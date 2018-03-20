Теплый салат с овощами и киноа
Вам понадобится:
- кабачок — 40 г
- баклажан — 40 г
- перец болгарский — 40 г
- помидор — 50 г
- редис красный — 15 г
- томаты черри — 20 г
- листья салата романо — 20 г
Для приготовления грибной икры:
- шампиньоны — 100 г
- лук репчатый — 20 г
- петрушка — 10 г
- соль — 2 г
- перец черный молотый — 1 г
Грибы мелко нарезать и обжарить до готовности на растительном масле. Пробить блендером до однородной массы и довести до вкуса.
Для соуса из петрушки:
- петрушка — 40 г
- орехи кедровые — 3 г
- соль — 2 г
- сахар — 3 г
- масло растительное — 50 г
Все ингредиенты смешать.
Приготовление:
Для приготовления «земли» из бородинского хлеба, которая понадобится впоследствии, нужно натереть черный хлеб на крупной терке, добавить соль и измельченный чеснок. Перемешать и слегка подсушить. Кабачок, баклажан, сладкий перец и помидор запечь в духовке до готовности. Нарезать мелкими кубиками. Смешать овощи и грибную икру. Сформировать шарики по 10 г и обвалять в «земле» из бородинского хлеба. Киноа отварить до готовности. На тарелку выложить готовую крупу киноа, рядом разложить шарики из овощей в бородинском хлебе. Украсить листьями романо и вялеными томатами черри. Полить соусом из петрушки.
Приятного аппетита!
Фото: архив ресторана