Рецепты из тыквенного меню сети кондитерских Kuzina.

Вам онадобится:

  • Сливки 10% - 220 мл.
  • 1 порция эспрессо - 30 мл.
  • Тыквенный сироп - 20 гр.
  • Корица по вкусу

Приготовление:

Эспрессо, сливки и сироп смешать в питчере и прогреть паровой трубкой. В домашних условиях можно смешать горячий эспрессо, подогретые сливки и сироп и взбить раф посредством венчика, блендера или механического капучинатора. По желанию в готовый напиток можно добавить немного корицы.

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