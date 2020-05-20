Вареники «Закарпатские» и еще 4 вкусных блюда, которые можно приготовить дома с детьми
Вареники «Закарпатские» с мясом
Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Что нужно:
- 500 г пшеничной муки
- 2 яйца
- 20 мл растительного масла
- 0,5 ч. л. соли
- Вода (для эластичности теста)
- 300 г мясного фарша: свинина-курица (1:1)
- 70 г жареного лука
- 10 г укропа
Как приготовить:
Шаг 1. Соедините муку, яйца, соль, сахар, воду и растительное масло. Замешайте мягкое и эластичное тесто.
Шаг 2. Пока тесто отдыхает, укроп мелко нарубите, добавьте к мясу, посолите.
Шаг 3. Раскатайте тесто тонким пластом и вырежьте круглые лепешки (можно с помощью стакана, кружки или специального кольца).
Шаг 4. Охлажденную начинку заверните в тесто и положите сформированные вареники в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Варите в течение 10 минут с момента закипания.
Шаг 5. Подавайте со сметаной, предварительно посыпав вареники шкварками и луком фри.
Шоколадные медианты с орехами и сухофруктами
Рецепт Катерины Агроник, ведущей программы «Сладкая жизнь» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 350 г горького или молочного шоколада;
- 100 г ореха пекан;
- 100 г миндаля;
- 100 г чищенных зеленых фисташек;
- 100 г сушеной клюквы;
- 100 г вяленого мини-инжира;
- 50 г сублимированной клубники;
- 50 г сублимированной малины.
Как приготовить:
Шаг 1. Растопите шоколад на водяной бане, а затем перелейте в бутылочку для соуса. Выдавите шоколад на пергамент для запекания, создавая «монетки» одинакового диаметра. Совет: создавайте «монетки» чуть меньшего диаметра, чем запланировали, так как шоколад может растекаться по поверхности.
Шаг 2. На медианты выложите любимые сухофрукты и орехи.
Шаг 3. Готовые медианты поместите в холодильник до полного застывания шоколада.
Шоколадное суфле с орехами в карамели
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, Ресторан KUZNYAHOUSE (Санкт- Петербург)
Фото: depositphotos
Что нужно:
- 70 г горького шоколада
- 50 г сливочного масла
- 70 г сахара
- 2 желтка
- 4 белка
- 50 г орехов
- 100 г сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Форму смажьте маслом, просыпьте сахаром, лишний стряхните.
Шаг 2. Шоколад растопите, вмешайте желтки, активно перемешивая, чтобы не заварились.
Шаг 3. Отдельно взбейте белки с щепоткой соли до пиков. Аккуратно соедините белки с шоколадом, перемешивая нежно лопаткой. Выложите в формы. Выпекайте на 200 градусах 6-9 минут. Духовку открывать в процессе нельзя.
Шаг 4. Сделайте орехи в карамели. На сковороду насыпьте 100 г сахара, на среднем огне растопите до карамели, следите, чтобы не сгорело. Как только весь сахар растает, высыпьте орехи, все перемешайте и аккуратно выложите на лист, дайте полностью остыть, нарубите и выложите сверху на суфле. Можно добавить шоколадное мороженое.
Пирожное «Картошка классическая»
Рецепт от шеф-кондитера Вадима Курнавкина, гранд-кафе «Dr. Живаго»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
Для бисквита:
- 3 яйца
- 90 г сахара
- 75 г пшеничной муки
- 15 г крахмала
Для крема:
- 125 г сливочного масла
- 65 г сахарной пудры
- 50 г сгущенного молока
- 3-4 ч. л. алкоголя (ром или коньяк)
Для обсыпки:
- 100 г сахарной пудры
- 60-80 г какао-порошка
Как приготовить:
Шаг 1. Взбейте желтки с двумя третями сахара в тягучий светлый крем.
Шаг 2. Взбейте белки до крепких пиков и добавьте оставшийся сахар, взбивайте до плотности. Затем смешайте белки с желтками, добавьте просеянную муку и крахмал. Перемешайте движениями снизу вверх от края к центру.
Шаг 3. Тесто вылейте на противень, на пекарскую бумагу и выпекайте 12-15 минут при температуре 200 градусов. Готовый бисквит охладите, дайте постоять ночь или больше, наломайте кусками. Прокрутите в блендере до получения мелкой крошки. Пересыпьте ее в большую миску.
Шаг 4. Приготовьте крем: сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до получения пышной легкой светлой массы. Добавьте понемногу, не прекращая взбивания, сгущенку. Отложите чайную ложку крема в корнетик (трубка из пергаментной бумаги, свернутая конусом, через которую выпускают масло, крем при украшении блюд) с ровной насадкой.
Шаг 5. Выложите крем на крошку, добавьте по десертной ложке рома и коньяка. Все хорошо вымесите до получения массы, из которой можно лепить. Слепите из нее 10 пирожных в виде картофелин. Обваляйте их в смеси какао-порошка и сахарной пудры. Дайте полежать и обваляйте еще раз. Сделайте углубления в пирожных и выдавите туда крем в виде ростков. Охладите в холодильнике.
Вишневый штрудель
Рецепт от бренд-шефа Дмитрия Зотова, ресторан Zotman Pizza
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 400 г постного слоеного теста
- 500 г свежемороженой вишни без косточек
- 50 г сахарного песка
- 20 г растительного масла
- 10 г муки
- Сахарная пудра на украшение
- Мята свежая на украшение
Как приготовить:
Шаг 1. Свежемороженую вишню разморозьте, поместите в сотейник, добавьте сахар, варите на среднем огне, пока вишневый сок не испарится. Охладите получившуюся вишневую начинку.
Шаг 2. Слоеное тесто разморозьте, затем присыпьте мукой стол, раскатайте на нем тесто прямоугольником с помощью скалки толщиной примерно 3 мм.
Шаг 3. Сформируйте штрудель. Выложите вдоль короткого края теста вишневую начинку и начните аккуратно скручивать рулет.
Шаг 4. Переложите на противень с пергаментом, смажьте тесто сверху растительным маслом с помощью кисточки. Духовку разогрейте до 180 градусов, выпекайте штрудель 20-30 минут – до золотистой корочки.
Шаг 5. Охладите штрудель и нарежьте порционно. При подаче можно посыпать сахарной пудрой и украсить мятой.
Фото: архив ресторанов
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