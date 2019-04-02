Утиная ножка по-королевски, кальмар на гриле и еще 3 оригинальных рецепта от известного шеф-повара

Итак, какие же блюда можно приготовить как для праздничного застолья, так и для обычного ужина в кругу семьи и при этом не потратить на это много времени и сил? Ответ – в нашей подборке рецептов на все случаи жизни.

Шоколадный фондан

Что нужно:

185 г шоколада (70-90% какао)

2 куриных яйца

50 г сахара

30 г пшеничной муки

50 г сливочного масла

Как приготовить:

Шаг 1. Шоколад поломайте на кусочки. Добавьте масло. Поставьте на водяную баню и нагревайте до растворения. Остудите получившуюся массу.

Шаг 2. Яйца взбейте с сахаром. Добавьте шоколад с маслом и перемешайте. Добавьте муку, аккуратно помешивая: тесто не должно быть сильно густым, оно должно спадать с ложки.

Шаг 3. Небольшие формы для выпечки смажьте маслом. Посыпьте мукой. Выложите тесто, заполняя формы на 2/3. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 8-15 минут.

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