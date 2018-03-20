Вам понадобится:

кабачок — 40 г

баклажан — 40 г

перец болгарский — 40 г

помидор — 50 г

редис красный — 15 г

томаты черри — 20 г

листья салата романо — 20 г

Для приготовления грибной икры:

шампиньоны — 100 г

лук репчатый — 20 г

петрушка — 10 г

соль — 2 г

перец черный молотый — 1 г

Грибы мелко нарезать и обжарить до готовности на растительном масле. Пробить блендером до однородной массы и довести до вкуса.

Для соуса из петрушки:

петрушка — 40 г

орехи кедровые — 3 г

соль — 2 г

сахар — 3 г

масло растительное — 50 г

Все ингредиенты смешать.

Приготовление:

Для приготовления «земли» из бородинского хлеба, которая понадобится впоследствии, нужно натереть черный хлеб на крупной терке, добавить соль и измельченный чеснок. Перемешать и слегка подсушить. Кабачок, баклажан, сладкий перец и помидор запечь в духовке до готовности. Нарезать мелкими кубиками. Смешать овощи и грибную икру. Сформировать шарики по 10 г и обвалять в «земле» из бородинского хлеба. Киноа отварить до готовности. На тарелку выложить готовую крупу киноа, рядом разложить шарики из овощей в бородинском хлебе. Украсить листьями романо и вялеными томатами черри. Полить соусом из петрушки.

Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана