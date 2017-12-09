Торт "Мильфей"
Вам понадобится:
- Маскарпоне — 200 гр
- Сливки — 200 гр
- Марсала — 40 мл
- Слоеное тесто
- Сахарная пудра — 40 гр
- Ягодный конфитюр — две столовые ложки
- Клубника — 100 гр
Приготовление:
Тесто раскатывается и отправляется в духовку на 15 минут (220 градусов). Маскрапоне взбивается с сахарной пудрой и алкоголем. Отдельно взбиваются сливки, которые затем смешиваются с творожной смесью. Запеченное тесто нарезается на несколько частей, остывает, промазывается конфитюром, затем сверху укладывается еще один слой теста, наносится крем, выкладываются ягоды и все это накрывается третьим листом теста. После нужно сделать еще один такой сэндвич, один ставится на другой, сверху все посыпается сахарной пудрой и для красоты укладывается несколько свежих ягод клубники.
Фото: архив ресторана