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В такую непонятную погоду хочется чего-то горячего и в то же время витаминного. Попробуйте теплый салат от повара ресторана Soho Country Club.

Вам понадобится:

  • кабачок — 40 г
  • баклажан — 40 г
  • перец болгарский — 40 г
  • помидор — 50 г
  • редис красный — 15 г
  • томаты черри — 20 г
  • листья салата романо — 20 г

Для приготовления грибной икры:

  • шампиньоны — 100 г
  • лук репчатый — 20 г
  • петрушка — 10 г
  • соль — 2 г
  • перец черный молотый — 1 г

Грибы мелко нарезать и обжарить до готовности на растительном масле. Пробить блендером до однородной массы и довести до вкуса.

Для соуса из петрушки:

  • петрушка — 40 г
  • орехи кедровые — 3 г
  • соль — 2 г
  • сахар — 3 г
  • масло растительное — 50 г

Все ингредиенты смешать.

Приготовление:

Для приготовления «земли» из бородинского хлеба, которая понадобится впоследствии, нужно натереть черный хлеб на крупной терке, добавить соль и измельченный чеснок. Перемешать и слегка подсушить. Кабачок, баклажан, сладкий перец и помидор запечь в духовке до готовности. Нарезать мелкими кубиками. Смешать овощи и грибную икру. Сформировать шарики по 10 г и обвалять в «земле» из бородинского хлеба. Киноа отварить до готовности. На тарелку выложить готовую крупу киноа, рядом разложить шарики из овощей в бородинском хлебе. Украсить листьями романо и вялеными томатами черри. Полить соусом из петрушки.

Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана

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