Вам понадобится:

Маскарпоне — 200 гр

Сливки — 200 гр

Марсала — 40 мл

Слоеное тесто

Сахарная пудра — 40 гр

Ягодный конфитюр — две столовые ложки

Клубника — 100 гр

Приготовление:

Тесто раскатывается и отправляется в духовку на 15 минут (220 градусов). Маскрапоне взбивается с сахарной пудрой и алкоголем. Отдельно взбиваются сливки, которые затем смешиваются с творожной смесью. Запеченное тесто нарезается на несколько частей, остывает, промазывается конфитюром, затем сверху укладывается еще один слой теста, наносится крем, выкладываются ягоды и все это накрывается третьим листом теста. После нужно сделать еще один такой сэндвич, один ставится на другой, сверху все посыпается сахарной пудрой и для красоты укладывается несколько свежих ягод клубники.

Фото: архив ресторана