Тыквенный раф
Рецепты из тыквенного меню сети кондитерских Kuzina.
Вам онадобится:
- Сливки 10% - 220 мл.
- 1 порция эспрессо - 30 мл.
- Тыквенный сироп - 20 гр.
- Корица по вкусу
Приготовление:
Эспрессо, сливки и сироп смешать в питчере и прогреть паровой трубкой. В домашних условиях можно смешать горячий эспрессо, подогретые сливки и сироп и взбить раф посредством венчика, блендера или механического капучинатора. По желанию в готовый напиток можно добавить немного корицы.
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