Рецепт от Русико Шаматава, шеф-повара ресторана «ДжонДжоли»

Вам понадобится:

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1/2 шт.

Мука – 1/2 стакана

Соль – щепотка

Фейхоа – 110 г

Сахар – 50 г

Сливочное мороженое – 30 г

Мята (листья) – 1 г

Приготовление:

Масло заморозить в холодильнике и натереть на крупной терке в муку. Отдельно взбить половину яйца с щепоткой соли и ввести в муку с маслом. Тщательно замесить тесто. Завернуть готовое тесто в пищевую пленку и отправить на 30 минут в холодильник. Приготовить конфитюр из фейхоа (100 г) и сахара. Тушить до консистенции варенья. Выложить дно продолговатой формы тестом, как для приготовления тарталеток. В центр выложить конфитюр. Запекать десерт в течение 15 минут при 200 ℃. Поставить теплый пирог на блюдо. Рядом выложить нарезанную кружками свежую фейхоа (10 г), сверху на нее положить шарик мороженого. Украсить блюдо мятой.

Фото: архив ресторана