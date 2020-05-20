Вареники «Закарпатские» и еще 4 вкусных блюда, которые можно приготовить дома с детьми

Что нужно:

Для бисквита:

3 яйца

90 г сахара

75 г пшеничной муки

15 г крахмала

Для крема:

125 г сливочного масла

65 г сахарной пудры

50 г сгущенного молока

3-4 ч. л. алкоголя (ром или коньяк)

Для обсыпки:

100 г сахарной пудры

60-80 г какао-порошка

Как приготовить:

Шаг 1. Взбейте желтки с двумя третями сахара в тягучий светлый крем.

Шаг 2. Взбейте белки до крепких пиков и добавьте оставшийся сахар, взбивайте до плотности. Затем смешайте белки с желтками, добавьте просеянную муку и крахмал. Перемешайте движениями снизу вверх от края к центру.

Шаг 3. Тесто вылейте на противень, на пекарскую бумагу и выпекайте 12-15 минут при температуре 200 градусов. Готовый бисквит охладите, дайте постоять ночь или больше, наломайте кусками. Прокрутите в блендере до получения мелкой крошки. Пересыпьте ее в большую миску.

Шаг 4. Приготовьте крем: сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до получения пышной легкой светлой массы. Добавьте понемногу, не прекращая взбивания, сгущенку. Отложите чайную ложку крема в корнетик (трубка из пергаментной бумаги, свернутая конусом, через которую выпускают масло, крем при украшении блюд) с ровной насадкой.

Шаг 5. Выложите крем на крошку, добавьте по десертной ложке рома и коньяка. Все хорошо вымесите до получения массы, из которой можно лепить. Слепите из нее 10 пирожных в виде картофелин. Обваляйте их в смеси какао-порошка и сахарной пудры. Дайте полежать и обваляйте еще раз. Сделайте углубления в пирожных и выдавите туда крем в виде ростков. Охладите в холодильнике.

Вишневый штрудель

Рецепт от бренд-шефа Дмитрия Зотова, ресторан Zotman Pizza