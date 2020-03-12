Теплый хумус с грушей гриль, вареники и еще 10 рецептов вкусных постных блюд
Теплый хумус с грушей гриль
Рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно на 5 порций:
- 350 г нута
- 20 г уксуса столового 9%-ого
- 10 г белого кунжута
- 4 г красного кайенского перца
- 110 г оливкового масла
- 4 г соли
- 25 г жареных на сухой сковороде кедровых орехов
- 10 г очищенного чеснока
- груши
- мята – для украшения
- помидоры черри – для украшения
Как приготовить:
Шаг 1. Нут замочите на 8-10 часов в холодной воде. Процедите нут, погрузите в кастрюлю и залейте водой. Варите приблизительно 4 часа, до готовности.
Шаг 2. Все оставшиеся специи и орехи соедините в отдельной емкости, тщательно перемешайте. Вновь процедите нут. Нут и масло со специями поместите в одну емкость и взбейте блендером до однородной массы.
Шаг 3. При подаче 1 порции: грушу обжарьте на сковороде на растительном масле по 4 минуты с каждый стороны. В отдельной емкости смешайте крупно нарезанную мяту, на четвертинки порезанные черри, оливковое масло, эдамаме и соль, перец. На тарелку с одной стороны выложите теплый хумус и сверху посыпьте кедровыми орехами. С другой – выложите салат, а сверху – грушу гриль.
Постные вареники
Рецепт от шеф-повара Алексея Подлесных, ресторан «Урюк»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 670 г муки
- 2 г соли
- 310 мл воды
- 2-3 помидора черри (для украшения)
Для начинки:
- 900 г картофеля
- 100 мл растительного масла
- 4 г укропа
- 1 г любимых специй
- соль – по вкусу
Для соуса:
- 200 г репчатого лука
- 100 г вешенок
- 100 г шампиньонов
- 250 мл кокосового молока
- 9 г сухого грибного бульона
- 100 мл растительного масла
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте муку, соль и воду и замесите тесто для вареников.
Шаг 2. Картофель очистите и отварите. Пока он еще горячий, перетрите его до фаршеобразного состояния. Добавьте измельченный укроп, соль и перец. Хорошо перемешайте.
Шаг 3. Налепите вареники и отварите их в подсоленной воде до готовности.
Шаг 4. Приготовьте соус: репчатый лук и грибы нарубите мелким кубиком и обжарьте до размягчения на растительном масле. Добавьте кокосовое молоко и сухой грибной бульон.
Шаг 5. Выложите на тарелку горячие вареники, полейте теплым кокосово-грибным соусом и украсьте половинками помидоров черри.
Крем-суп из цветной капусты
Рецепт от шеф-повара Павла Козлова, ресторан Park Lane 29
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 800 г цветной капусты
- 120 г кешью
- 100 г репчатого лука
- 150 мл кокосового молока
- 2 г куркумы
- 30 мл растительного масла
Как приготовить:
Шаг 1. В разогретой кастрюле с растительным маслом обжарьте лук, добавьте орехи кешью, цветную капусту, воду, варите до готовности.
Шаг 2. Добавьте кокосовое молоко, куркуму, доведите суп до кипения и затем пробейте в блендере.
Шаг 3. При подаче украсьте орехами кешью и добавьте облепиховое масло для украшения.
Грибной дюксель с запеченным картофелем и пюре из баклажанов
Рецепт от шеф-повара Станислава Балаева, ресторан The Toy Moscow
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 80 г пюре из баклажанов
- 30 г шампиньонов
- 30 г вешенок
- 30г белых грибов
- 120 г картофеля
- 15 г микс салата
- 10 г оливкового масла
- 30 г помидоров черри
Как приготовить:
Шаг 1. Для получения пюре из баклажанов отправьте их в духовку для запекания до готовности. После очистите их от кожуры и поместите мякоть в блендер, добавьте копченую паприку, постную сметану, залейте овощным бульоном, посолите и поперчите по вкусу. Готовую массу переложите из блендера на сковороду. При желании добавьте соль, специи, приправы.
Шаг 2. Картофель отварите. Далее нарежьте дольками и обжарьте с чесноком, розмарином и тимьяном на оливковом масле.
Шаг 3. Белые грибы, вешенки и шампиньоны нарежьте на очень мелкие кубики и обжарьте на сковороде с добавлением петрушки, чеснока, лука шалот и тимьяна.
Шаг 4. Для подачи выложите пюре из баклажанов, картофель и грибы на тарелку. Добавьте листья салатов, заправленные оливковым маслом. Декорируйте вялеными томатами, крошкой маслин и кресс-салатом.
