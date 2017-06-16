Рецепт бренд-шефа Марка Станцеко
72 ккал
Устрицы
  • Устрицы – 5 шт.
  • Зеленое свежее манго – 1 шт.
  • Черная икра – 15 г
  • Кресс базилик – 10 листочков
  • Ингредиенты для крема сабайон:
  • Яичный желток – 1-2 шт
  • Лемограсс – 1-2 шт
  • Саке (рисовая водка) – 250 мл
  • 3 листа размоченного желатина
  • Ингредиенты для тайской заправки:
  • Тайский рыбный соус – 50 мл
  • Сахар песок – 50 г
  • Свежевыжатый сок лайма – 50 мл
  • Лук шалот – 25 г
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Способ приготовления

  1. Приготовим крем сабайон. Уварить саке до консистенции сиропа – количество жидкости должно уменьшиться приблизительно вдвое. Отделите белки от желтков, желтки добавьте к уваренному саке и тщательно перемешайте венчиком.

  2. Установите миску с желтками и саке на водяную баню и, постоянно помешивая, доведите смесь до загустения и снимите с огня. Сливочное масло нарежьте кубиками и постепенно вводите в желтки, помешивая.

  3. Приготовим тайскую заправку: лук шалот очистить и мелко нарезать. Все ингредиенты для заправки смешать, пробить в блендере.

  4. Свежие устрицы вскрыть, манго нарезать тонкими ломтиками, выложить на каждую устрицу ½ чайной ложки крема сабайон, 10 мл тайской заправки, украсить черной икрой и листочками кресс базилика.