Тыквенный суп с морепродуктами

Вам понадобится:

Тыква — 150 г

Рыбный бульон — 100 мл

Филе судака — 50 г

Кальмары — 30 г

Белое вино — 15 мл

Оливковое масло — 10 мл

Красный лук — 10 г

Корень сельдерея — 10 г

Соль — 3 г

Перец — 3 г

Мидии — 2 шт.

Креветки — 2 шт.

Базилик — 2 г

Чеснок — 1 зубчик

Тимьян — 1 веточка

Приготовление:

В сотейнике обжарить тимьян, чеснок, все морепродукты не более одной минуты. Влить белое вино, выпарить, добавить половину рыбного бульона. Красный лук, корень сельдерея мелко порубить и обжарить на сковороде. Тыкву запечь с тимьяном и пробить в блендере. Проварить несколько минут с добавлением оставшейся части рыбного бульона. Довести до вкуса специями. Положить часть нарезанного базилика. Переложить в тарелку морепродукты, влить бульон и украсить базиликом.