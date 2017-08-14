Вегетарианский плов

Лук и морковь нужно почистить, нарезать лук полукольцами, а морковь — тонкой соломкой. Налейте в сковороду-вок немного масла и всыпьте туда овощи. Обжарьте их.

Пока лук с морковью пассеруются, подготовьте другие овощи: помидоры, болгарский перец нарежьте кубиками, кабачок — кусочками (на четвертинки), чеснок, перец чили нужно мелко порубить. Положите в кастрюлю чеснок и болгарский перец. Обжарьте немного, затем добавьте кабачки. Обжаривайте овощи, помешивая, в течение двух-трех минут. Потом добавьте помидоры и тушите еще пять-семь минут. Добавьте специи и измельченный чили.