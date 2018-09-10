Тыквенный суп с морепродуктами

Вам понадобится:
- Тыква — 150 г
- Рыбный бульон — 100 мл
- Филе судака — 50 г
- Кальмары — 30 г
- Белое вино — 15 мл
- Оливковое масло — 10 мл
- Красный лук — 10 г
- Корень сельдерея — 10 г
- Соль — 3 г
- Перец — 3 г
- Мидии — 2 шт.
- Креветки — 2 шт.
- Базилик — 2 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Тимьян — 1 веточка
Приготовление:
В сотейнике обжарить тимьян, чеснок, все морепродукты не более одной минуты. Влить белое вино, выпарить, добавить половину рыбного бульона. Красный лук, корень сельдерея мелко порубить и обжарить на сковороде. Тыкву запечь с тимьяном и пробить в блендере. Проварить несколько минут с добавлением оставшейся части рыбного бульона. Довести до вкуса специями. Положить часть нарезанного базилика. Переложить в тарелку морепродукты, влить бульон и украсить базиликом.