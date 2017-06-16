Приготовим крем сабайон. Уварить саке до консистенции сиропа – количество жидкости должно уменьшиться приблизительно вдвое. Отделите белки от желтков, желтки добавьте к уваренному саке и тщательно перемешайте венчиком.

Установите миску с желтками и саке на водяную баню и, постоянно помешивая, доведите смесь до загустения и снимите с огня. Сливочное масло нарежьте кубиками и постепенно вводите в желтки, помешивая.

Приготовим тайскую заправку: лук шалот очистить и мелко нарезать. Все ингредиенты для заправки смешать, пробить в блендере.