Теплый хумус с грушей гриль, вареники и еще 10 рецептов вкусных постных блюд

Что нужно на 5 порций:

350 г нута

20 г уксуса столового 9%-ого

10 г белого кунжута

4 г красного кайенского перца

110 г оливкового масла

4 г соли

25 г жареных на сухой сковороде кедровых орехов

10 г очищенного чеснока

груши

мята – для украшения

помидоры черри – для украшения

Как приготовить:

Шаг 1. Нут замочите на 8-10 часов в холодной воде. Процедите нут, погрузите в кастрюлю и залейте водой. Варите приблизительно 4 часа, до готовности.

Шаг 2. Все оставшиеся специи и орехи соедините в отдельной емкости, тщательно перемешайте. Вновь процедите нут. Нут и масло со специями поместите в одну емкость и взбейте блендером до однородной массы.

Шаг 3. При подаче 1 порции: грушу обжарьте на сковороде на растительном масле по 4 минуты с каждый стороны. В отдельной емкости смешайте крупно нарезанную мяту, на четвертинки порезанные черри, оливковое масло, эдамаме и соль, перец. На тарелку с одной стороны выложите теплый хумус и сверху посыпьте кедровыми орехами. С другой – выложите салат, а сверху – грушу гриль.

Постные вареники

Рецепт от шеф-повара Алексея Подлесных, ресторан «Урюк»