Овощной плов легко приготовить двумя способами. Самый быстрый — купить замороженную смесь из разных овощей. А можно потратить немного времени и нарезать свежие молодые овощи.
140 ккал
Вегетарианский плов
  • рис — 250 г (стакан)
  • кабачок — 3 шт. (около 500 г)
  • вода — 450 мл
  • помидоры — 2 шт.
  • перец чили — ¼ небольшого стручка
  • морковь — 1 шт.
  • болгарский сладкий перец — 1 шт.
  • чеснок — 2-3 небольших зубчика
  • масло растительное — несколько столовых ложек для зажарки
  • репчатый лук — 2 шт.
  • соль, молотый перец черный, зира — по вкусу
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Способ приготовления

  1. Лук и морковь нужно почистить, нарезать лук полукольцами, а морковь — тонкой соломкой. Налейте в сковороду-вок немного масла и всыпьте туда овощи. Обжарьте их.

  2. Пока лук с морковью пассеруются, подготовьте другие овощи: помидоры, болгарский перец нарежьте кубиками, кабачок — кусочками (на четвертинки), чеснок, перец чили нужно мелко порубить. Положите в кастрюлю чеснок и болгарский перец. Обжарьте немного, затем добавьте кабачки. Обжаривайте овощи, помешивая, в течение двух-трех минут. Потом добавьте помидоры и тушите еще пять-семь минут. Добавьте специи и измельченный чили.

  3. Промойте в кастрюле рис и добавьте в вок. Залейте все подготовленной холодной водой. Доведите до кипения и сделайте маленький огонь. Как только жидкость испарится, сделайте огонь минимальным, накройте вок крышкой и оставьте томиться на 10-12 минут. Выключите плиту и оставьте блюдо на 15-20 минут настояться.