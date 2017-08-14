Вегетарианский плов
- рис — 250 г (стакан)
- кабачок — 3 шт. (около 500 г)
- вода — 450 мл
- помидоры — 2 шт.
- перец чили — ¼ небольшого стручка
- морковь — 1 шт.
- болгарский сладкий перец — 1 шт.
- чеснок — 2-3 небольших зубчика
- масло растительное — несколько столовых ложек для зажарки
- репчатый лук — 2 шт.
- соль, молотый перец черный, зира — по вкусу
Лук и морковь нужно почистить, нарезать лук полукольцами, а морковь — тонкой соломкой. Налейте в сковороду-вок немного масла и всыпьте туда овощи. Обжарьте их.
Пока лук с морковью пассеруются, подготовьте другие овощи: помидоры, болгарский перец нарежьте кубиками, кабачок — кусочками (на четвертинки), чеснок, перец чили нужно мелко порубить. Положите в кастрюлю чеснок и болгарский перец. Обжарьте немного, затем добавьте кабачки. Обжаривайте овощи, помешивая, в течение двух-трех минут. Потом добавьте помидоры и тушите еще пять-семь минут. Добавьте специи и измельченный чили.
Промойте в кастрюле рис и добавьте в вок. Залейте все подготовленной холодной водой. Доведите до кипения и сделайте маленький огонь. Как только жидкость испарится, сделайте огонь минимальным, накройте вок крышкой и оставьте томиться на 10-12 минут. Выключите плиту и оставьте блюдо на 15-20 минут настояться.