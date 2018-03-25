Вам понадобится:

Макароны Трофье (можно заменить их похожими) – 120 г

Песто (без пармезана) – 45 г

Оливковое масло – 20 г

Лук-шалот – 10 г

Кенийская фасоль – 20 г

Розовый перец – 1 г

Базилик – 2 г



Приготовление:

Смешать базилик, кенийскую фасоль, оливковое масло, арахис и чеснок. Все пропустить через блендер. Получается зеленая консистенция – песто. Отдельно пожарить на сковородке лук-шалот на оливковом масле. Макароны Трофье сварить и по готовности переместить в сковороду и перемешать с маслом и луком-шалот. Затем снять с огня и добавить песто, перемешать, подать на тарелке, украсить кенийской фасолью, заправить базиликом и розовым перцем.

Фото: архив ресторана