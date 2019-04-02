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Утиная ножка по-королевски, кальмар на гриле и еще 3 оригинальных рецепта от известного шеф-повара

Планируете изысканный ужин для родных и любимых или просто хотите устроить дружеские посиделки со вкусной едой и приятной атмосферой, но не знаете, что приготовить? Мы вас очень хорошо понимаем: составить идеальное меню – всегда сложная задача. Редакция Passion.ru обратилась к известному московскому шеф-повару Марку Стаценко, который в конце марта стал одним из экспертов популярного шоу о преображении «Перезагрузка» на ТНТ, чтобы решить этот вопрос.

Итак, какие же блюда можно приготовить как для праздничного застолья, так и для обычного ужина в кругу семьи и при этом не потратить на это много времени и сил? Ответ – в нашей подборке рецептов на все случаи жизни.

Шоколадный фондан

Что нужно:

  • 185 г шоколада (70-90% какао)
  • 2 куриных яйца
  • 50 г сахара
  • 30 г пшеничной муки
  • 50 г сливочного масла

Как приготовить:

Шаг 1. Шоколад поломайте на кусочки. Добавьте масло. Поставьте на водяную баню и нагревайте до растворения. Остудите получившуюся массу.

Шаг 2. Яйца взбейте с сахаром. Добавьте шоколад с маслом и перемешайте. Добавьте муку, аккуратно помешивая: тесто не должно быть сильно густым, оно должно спадать с ложки.

Шаг 3. Небольшие формы для выпечки смажьте маслом. Посыпьте мукой. Выложите тесто, заполняя формы на 2/3. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 8-15 минут.

Бенедикт с лососем, шпинатом и красной икрой

Фото: архив пресс-службы

Что нужно:

  • 2 куриных яйца
  • 100 г слабосоленого или копченого лосося
  • 50 г шпината
  • 2 ч. л. красной икры
  • 1 хлеб бриошь
  • 10 г сливочного масла
  • Соль – по вкусу

Для соуса:

  • 1 куриное яйцо
  • 50 г топленого масла
  • 40 мл белого сухого вина
  • Лимонный сок, соль – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. На водяной бане взбейте яичный желток с белым сухим вином до консистенции густой сметаны и увеличения объема в 2 раза.

Шаг 2. Тонкой струйкой влейте топленое масло, не переставая взбивать массу венчиком. Добавьте по вкусу соль и лимонный сок.

Шаг 2. 2 ломтика хлеба бриошь слегла подсушите в духовке или на сковороде с 2 сторон, выложите на тарелку. Шпинат обжарьте на сковороде с добавлением сливочного масла и соли в течение 20 секунд.

Шаг 3. Параллельно отварите 2 яйца пашот. Выложите массу из шпината сверху тостов. Следом на каждый тост выложите по 1 яйцу, по 1 слайсу лосося, получившийся соус и красную икру.

Кальмар на гриле

Фото: архив пресс-службы

Что нужно:

  • 150 г кальмара
  • 5 долек чеснока
  • 2 г лука сибулет
  • 3 перца чили
  • 10 мл соевого соуса
  • 20 мл оливкового масла

Для гарнира:

  • 50 г киноа
  • 10 г имбиря
  • 5 г свежей мяты
  • 1 ч. л. сливочного масла

Для соуса:

  • 300 мл апельсинового сока
  • 30 г стебля лимонника
  • 2 сычуаньских перца
  • 2 листа лайма
  • 20 г тростникового сахара
  • 12 мл соевого соуса
  • 12 мл сока лайма
  • 20 мл оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Апельсиновый сок уварите со всеми ингредиентами для соуса, кроме сока лайма и оливкового масла. Дайте смеси остыть, после чего смешайте с оставшимися ингредиентами.

Шаг 2. Обжарьте кальмара на гриле с дольками чеснока, перцем, маслом и соевым соусом, не забывая постоянно помешивать.

Шаг 3. На гарнир отварите киноа в подсоленной воде с имбирем. В конце добавьте рубленую мяту и ложку оливкового масла. При подаче блюдо слегла посыпьте рубленым луком сибулет.

Кейл с тыквой

Фото: архив пресс-службы

Что нужно:

  • 300 г тыквы
  • 30 г шпината
  • 5 г семян тыквы
  • 5 г семян подсолнечника
  • 5 г семян кунжута
  • 50 г сыра халуми
  • 5 ст. л. меда
  • ½ ч. л. молотой корицы
  • 3 г молотого кориандра
  • 2 ст. л. тростникового сахара
  • 10 г свежего имбиря
  • 2 ч. л. кленового сиропа
  • 2 ч. л. белого виноградного уксуса
  • 30 г оливкового масла
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Тыкву сдобрите солью, перцем и 2-3 столовыми ложками меда. Запеките при 200 градусах в течение 15-20 минут. После добавьте оливковое масло, 2 столовые ложки меда, молотую корицу, свежий имбирь, соль и перец по вкусу.

Шаг 2. Смешайте шпинат с семенами тыквы, подсолнечника и кунжута: можно ограничиться определенными видами семян. По желанию семена можно карамелизовать на 2 столовых ложках тростникового сахара. Приправьте перцем, солью и молотым кориандром. Дайте массе остыть и нарежьте произвольно, но не крупно.

Шаг 3. Шпинат заправьте оливковым маслом, солью, перцем, кленовым сиропом и белым виноградным уксусом. Сервируйте шпинат с теплым пюре из тыквы. По желанию добавьте сыр халуми и посыпьте карамелизированными семечками.

Утиная ножка с яблочным пюре и черносливом

Фото: архив пресс-службы

Что нужно:

  • 2 утиных ножки
  • 2 г семян кориандра
  • 3 г можжевеловых ягод
  • 1 г бадьяна
  • 2 г тимьяна
  • 2 г шалфея
  • 3 г розмарина
  • Соль, черный перец – по вкусу

Для пюре:

  • 400 г свежих зеленых яблок
  • 12 зеленого базилика
  • 10 г свежего имбиря
  • 30 г цветочного меда
  • Соль

Для соуса:

  • 300 мл красного сухого вина
  • 120 г красного лука
  • 200 мл куриного бульона
  • 40 г сливочного масла
  • Соль

Для маринада чернослива:

  • 300 г чернослива без косточки
  • 30 мл коньяка
  • 12 г меда
  • 2 г душистого перца
  • 1 бадьян

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте все ингредиенты для приготовления утиной ножки. Обваляйте ее в специях и маринуйте в течение 12 часов в холодильнике. После поставьте в остывающую духовку на 6 часов.

Шаг 2. Яблоки запеките при 200 градусах в духовке и взбейте в блендере с остальными ингредиентами до получения пюре.

Шаг 3. Для соуса очистите лук, нарежьте его мелкими кубиками и обжаривайте на масле в течение 2 минут. Влейте вино. Спустя 5 минут добавьте: мед, соль, бульон. Уварите втрое. Замаринуйте чернослив в смеси из коньяка, меда, душистого перца и бадьяна. Выложите утиную ножку на тарелку, полейте ее соусом, подавайте с яблочным пюре и маринованным черносливом.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: архив пресс-службы

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