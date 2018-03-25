Трофье Аль Пест
Под этим красивым названием скрывается обыкновенная крученая домашняя итальянская паста. А ее рецептом с вами поделится шеф-повар Кристиан Лоренцини ресторана Christian.
Вам понадобится:
- Макароны Трофье (можно заменить их похожими) – 120 г
- Песто (без пармезана) – 45 г
- Оливковое масло – 20 г
- Лук-шалот – 10 г
- Кенийская фасоль – 20 г
- Розовый перец – 1 г
- Базилик – 2 г
Приготовление:
Смешать базилик, кенийскую фасоль, оливковое масло, арахис и чеснок. Все пропустить через блендер. Получается зеленая консистенция – песто. Отдельно пожарить на сковородке лук-шалот на оливковом масле. Макароны Трофье сварить и по готовности переместить в сковороду и перемешать с маслом и луком-шалот. Затем снять с огня и добавить песто, перемешать, подать на тарелке, украсить кенийской фасолью, заправить базиликом и розовым перцем.
Фото: архив ресторана
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