Теплый пирог с фейхоа и сливочным мороженым
Рецепт от Русико Шаматава, шеф-повара ресторана «ДжонДжоли»
Вам понадобится:
- Сливочное масло – 100 г
- Яйцо – 1/2 шт.
- Мука – 1/2 стакана
- Соль – щепотка
- Фейхоа – 110 г
- Сахар – 50 г
- Сливочное мороженое – 30 г
- Мята (листья) – 1 г
Приготовление:
Масло заморозить в холодильнике и натереть на крупной терке в муку. Отдельно взбить половину яйца с щепоткой соли и ввести в муку с маслом. Тщательно замесить тесто. Завернуть готовое тесто в пищевую пленку и отправить на 30 минут в холодильник. Приготовить конфитюр из фейхоа (100 г) и сахара. Тушить до консистенции варенья. Выложить дно продолговатой формы тестом, как для приготовления тарталеток. В центр выложить конфитюр. Запекать десерт в течение 15 минут при 200 ℃. Поставить теплый пирог на блюдо. Рядом выложить нарезанную кружками свежую фейхоа (10 г), сверху на нее положить шарик мороженого. Украсить блюдо мятой.
Фото: архив ресторана