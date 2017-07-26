Рецепт от ресторана Funny Cabany
470 ккал
Закуска
  • 85 гТунец
  • 20 гОгурец
  • 20 гАрбузный салат
  • 20 гСоус арбузный
  • 5 гПерец черный
  • 2 гКрасный лук
  • 5 гЛук сибулет
  • Для арбузного салата:
  • 50 гАрбуз
  • 20 гСоус кимчи
  • 10 гСлайсы сельдерея
  • 1 гМята
  • 4 гСок лайма
  • 1 гСоль
  • Для арбузного соуса:
  • 45 гЯичный желток
  • 15 гДижонская горчица
  • 130 гРастительное масло
  • 53 млАрбузный фреш
  • 10 млСок лайма
  • 10 гСоус кимчи
  • 2 гСоль
  • 1 гПищевой краситель
35-50 минут
Способ приготовления

  1. В миске смешать кусочки арбуза и слайс сельдерея, предварительно нарезанный кубиками. Добавляем кимчи, мяту, сок лайма и соль. Все перемешиваем.

  2. Для арбузного соуса все ингредиенты измельчаем в блендере и оставляем в холодильнике на час.

  3. Овальную тарелку сбрызгиваем маслом, выкладываем тунца, нарезанного тонкими слайсами, солим, перчим, поверх выкладываем салат из арбуза.

  4. Слайсы из огурца скручиваем в трубочки, каждую разрезаем пополам и выкладываем на салат.

  5. Посыпаем блюдо красным луком, предварительно нарезанным на кубики, поливаем соусом и посыпаем сибулетом.