Пхали из шпината и свеклы
Рецепт от шеф-повара ресторана «Тифлисский дворик» на Остоженке
Фото: архив ресторана
Что нужно:
Для пхали со шпинатом:
- 200 г свежего шпината
- 15 г кинзы
- 15 г петрушки
- 2-3 зубчика чеснока
- 70 г грецких орехов
- 1 ч. л. имеретинского шафрана
- ½ ч. л. хмели-сунели
- 1 ст. л. красного винного уксуса
- острый красный перец, соль – по вкусу
- 2-3 свеклы
Для пхали со свеклой:
- 5-7 г свежей кинзы и петрушки
- 50-70 г грецких орехов
- 1 ч. л. зеленой аджики
- хмели-сунели
- соль – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Тщательно промойте шпинат, переберите, отрежьте корешки и нарежьте. Слегка припустите свежий шпинат. Опустите в кастрюлю с кипящей подсоленной водой на минут 5, откиньте и дайте стечь.
Шаг 2. Когда шпинат немного остынет, его слегка отожмите. Пропустите через мясорубку петрушку, кинзу, чеснок, грецкие орехи, по желанию острый красный перец и шпинат. Все перемешайте, добавьте по вкусу соль и перец, имеретинский шафран и хмели-сунели. Еще раз все тщательно перемешайте. Добавьте винный уксус. Перемешайте и оставьте на 15 минут.
Шаг 3. Получившуюся массу выложите в виде шариков при помощи круглой сервировочной ложки для мороженого и украсить зернами граната.
Шаг 4. Отварите свеклу до готовности. Пропустите через мясорубку свеклу и грецкие орехи. Добавьте зеленую аджику, хмели-сунели, грецкие орехи, соль и все смешайте.
Шаг 5. Отожмите жидкость из этой массы через дуршлаг. Возьмите круглой сервировочной ложкой для мороженого и сделайте пхали. При подаче украсьте зернами граната.
Таким же образом можно сделать пхали из стручковой зеленой фасоли, которую слегка отварите и прокрутите через мясорубку.
Poke bowl со свеклой и водорослями чука
Рецепт от команды ресторана Fresh
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 115 г отварного бурого риса
- 4 г водорослей нори
- 40 г очищенного авокадо
- 35 г водорослей чука
- 5 г ростков люцерны
- 5 г кунжутного масла
- 40 г печеной свеклы
- 46 г соуса «Арахис и лайм»
- 20 г маринованного имбиря
15 г свежих огурцов
Для соуса «Арахис и лайм»:
- 2 г корня имбиря
- 2 г чеснока
- 5 г томатов
- 4 г рисового уксуса
- 1 г тростникового сахара
- 6 г арахисовой пасты
- 2 г кунжутного масла
- 4 г фреша лайма
- 5 г соевого соуса тамари
- 20 г растительного масла
2 г инзы
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте соус, для этого все ингредиенты, кроме кинзы и масла, пробейте в блендере, затем тонкой струйкой влейте масло, продолжая пробивать ингредиенты, затем добавьте мелко нарубленную кинзу. Готовый соус храните в холодильнике.
Шаг 2. В боул выложите смешанный с соусом отварной бурый рис, сверху посередине выложите водоросли чука и ростки люцерны, по бокам – водоросли нори, авокадо, запеченную свеклу, огурец, добавьте маринованный имбирь. Полейте все кунжутным маслом.
Рагу из чечевицы с рисом, кокосовым молоком и кинзой
Рецепт от шеф-повара Александра Борзенко, гастропаб Craft Kitchen
Фото: архив ресторана
Что нужно на 4 порции:
- 90 г чечевицы
- 100 мл кокосового молока
- 350 мл воды
- 90 г помидоров
- 60 г репчатого лука
- 15 г чеснока
- 15 г корня имбиря
- 50 г томатной пасты
- 3 г перца чили
- 7 г кинзы
- 15 г зеленого лука
- 360 г японского риса
- перец, кориандр, зира, сумах – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Замочите чечевицу на 2 часа. Лук, имбирь, чеснок и перец чили обжарьте до румяной корочки. Добавьте томатную пасту и специи. Обжарьте на медленном огне в течение 5 минут. Выложите в кастрюлю и добавьте промытую чечевицу.
Шаг 2. Добавьте воду, накройте кастрюлю крышкой и тушите на медленном огне 1-1,5 часа.
Шаг 3. Влейте в кастрюлю кокосовое молоко и тушите до чуть густого состояния. В конце добавьте зелень и специи по вкусу.
Шаг 4. Подавайте рагу с отваренным японским рисом, украсив листьями кинзы.
