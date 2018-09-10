logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Тыквенный суп с морепродуктами

Тыква в тренде. Еще немного, и овощ будет праздновать Хеллоуин. А пока готовьте из оранжевого шара разные блюда и наслаждайтесь! Шеф-повар Николай Бакунов из ресторана «Erwin.РекаМореОкеан» и «Erwin.Река» дарит вам очередной рецепт.

Вам понадобится:

  • Тыква — 150 г
  • Рыбный бульон — 100 мл
  • Филе судака — 50 г
  • Кальмары — 30 г
  • Белое вино — 15 мл
  • Оливковое масло — 10 мл
  • Красный лук — 10 г
  • Корень сельдерея — 10 г
  • Соль — 3 г
  • Перец — 3 г
  • Мидии — 2 шт.
  • Креветки — 2 шт.
  • Базилик — 2 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Тимьян — 1 веточка

Приготовление:

В сотейнике обжарить тимьян, чеснок, все морепродукты не более одной минуты. Влить белое вино, выпарить, добавить половину рыбного бульона. Красный лук, корень сельдерея мелко порубить и обжарить на сковороде. Тыкву запечь с тимьяном и пробить в блендере. Проварить несколько минут с добавлением оставшейся части рыбного бульона. Довести до вкуса специями. Положить часть нарезанного базилика. Переложить в тарелку морепродукты, влить бульон и украсить базиликом.

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой
64-летний Александр Серов закрутил роман с 29-летней экс-участницей «Дома-2»?
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве
Уже на площадке: Лера Кудрявцева вышла из декрета через две недели после родов
Скромные алименты и ценные подарки: Фрейя Зильбер рассказала, как семья Марии Шукшиной заботится о наследнике