. Смешайте томатную пасту с луком и грибами, а также с фасолевой массой. Посолите, поперчите, при желании добавьте специи. Укроп мелко порубите, отправьте в тесто, сюда же всыпьте немного муки. Хорошенько перемешайте.

Шаг 6. Сыр натрите на мелкой терке. Половину сразу отправьте в тесто и еще раз перемешайте.

Шаг 7. Застелите дно разъемной формы бумагой для выпекания, натрите бумагу и бока формы маслом, выложите тесто и сверху посыпьте оставшимся сыром.

Шаг 8. Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте пирог 40-50 минут.

Луковые лепешки на газированной воде

Фото: vostock-photo/shutterstock

Сложность: 2 из 10.

Время приготовления: 1 час 10 минут.

Что нужно:

  • 1 луковица
  • 180 мл газированной минеральной воды
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сухих дрожжей
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 350 г муки
  • 2 ст. л. кунжута

Как приготовить:

Шаг 1. Лук очистите и натрите на мелкой терке или измельчите блендером.

Шаг 2. Муку просейте, добавьте дрожжи, сахар, измельченный лук и 2 ст. л. растительного масла, залейте слегка подогретой, но не горячей газированной минеральной водой. Затем тщательно вымесите тесто в миске.

Шаг 3. Посыпьте стол мукой, выложите тесто на стол и продолжите вымешивать его руками. Когда оно станет однородным и перестанет прилипать к рукам, накройте его миской и оставьте «подходить» на 20-30 минут.

Шаг 4. Смажьте руки растительным маслом, разделите тесто на равные части и раскатайте луковые лепешки.

Шаг 5. Разогрейте духовку до 190 градусов. Противень застелите пергаментом, выложите на него лепешки. Каждую из них смажьте смесью воды и растительного масла (пропорция 1 к 1). Попрокалывайте каждую лепешку вилкой, посыпьте кунжутом и отправьте в духовку на 30-35 минут.

Легкий овощной пирог

Фото: vostock-photo/shutterstock

Сложность: 2 из 10.

Время приготовления: 1 час.

Что нужно:

  • 170 г муки
  • 50 мл воды
  • 2 помидора
  • 2 луковицы
  • 1 сладкий перец (лучше зеленый)
  • 50 мл оливкового масла для теста и 5 ст. л. – для начинки
  • 3 зубчика чеснока
  • соль, перец белый

Как приготовить:

Шаг 1. В глубокую миску влейте сначала воду, затем оливковое масло. Постепенно всыпьте просеянную муку и тщательно все перемешайте. Посолите и замесите крепкое тесто. Отложите его на 1 час в теплое место.

Шаг 2. Посыпьте стол мукой, выложите на него тесто и раскатайте его в тонкий пласт.

Шаг 3. Переложите тесто в смазанную маслом форму и сформируйте аккуратные бортики. Шаг 4. Чеснок очистите и мелко нашинкуйте. Овощи тонко нарежьте и смешайте с чесноком. Заправьте оливковым маслом, посолите, поперчите и хорошенько перемешайте.

Шаг 4. Овощи распределите по тесту и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте в течение 45 минут.

Картофельный пирог с грибами

Фото: vostock-photo/shutterstock

Сложность: 4 из 10.

Время приготовления: 1 час + время на варку картофеля.

Что нужно:

  • 600 г картофеля
  • 3 стакана муки
  • 4 ст. л. растительного масла
  • 200-300 г свежих или замороженных грибов
  • 2-3 веточки петрушки
  • 2-3 луковицы
  • соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Грибы промойте и нарежьте. Картофель промойте и отварите в мундире до готовности. Лук очистите и нарежьте кубиками.

Шаг 2. Сковороду разогрейте, на растительном масле обжарьте лук и грибы в течение 7-10 минут. Затем посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и снимите с огня.

Шаг 3. Картофель очистите и разомните в пюре, пока он еще теплый. Посолите, влейте растительное масло и всыпьте муку. Вымесите тесто.

Шаг 4. Форму смажьте маслом, распределите по ней тесто, сформировав бортики. Выложите поверх грибную начинку и выпекайте в разогретой до 160-180 градусов духовке в течение 20 минут. Готовый пирог посыпьте рубленой зеленью.

Вэрзэре (молдавские пирожки с капустой)

Фото: vostock-photo/shutterstock

Сложность: 2 из 10.

Время приготовления: 40 минут.

Что нужно:

  • 2 стакана муки
  • ½ стакана воды
  • ½ стакана подсолнечного масла
  • 1 ч. л. соли
  • 300 г свежей капусты
  • 1 небольшая морковь
  • ½ стакана томатного сока

Как приготовить:

Шаг 1. Сначала смешайте в глубокой миске соль, воду и растительное масло. Затем постепенно всыпьте просеянную муку и тщательно вымесите тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным. Как только оно будет готово, накройте его салфеткой и оставьте на 30 минут.

Шаг 2. Морковь натрите на терке, капусту нашинкуйте, и поставьте овощи тушиться, добавив томатный сок.

Шаг 3. Тесто разделите на отдельные шарики, затем раскатайте каждый и в центр положите капустную начинку. Сверните рулетиками и выложите на противень, застеленный пергаментом.

Шаг 4. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте вэрзэре в течение 20 минут.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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