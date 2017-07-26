В миске смешать кусочки арбуза и слайс сельдерея, предварительно нарезанный кубиками. Добавляем кимчи, мяту, сок лайма и соль. Все перемешиваем.

Для арбузного соуса все ингредиенты измельчаем в блендере и оставляем в холодильнике на час.

Овальную тарелку сбрызгиваем маслом, выкладываем тунца, нарезанного тонкими слайсами, солим, перчим, поверх выкладываем салат из арбуза.

Слайсы из огурца скручиваем в трубочки, каждую разрезаем пополам и выкладываем на салат.