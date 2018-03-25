Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики
Под этим красивым названием скрывается обыкновенная крученая домашняя итальянская паста. А ее рецептом с вами поделится шеф-повар Кристиан Лоренцини ресторана Christian.

Вам понадобится:

  • Макароны Трофье (можно заменить их похожими) – 120 г
  • Песто (без пармезана) – 45 г
  • Оливковое масло – 20 г
  • Лук-шалот – 10 г
  • Кенийская фасоль – 20 г
  • Розовый перец – 1 г
  • Базилик – 2 г

Приготовление:

Смешать базилик, кенийскую фасоль, оливковое масло, арахис и чеснок. Все пропустить через блендер. Получается зеленая консистенция – песто. Отдельно пожарить на сковородке лук-шалот на оливковом масле. Макароны Трофье сварить и по готовности переместить в сковороду и перемешать с маслом и луком-шалот. Затем снять с огня и добавить песто, перемешать, подать на тарелке, украсить кенийской фасолью, заправить базиликом и розовым перцем.

Фото: архив ресторана

Гороскоп