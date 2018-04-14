Вам понадобится:
- сахар — 320 г
- яйца — 3 шт.
- сода — 38 г
- мука пшеничная «Макфа» — 895 г
- лимонный фреш — 38 мл
- мед гречишный — 190 г
- масло сливочное — 130 г
- сахарная пудра —520 г
- сливки 33% — 1010 мл
- сметана 20% — 1010 мл
Приготовление:
Сахар смешать со сливочным маслом, нарезанным средним кубиком. Добавить мед и поставить в сотейник на водяную баню. Держать, помешивая, до растворения сахара и образования однородной массы. Снять смесь с паровой бани и дать ей остыть. По-отдельности взбить венчиком до однородной массы белки и желтки. В слегка теплую медово-сливочную массу ввести взбитые яйца, перемешать и вновь поставить на водяную баню. Соду погасить соком лимона и ввести в общую массу. Постоянно помешивая деревянной лопаткой, дождаться, когда тесто слегка поднимется и начнут появляться пузырьки. Снять с огня. Дать смеси немного остыть и постепенно ввести просеянную муку. Тщательно перемешать до образования однородной массы. Тесто разделить на 6 частей по 300 г и тонко раскатать каждую часть в пласт высотой 0,3 см. Коржи выкладывать на силиконовый коврик или противень и выпекать по 7 минут в духовке, разогретой до 170 градусов, до темно-коричневого цвета. Дать коржам остыть и выровнять их. Из обрезков с помощью блендера сделать крошку.
Приготовление крема:
В миксер добавить сметану и взбить. Отдельно взбить сливки с сахарной пудрой, затем смешать их со сметаной. Собрать медовик, промазывая слои кремом, включая верх и бока. Обсыпать крошкой.
Фото: архив ресторана