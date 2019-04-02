Утиная ножка по-королевски, кальмар на гриле и еще 3 оригинальных рецепта от известного шеф-повара

Итак, какие же блюда можно приготовить как для праздничного застолья, так и для обычного ужина в кругу семьи и при этом не потратить на это много времени и сил? Ответ – в нашей подборке рецептов на все случаи жизни.
Шоколадный фондан
Что нужно:
- 185 г шоколада (70-90% какао)
- 2 куриных яйца
- 50 г сахара
- 30 г пшеничной муки
- 50 г сливочного масла
Как приготовить:
Шаг 1. Шоколад поломайте на кусочки. Добавьте масло. Поставьте на водяную баню и нагревайте до растворения. Остудите получившуюся массу.
Шаг 2. Яйца взбейте с сахаром. Добавьте шоколад с маслом и перемешайте. Добавьте муку, аккуратно помешивая: тесто не должно быть сильно густым, оно должно спадать с ложки.
Шаг 3. Небольшие формы для выпечки смажьте маслом. Посыпьте мукой. Выложите тесто, заполняя формы на 2/3. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 8-15 минут.
Бенедикт с лососем, шпинатом и красной икрой
Фото: архив пресс-службы
Что нужно:
- 2 куриных яйца
- 100 г слабосоленого или копченого лосося
- 50 г шпината
- 2 ч. л. красной икры
- 1 хлеб бриошь
- 10 г сливочного масла
- Соль – по вкусу
Для соуса:
- 1 куриное яйцо
- 50 г топленого масла
- 40 мл белого сухого вина
- Лимонный сок, соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. На водяной бане взбейте яичный желток с белым сухим вином до консистенции густой сметаны и увеличения объема в 2 раза.
Шаг 2. Тонкой струйкой влейте топленое масло, не переставая взбивать массу венчиком. Добавьте по вкусу соль и лимонный сок.
Шаг 2. 2 ломтика хлеба бриошь слегла подсушите в духовке или на сковороде с 2 сторон, выложите на тарелку. Шпинат обжарьте на сковороде с добавлением сливочного масла и соли в течение 20 секунд.
Шаг 3. Параллельно отварите 2 яйца пашот. Выложите массу из шпината сверху тостов. Следом на каждый тост выложите по 1 яйцу, по 1 слайсу лосося, получившийся соус и красную икру.
Кальмар на гриле
Фото: архив пресс-службы
Что нужно:
- 150 г кальмара
- 5 долек чеснока
- 2 г лука сибулет
- 3 перца чили
- 10 мл соевого соуса
- 20 мл оливкового масла
Для гарнира:
- 50 г киноа
- 10 г имбиря
- 5 г свежей мяты
- 1 ч. л. сливочного масла
Для соуса:
- 300 мл апельсинового сока
- 30 г стебля лимонника
- 2 сычуаньских перца
- 2 листа лайма
- 20 г тростникового сахара
- 12 мл соевого соуса
- 12 мл сока лайма
- 20 мл оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Апельсиновый сок уварите со всеми ингредиентами для соуса, кроме сока лайма и оливкового масла. Дайте смеси остыть, после чего смешайте с оставшимися ингредиентами.
Шаг 2. Обжарьте кальмара на гриле с дольками чеснока, перцем, маслом и соевым соусом, не забывая постоянно помешивать.
Шаг 3. На гарнир отварите киноа в подсоленной воде с имбирем. В конце добавьте рубленую мяту и ложку оливкового масла. При подаче блюдо слегла посыпьте рубленым луком сибулет.
Кейл с тыквой
Фото: архив пресс-службы
Что нужно:
- 300 г тыквы
- 30 г шпината
- 5 г семян тыквы
- 5 г семян подсолнечника
- 5 г семян кунжута
- 50 г сыра халуми
- 5 ст. л. меда
- ½ ч. л. молотой корицы
- 3 г молотого кориандра
- 2 ст. л. тростникового сахара
- 10 г свежего имбиря
- 2 ч. л. кленового сиропа
- 2 ч. л. белого виноградного уксуса
- 30 г оливкового масла
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Тыкву сдобрите солью, перцем и 2-3 столовыми ложками меда. Запеките при 200 градусах в течение 15-20 минут. После добавьте оливковое масло, 2 столовые ложки меда, молотую корицу, свежий имбирь, соль и перец по вкусу.
Шаг 2. Смешайте шпинат с семенами тыквы, подсолнечника и кунжута: можно ограничиться определенными видами семян. По желанию семена можно карамелизовать на 2 столовых ложках тростникового сахара. Приправьте перцем, солью и молотым кориандром. Дайте массе остыть и нарежьте произвольно, но не крупно.
Шаг 3. Шпинат заправьте оливковым маслом, солью, перцем, кленовым сиропом и белым виноградным уксусом. Сервируйте шпинат с теплым пюре из тыквы. По желанию добавьте сыр халуми и посыпьте карамелизированными семечками.
Утиная ножка с яблочным пюре и черносливом
Фото: архив пресс-службы
Что нужно:
- 2 утиных ножки
- 2 г семян кориандра
- 3 г можжевеловых ягод
- 1 г бадьяна
- 2 г тимьяна
- 2 г шалфея
- 3 г розмарина
- Соль, черный перец – по вкусу
Для пюре:
- 400 г свежих зеленых яблок
- 12 зеленого базилика
- 10 г свежего имбиря
- 30 г цветочного меда
- Соль
Для соуса:
- 300 мл красного сухого вина
- 120 г красного лука
- 200 мл куриного бульона
- 40 г сливочного масла
- Соль
Для маринада чернослива:
- 300 г чернослива без косточки
- 30 мл коньяка
- 12 г меда
- 2 г душистого перца
- 1 бадьян
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте все ингредиенты для приготовления утиной ножки. Обваляйте ее в специях и маринуйте в течение 12 часов в холодильнике. После поставьте в остывающую духовку на 6 часов.
Шаг 2. Яблоки запеките при 200 градусах в духовке и взбейте в блендере с остальными ингредиентами до получения пюре.
Шаг 3. Для соуса очистите лук, нарежьте его мелкими кубиками и обжаривайте на масле в течение 2 минут. Влейте вино. Спустя 5 минут добавьте: мед, соль, бульон. Уварите втрое. Замаринуйте чернослив в смеси из коньяка, меда, душистого перца и бадьяна. Выложите утиную ножку на тарелку, полейте ее соусом, подавайте с яблочным пюре и маринованным черносливом.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: архив пресс-службы
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