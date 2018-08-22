Торт с арбузом и розой

Вам понадобится:
(на 4 порции)
Для коржа:
- Мука пшеничная - 60 г.
- Сахар - 40 г.
- Яйцо куриное - 3 шт.
- Овсяное печенье - 40 г.
- Крахмал - 15 г.
- Мука миндальная - 15 г.
Для малинового бисквита:
- Малиновое пюре - 60 г
- Яйцо куриное - 3 шт.
- Сахар - 30 г
- Мука - 40 г
Для крема из розы:
- Сахар - 50 г
- Желатин листовой - 1 шт.
- Сыр «Креметта» творожный - 125 г
- Сливки 33% - 150 г
- Сироп из розы - 10 г
Для подачи:
- Клубника - 120 г
- Мякоть арбуза, очищенная от косточек - 100 г
- Джем из красной смородины - для украшения.
Приготовление:
Готовим корж. Смешиваем муку, сахар, крошку овсяного печенья, крахмал и миндальную муку. Белки отделяем от желтков; белки взбиваем до устойчивых пик, аккуратно перемешиваем с желтками. Соединяем сухую и яичную смеси, выпекаем 20 минут при температуре 180 С. Затем малиновый бисквит. Смешиваем муку, сахар и малиновое пюре. Белки отделяем от желтков; белки взбиваем до устойчивых пик, аккуратно перемешиваем с желтками. Соединяем обе смеси, выпекаем 15 минут при температуре 180 С. Готовим крем из розы. Сливки слегка подогреть, добавить сахар, размешать до растворения. Добавить сироп из розы и сыр, размешать. Желатин размочить в небольшом количестве воды и нагреть на водяной бане до полного растворения. Влить желатиновую смесь в сливочную, аккуратно вымешать. Разделить на две порции и залить в формы, оставив в холодильнике на пару часов. Собираем торт. На корж размещаем слой желе из крема, затем тонкий слой из мякоти арбуза, затем еще один слой из кремового желе и сверху - малиновый бисквит. Украшаем торт клубникой и джемом из красной смородины.
Фото: архив ресторана