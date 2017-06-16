Устрицы с кремом сабайон и тайской заправкой
Рецепт бренд-шефа Марка Станцеко
72 ккал
Устрицы
- Устрицы – 5 шт.
- Зеленое свежее манго – 1 шт.
- Черная икра – 15 г
- Кресс базилик – 10 листочков
- Ингредиенты для крема сабайон:
- Яичный желток – 1-2 шт
- Лемограсс – 1-2 шт
- Саке (рисовая водка) – 250 мл
- 3 листа размоченного желатина
- Ингредиенты для тайской заправки:
- Тайский рыбный соус – 50 мл
- Сахар песок – 50 г
- Свежевыжатый сок лайма – 50 мл
- Лук шалот – 25 г
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Способ приготовления
Приготовим крем сабайон. Уварить саке до консистенции сиропа – количество жидкости должно уменьшиться приблизительно вдвое. Отделите белки от желтков, желтки добавьте к уваренному саке и тщательно перемешайте венчиком.
Установите миску с желтками и саке на водяную баню и, постоянно помешивая, доведите смесь до загустения и снимите с огня. Сливочное масло нарежьте кубиками и постепенно вводите в желтки, помешивая.
Приготовим тайскую заправку: лук шалот очистить и мелко нарезать. Все ингредиенты для заправки смешать, пробить в блендере.
Свежие устрицы вскрыть, манго нарезать тонкими ломтиками, выложить на каждую устрицу ½ чайной ложки крема сабайон, 10 мл тайской заправки, украсить черной икрой и листочками кресс базилика.