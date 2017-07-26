Тунец с арбузом
Рецепт от ресторана Funny Cabany
470 ккал
Закуска
- 85 гТунец
- 20 гОгурец
- 20 гАрбузный салат
- 20 гСоус арбузный
- 5 гПерец черный
- 2 гКрасный лук
- 5 гЛук сибулет
- Для арбузного салата:
- 50 гАрбуз
- 20 гСоус кимчи
- 10 гСлайсы сельдерея
- 1 гМята
- 4 гСок лайма
- 1 гСоль
- Для арбузного соуса:
- 45 гЯичный желток
- 15 гДижонская горчица
- 130 гРастительное масло
- 53 млАрбузный фреш
- 10 млСок лайма
- 10 гСоус кимчи
- 2 гСоль
- 1 гПищевой краситель
35-50 минут
Способ приготовления
В миске смешать кусочки арбуза и слайс сельдерея, предварительно нарезанный кубиками. Добавляем кимчи, мяту, сок лайма и соль. Все перемешиваем.
Для арбузного соуса все ингредиенты измельчаем в блендере и оставляем в холодильнике на час.
Овальную тарелку сбрызгиваем маслом, выкладываем тунца, нарезанного тонкими слайсами, солим, перчим, поверх выкладываем салат из арбуза.
Слайсы из огурца скручиваем в трубочки, каждую разрезаем пополам и выкладываем на салат.
Посыпаем блюдо красным луком, предварительно нарезанным на кубики, поливаем соусом и посыпаем сибулетом.