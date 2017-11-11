Рецепты из тыквенного меню сети кондитерских Kuzina.

Вам онадобится:

Сливки 10% - 220 мл.

1 порция эспрессо - 30 мл.

Тыквенный сироп - 20 гр.

Корица по вкусу

Приготовление:

Эспрессо, сливки и сироп смешать в питчере и прогреть паровой трубкой. В домашних условиях можно смешать горячий эспрессо, подогретые сливки и сироп и взбить раф посредством венчика, блендера или механического капучинатора. По желанию в готовый напиток можно добавить немного корицы.