Торт с арбузом и розой

Вам понадобится:

(на 4 порции)

Для коржа:

Мука пшеничная - 60 г.

Сахар - 40 г.

Яйцо куриное - 3 шт.

Овсяное печенье - 40 г.

Крахмал - 15 г.

Мука миндальная - 15 г.

Для малинового бисквита:

Малиновое пюре - 60 г

Яйцо куриное - 3 шт.

Сахар - 30 г

Мука - 40 г

Для крема из розы:

Сахар - 50 г

Желатин листовой - 1 шт.

Сыр «Креметта» творожный - 125 г

Сливки 33% - 150 г

Сироп из розы - 10 г

Для подачи:

Клубника - 120 г

Мякоть арбуза, очищенная от косточек - 100 г

Джем из красной смородины - для украшения.

Приготовление:

Готовим корж. Смешиваем муку, сахар, крошку овсяного печенья, крахмал и миндальную муку. Белки отделяем от желтков; белки взбиваем до устойчивых пик, аккуратно перемешиваем с желтками. Соединяем сухую и яичную смеси, выпекаем 20 минут при температуре 180 С. Затем малиновый бисквит. Смешиваем муку, сахар и малиновое пюре. Белки отделяем от желтков; белки взбиваем до устойчивых пик, аккуратно перемешиваем с желтками. Соединяем обе смеси, выпекаем 15 минут при температуре 180 С. Готовим крем из розы. Сливки слегка подогреть, добавить сахар, размешать до растворения. Добавить сироп из розы и сыр, размешать. Желатин размочить в небольшом количестве воды и нагреть на водяной бане до полного растворения. Влить желатиновую смесь в сливочную, аккуратно вымешать. Разделить на две порции и залить в формы, оставив в холодильнике на пару часов. Собираем торт. На корж размещаем слой желе из крема, затем тонкий слой из мякоти арбуза, затем еще один слой из кремового желе и сверху - малиновый бисквит. Украшаем торт клубникой и джемом из красной смородины.

Фото: архив ресторана