Медовая коврижка с грецкими орехами
Рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан дикой кухни «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 300 г муки
- 100 г меда
- 250 г растительного масла
- 130 г сахара
- 10 г разрыхлителя
- 15 г какао
- 15 г молотой корицы
- 15 г молотого кориандра
- 150 г изюма
- 100 г кураги
- 180 г грецких орехов
- 130 г воды
Как приготовить:
Шаг 1. Сухофрукты и орехи мелко порубите. Соедините все компоненты и хорошо вымесите.
Шаг 2. Выложите тесто в форму и выпекайте 12-15 мин при температуре 180 градусов.
Шаг 3. Подавайте со взбитыми сливками (постными) и мятой.
Брюссельская капуста с фундуком в соусе из печеных баклажанов
Рецепт от шеф-повара Ильи Черкашина, ресторан Levantine
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 250 г брюссельской капусты
- 50 г меда
- 20 г фундука
- 10 г шпината
Для соуса:
- 2 баклажана
- 200 мл фундучного молока
- 15 г зеленого карри
- веточка эстрагона
- по 30 г сока лимона и сока лайма
- 10 мл оливкового масла
- 2 г соли
- 5 г сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте соус. Запеките баклажаны в духовке при температуре 180 градусов до готовности (примерно 30 минут). Остудите, очистите от кожуры. Затем пробейте в блендере вместе с листьями эстрагона, пастой карри и оливковым маслом. Массу переложите в сотейник, добавьте соль, сахар, тонкой струйкой введите фундучное молоко. Поставьте соус на плиту на медленный огонь, выпаривайте до нужной консистенции.
Шаг 2. Брюссельскую капусту помойте, обсушите, обжарьте на сковороде на оливковом масле. Увеличьте огонь до максимума, добавьте мед, быстро и энергично обжарьте в течение 2-3 секунд.
Шаг 3. На тарелку перелейте соус, сверху выложите капусту, украсьте фундуком и молодым шпинатом.
Баклажан, запеченный с аджикой
Рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 250 г баклажанов
- 50 г аджики
- 3 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. Баклажан положите в форму для запекания, поставьте в разогретую до 180° духовку примерно на 20 минут (баклажан должен стать мягким).
Шаг 2. С готового баклажана снимите кожуру, оставив хвостик. Сделайте разрез по центру баклажана, добавьте в углубление аджику и посыпьте солью по краям.
Шаг 3. При подаче украсьте букетом из зелени (петрушка, укроп и кинза).
Болгарский перец с грецким орехом
Рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 красный сладкий болгарский перец
- 30 г грецких орехов
- 1 г уцхо сунели (сухой голубой пажитник)
- 1 г имеретинского шафрана
- 0,5 г молотого перца чили
- 1 г молотого кориандра
- 1 г соли
- 3 г кинзы
- уксус винный – по вкусу
- 5 г чеснока
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте ореховый соус: через мелкую мясорубку несколько раз прокрутите грецкий орех и чеснок. В смесь ореха и чеснока добавьте специи и зелень, перемешайте. Добавьте уксус и еще раз перемешайте.
Шаг 2. Болгарский сладкий вымойте, очистите и разрежьте на две-три части, в зависимости от размера перца.
Шаг 3. Вскипятите воду в глубокой сковороде, добавьте соль и половину столовой ложки белого винного уксуса. Затем добавьте сладкий перец.
Шаг 4. Отварите перцы, пока они не станут мягкими и гибкими, приблизительно 7-12 минут, в зависимости от их толщины.
Шаг 5. При помощи шумовки аккуратно достаньте перец, положите в миску, накройте крышкой и оставьте на 10-15 минут.
Шаг 6. Далее фаршируйте: на каждую дольку перца положите ореховый соус и заверните в рулет.
Салат с эдамаме, зеленой фасолью, авокадо и азиатской заправкой
Рецепт от бренд-шефа Глена Баллиса, ресторан «Кузня»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 г авокадо
- 20 г фасоли эдамаме
- 30 г стручковой фасоли
- 40 г свежих огурцов
- 35 г цукини
- 5 г рукколы
- 5 г мини-шпината
- 5 г семян тыквы
- 15 г белокочанной капусты
- 4 г оливкового масла
Для заправки:
- 8 г меда
- 10 г соевого соуса
- 15 г апельсинового фреша
- 8 г оливкового масла
- 3 г сока юдзу
Как приготовить:
Шаг 1. Нарезанные ломтиками свежие огурцы соедините с нашинкованной белокочанной капустой, тонкими слайсами цуккини, двумя видами фасоли, рукколы и шпината, сверху выложите половинку свежего авокадо.
Шаг 2. Заправьте салат оливковым маслом и соусом на основе меда, соевого соуса, апельсинового фреша, оливкового масла и сока юдзу. Украсьте семенами тыквы.
Фото: предоставлены ресторанами
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